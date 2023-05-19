Удивительные фотографии молний

Фотограф Уилл Идс снимает впечатляющие штормы, бури и торнадо в самых разных местах от США до тихоокеанского побережья Австралии.







Молния — одно из самых красивых явлений природы, одновременно пугающее и внушающее страх. Около 50 раз в секунду на Земле происходит удар молнии (более 4 миллионов раз в день).







В год молния ударяет более 1.3 миллиарда раз, и от них погибают около 100 человек.







Ток в разряде молнии достигает 10-20 тысяч ампер.







Средняя длина молнии 2,5 км, некоторые разряды простираются в атмосфере на расстояние до 20 км.







От удара молнии человек теряет сознание, падает, часто останавливается дыхание и сердцебиение. На теле обычно можно обнаружить «метки тока», места входа и выхода электричества.







Вероятность поражения молнией наземного объекта растет по мере увеличения его высоты.







Температура канала при главном разряде может превышать 25 000 °C.























































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