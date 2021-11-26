Куда девать остатки тканей? Идеи + мастер класс!

Шитье из лоскутов и обрезков разных тканей обычно ассоциируется с одеялами в стиле пэчворк. На самом деле выбор куда шире и зависит от того, какого размера отрез. Мы собрали 25 идей — от кошачьего домика до игольницы — которые отлично подходят даже для начинающих.

Всем привет! Я на этой неделе как пчелка - шью, работаю, снимаю видео, посты пишу... Идей миллион! Эх, было бы еще время на их воплощение, я была бы счастлива:) Потому что, если честно, постоянный недосып меня скоро доконает... Но сегодня не об этом!

Сегодня я наконец напишу пост, идею которого вынашиваю еще с лета - что делать с остатками ткани? Я много шью, и летом пошла разбирать свои швейные запасы. Они занимают целую полку в шкафу! Оказалось, что там всего несколько новых отрезов ткани, а остальное - просто остатки после пошива изделий. Выбросить жалко, вот и лежат.

С тех пор я активно занимаюсь перевоплощением остатков тканей во что-то нужное. Пока сшила не так много, как хотелось бы, но уже есть чем поделиться с вами. Ну и еще парочка идей на будущее!

Промокод OZONMG1D43 дает скидку на 300 баллов для первого заказа (1 балл=1 руб) Скачайте мобильное приложение Ozon и войдите в аккаунт. 300 баллов на первый заказ начисляются сразу после ввода кодового слова OZONMG1D43 в мобильном приложении. Баллами можно оплатить до 25% стоимости покупки. Внимание! Срок действия баллов 5 дней, после активации. Вы можете воспользоваться промокодом на Озон не только на первый заказ: Кодовое слово OZONMG1D43 дает скидку — помогает экономить и при повторных покупках, открывает доступ к скрытым акциям — применяйте его каждый раз. В закрытых распродажах участвуют покупатели, совершившие заказов на сумму свыше 2500 рублей. Доставка всех товаров в ОЗОН БЕСПЛАТНО!

Внимание! Через пять дней баллы сгорят - определитесь с выбором покупки заранее.

Этими чудесными объёмными цветами из ткани можно украшать практически всё: блузы, сумки, заколки, открытки, подарки, лампы, торты и пр. Они смотрятся очень нарядно и празднично, а шьются из остатков ненужной ткани. Конечно, хорошо бы выбрать ткань поярче и с рисунком – тогда будущий цветок получится действительно сказочным. Совсем необязательно брать ткань одного и того же цвета – как и было сказано, в таком цветке можно собрать несколько разноцветных лепестков, что будет смотреться очень необычно и интересно!



Просто потрясающе!

Читайте также: Что можно сделать из пластиковых бутылок на даче и дома: Идеи, советы и мастер класс своими руками

Для работы вам потребуется:

ткань разных цветов (отлично подойдут кусочки и остатки ненужной ткани);

нитка с иголкой в тон;

большие пуговицы;

ножницы;

клей-пистолет (для удобства, но можно использовать и обычный клей).

Сначала сделаем простой разноцветный цветок:

Разрежьте ткань на одинаковые кружочки. Сложите каждый кружок пополам (лицевой стороной наружу), затем ещё раз пополам. Начинаем собирать низ:





С помощью горячего клея приклеиваем лепестки к обратной стороне пуговицы (можно заранее сделать подкладку для задней части, для удобства и большей эстетики):



Теперь пробуем сделать объёмный цветок, состоящий из двух слоёв. За счёт этого он выглядит более объёмным и пышным. Нам понадобится только два вида ткани – однотонная и с рисунком (оттенок двух тканей должен сочетаться):



Повторяем предыдущие действия: нарезаем круги из однотонной ткани, дважды складываем пополам и собираем снизу. Проделываем то же самое и с тканью с рисунком, но здесь круги должны быть больше в диаметре в 1,5-2 раза. Собираем цветок:



Самые красивые и модные юбки читайте здесь

Читайте также: Баночку из под кофе превращаем в оригинальный предмет декора. Необычный мастер класс.



Вот какие замечательные, нежные и исключительно красивые цветы можно сделать из остатков ненужной ткани (при желании можно добавить бусины, блёстки, бисер, ленточки, камни и пр.):



Красивые цветы из ткани

Вам срочно нужен аксессуар, который не потребует много времени, трудозатрат и материалов? Сделайте брошь-цветок своими руками из остатков ткани – быстро, красиво и просто!

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

Полоса ткани длиной не менее 40-50 см и шириной не 7-10 см (можно использовать в одном цветке 2-3 полосы для пышности);

Красивые бусины или пуговицы, можно также использовать бисер;

Нитки и иголки для шитья;

Основа для броши;

Портновские ножницы

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТКАНИ: НАТУРАЛЬНЫЕ ТОНКИЕ ТКАНИ, ТАКИЕ, КАК ШЁЛК, ШИФОН, БАТИСТ, ЛЕТ, МУСЛИН И ДАЖЕ ПЛАТЕЛЬНАЯ ШЕРСТЬ.

