Фотограф Уилл Идс снимает впечатляющие штормы, бури и торнадо в самых разных местах от США до тихоокеанского побережья Австралии.
Молния — одно из самых красивых явлений природы, одновременно пугающее и внушающее страх. Около 50 раз в секунду на Земле происходит удар молнии (более 4 миллионов раз в день).
В год молния ударяет более 1.3 миллиарда раз, и от них погибают около 100 человек.
Ток в разряде молнии достигает 10-20 тысяч ампер.
Средняя длина молнии 2,5 км, некоторые разряды простираются в атмосфере на расстояние до 20 км.
От удара молнии человек теряет сознание, падает, часто останавливается дыхание и сердцебиение. На теле обычно можно обнаружить «метки тока», места входа и выхода электричества.
Вероятность поражения молнией наземного объекта растет по мере увеличения его высоты.
Температура канала при главном разряде может превышать 25 000 °C.
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Удивительные фотографии молний
Фотограф Уилл Идс снимает впечатляющие штормы, бури и торнадо в самых разных местах от США до тихоокеанского побережья Австралии.
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