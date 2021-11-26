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Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

 

Шитье из лоскутов и обрезков разных тканей обычно ассоциируется с одеялами в стиле пэчворк. На самом деле выбор куда шире и зависит от того, какого размера отрез. Мы собрали 25 идей — от кошачьего домика до игольницы — которые отлично подходят даже для начинающих.

Всем привет! Я на этой неделе как пчелка - шью, работаю, снимаю видео, посты пишу... Идей миллион! Эх, было бы еще время на их воплощение, я была бы счастлива:) Потому что, если честно, постоянный недосып меня скоро доконает... Но сегодня не об этом!

Сегодня я наконец напишу пост, идею которого вынашиваю еще с лета - что делать с остатками ткани? Я много шью, и летом пошла разбирать свои швейные запасы. Они занимают целую полку в шкафу! Оказалось, что там всего несколько новых отрезов ткани, а остальное - просто остатки после пошива изделий. Выбросить жалко, вот и лежат.

С тех пор я активно занимаюсь перевоплощением остатков тканей во что-то нужное. Пока сшила не так много, как хотелось бы, но уже есть чем поделиться с вами. Ну и еще парочка идей на будущее!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

 

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

 

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Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

 

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

 

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

 

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

 

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!Этими чудесными объёмными цветами из ткани можно украшать практически всё: блузы, сумки, заколки, открытки, подарки, лампы, торты и пр. Они смотрятся очень нарядно и празднично, а шьются из остатков ненужной ткани. Конечно, хорошо бы выбрать ткань поярче и с рисунком – тогда будущий цветок получится действительно сказочным. Совсем необязательно брать ткань одного и того же цвета – как и было сказано, в таком цветке можно собрать несколько разноцветных лепестков, что будет смотреться очень необычно и интересно!
Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!
Просто потрясающе!

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Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Для работы вам потребуется:

  • ткань разных цветов (отлично подойдут кусочки и остатки ненужной ткани);
  • нитка с иголкой в тон;
  • большие пуговицы;
  • ножницы;
  • клей-пистолет (для удобства, но можно использовать и обычный клей).

Сначала сделаем простой разноцветный цветок:

Разрежьте ткань на одинаковые кружочки. Сложите каждый кружок пополам (лицевой стороной наружу), затем ещё раз пополам. Начинаем собирать низ:
Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!
С помощью горячего клея приклеиваем лепестки к обратной стороне пуговицы (можно заранее сделать подкладку для задней части, для удобства и большей эстетики):
Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!
Теперь пробуем сделать объёмный цветок, состоящий из двух слоёв. За счёт этого он выглядит более объёмным и пышным. Нам понадобится только два вида ткани – однотонная и с рисунком (оттенок двух тканей должен сочетаться):
Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!
Повторяем предыдущие действия: нарезаем круги из однотонной ткани, дважды складываем пополам и собираем снизу. Проделываем то же самое и с тканью с рисунком, но здесь круги должны быть больше в диаметре в 1,5-2 раза. Собираем цветок:
Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

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Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!
Вот какие замечательные, нежные и исключительно красивые цветы можно сделать из остатков ненужной ткани (при желании можно добавить бусины, блёстки, бисер, ленточки, камни и пр.):
Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

 

Красивые цветы из ткани

Вам срочно нужен аксессуар, который не потребует много времени, трудозатрат и материалов? Сделайте брошь-цветок своими руками из остатков ткани – быстро, красиво и просто!

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

  • Полоса ткани длиной не менее 40-50 см и шириной не 7-10 см (можно использовать в одном цветке 2-3 полосы для пышности);
  • Красивые бусины или пуговицы, можно также использовать бисер;
  • Нитки и иголки для шитья;
  • Основа для броши;
  • Портновские ножницы

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТКАНИ: НАТУРАЛЬНЫЕ ТОНКИЕ ТКАНИ, ТАКИЕ, КАК ШЁЛК, ШИФОН, БАТИСТ, ЛЕТ, МУСЛИН И ДАЖЕ ПЛАТЕЛЬНАЯ ШЕРСТЬ.Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

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ШАГ 1Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Сложите гармошкой полосу ткани (от ширины складки зависит размер лепестков);

ШАГ 2Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Как сделать цветок из ткани: очень простой способ

Чтобы «гармошка» не рассыпалась в руках, можно загладить каждую складочку.

ШАГ 3Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Как сделать цветок из ткани: очень простой способ

Закрепите получившуюся «гармошку» портновской булавкой.

ШАГ 4Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

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Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

 

Отступите от одного короткого среза 1,5-2 см и вырежьте форму лепестка.

ШАГ 5Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Раскройке полоску, отутюжьте и осноровите форму лепестков, если это необходимо.

ШАГ 6Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Присборите вручную мелкими стежками полосу по краю среза. Или проложите строчку с максимальной длиной стежка на швейной машинке.

ШАГ 7Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Стяните полоску,Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

скручивая её спиралью, чтобы получилась форма цветка.

ШАГ 8

Закрепите нитку.

ШАГ 9Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

С лицевой стороны цветка, в центр пришейте красивую бусину или пуговицу.

ШАГ 10Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

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С изнаночной стороны пришейте основу для броши.Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Вот так легко и быстро можно сделать цветок из ткани.

ЛЕПЕСТКИ И ОТКРЫТЫЕ СРЕЗЫ ПОЛОСКИ НИЧЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ НЕ НУЖНО.

Носите этот красивый аксессуар, как брошь или заколку для волос, используйте в качестве декора сумки или пояса.

СОВЕТ: Если вы хотите получить лепестки одинаковой, ровной формы, можно предварительно нарисовать шаблон и уже по нему выкроить основу для цветка.

Как известно, у хорошей мастерицы не пропадает ничего. Давайте посмотрим, какие же вещи можно связать из трикотажных лоскутков и возьмём симпатичные идеи на заметку.
Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

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60 супер-идей к лету и не только! Знаете ли вы, что из старых джинсов можно сделать массу полезных вещей для дома, детей, в подарок друзьям и т. д. Давайте посмотрим, какие оригинальные идеи можно воплотить в жизнь своими руками. Каждому современному человеку известен такой предмет гардероба, как джинсы. Заглянув в шкаф, вы наверняка обнаружите пару-тройку джинсовых вещей, которые не используются по прямому назначению.
Веселоё творчество: забавные аппликации из джинсовой ткани!!!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

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Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

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Калейдоскоп ковриков!Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

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Плетеный шнур для фотоаппарата и органайзер для художника!Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

И милые котики…

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

С началом весны — начинаем подготовку и к новому сезону пикников. Несколько лет множилась коллекция моей семьи из старых джинсов. По опыту использования могу сказать, что все вещи из джинсы очень удобные. Поэтому хочу рассказать о своем опыте пошива изделия из старых джинсов, а именно — одеяла для пикника.Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Для начала — нужно вырезать швы и оставить пригодные элементы, а именно — прямые штанины. Затем разгладить.Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Вот такой классное одеяло у меня получилось! Его можно использовать не только для пикника, но и в качестве покрывала на кровать.

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

А как Вам такие сумочки?

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Сохраните, чтобы не потерять

 

 

Что можно сделать из остатков ткани. Идеи, советы и мастер класс своими руками

 

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