Читайте также: Не выходит из моды Бохо — стиль индивидуальности и комфорта! Такой разный БОХО… (Часть 1)

ШАГ 1

Сложите гармошкой полосу ткани (от ширины складки зависит размер лепестков);

ШАГ 2

Как сделать цветок из ткани: очень простой способ

Чтобы «гармошка» не рассыпалась в руках, можно загладить каждую складочку.

ШАГ 3

Как сделать цветок из ткани: очень простой способ

Закрепите получившуюся «гармошку» портновской булавкой.

ШАГ 4

Читайте также: Сумки из ткани + выкройки своими руками

Отступите от одного короткого среза 1,5-2 см и вырежьте форму лепестка.

ШАГ 5

Раскройке полоску, отутюжьте и осноровите форму лепестков, если это необходимо.

ШАГ 6

Присборите вручную мелкими стежками полосу по краю среза. Или проложите строчку с максимальной длиной стежка на швейной машинке.

ШАГ 7

Стяните полоску,

скручивая её спиралью, чтобы получилась форма цветка.

ШАГ 8

Закрепите нитку.

ШАГ 9

С лицевой стороны цветка, в центр пришейте красивую бусину или пуговицу.

ШАГ 10

Читайте также: Как сшить игрушку из капрона. Идеи, советы и мастер класс своими руками

С изнаночной стороны пришейте основу для броши.

Вот так легко и быстро можно сделать цветок из ткани.

ЛЕПЕСТКИ И ОТКРЫТЫЕ СРЕЗЫ ПОЛОСКИ НИЧЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ НЕ НУЖНО.

Носите этот красивый аксессуар, как брошь или заколку для волос, используйте в качестве декора сумки или пояса.

СОВЕТ: Если вы хотите получить лепестки одинаковой, ровной формы, можно предварительно нарисовать шаблон и уже по нему выкроить основу для цветка.

Как известно, у хорошей мастерицы не пропадает ничего. Давайте посмотрим, какие же вещи можно связать из трикотажных лоскутков и возьмём симпатичные идеи на заметку.



Читайте также:Как сделать новую пряжу из остатков ниток своими руками

60 супер-идей к лету и не только! Знаете ли вы, что из старых джинсов можно сделать массу полезных вещей для дома, детей, в подарок друзьям и т. д. Давайте посмотрим, какие оригинальные идеи можно воплотить в жизнь своими руками. Каждому современному человеку известен такой предмет гардероба, как джинсы. Заглянув в шкаф, вы наверняка обнаружите пару-тройку джинсовых вещей, которые не используются по прямому назначению.

Веселоё творчество: забавные аппликации из джинсовой ткани!!!

Что ещё можно сделать из джинсов

Органайзер для тысячи мелочей.

Стильная подушка.

В таком тканевом боксе приятнее приносить перекус на работу! Куда браться пакету.

Новая оббивка старого стула!

Корзинки-органайзеры! Из пластиковой бутылки и джинсов легко смастерить такие облегчающие быт вещицы.

Слюнявчик для малыша!

Коврик в прихожую.

Необыкновенная мебель!

Искусно сделанные сумки со множеством кармашков.

Шортики! Чуть ниже будет мастер-класс…

Пожалуй, теперь точно не стану выбрасывать потертые джинсы…

Яркие идеи! Потертости можно удачно обыграть…

Оригинальная обувь.

Приятные домашние мелочи…

Какой мишка!

Оазис для домашнего любимца…

Как же ему идет!

Подарочная упаковка порадовала…

Калейдоскоп ковриков!

Немного страшненькие, но всё равно симпатичные…

Мягкие мячи художественный мешочек для обуви.

Даже ремешок для часов можно сделать!

Подставка для чашки! Делов-то: просто склеить тонкую джинсовую ленту.

Плетеный шнур для фотоаппарата и органайзер для художника!

И милые котики…

С началом весны — начинаем подготовку и к новому сезону пикников. Несколько лет множилась коллекция моей семьи из старых джинсов. По опыту использования могу сказать, что все вещи из джинсы очень удобные. Поэтому хочу рассказать о своем опыте пошива изделия из старых джинсов, а именно — одеяла для пикника.

Для начала — нужно вырезать швы и оставить пригодные элементы, а именно — прямые штанины. Затем разгладить.

Вот такой классное одеяло у меня получилось! Его можно использовать не только для пикника, но и в качестве покрывала на кровать.

А как Вам такие сумочки?

Сохраните, чтобы не потерять

Читайте также: Что можно сделать из старого тюля?