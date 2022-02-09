Какую плиту лучше использовать на даче

Если на даче не подведён природный газ, то во время готовки жителям приходится пользоваться электрической плиткой или газом из баллона. Какими недостатками и преимуществами обладают эти два способа? И что лучше использовать — электроплиту или баллонный газ? Рассказываем в статье.









Плюсы и минусы электроплиты

Плюсы электроплиты

Минусы

Плюсы и минусы баллонного газа

Плюсы плиты с баллонным газом

Минусы

Выводы

Вода и электричество — базовые составляющие комфорта на даче. Но не каждый дом может похвастаться качественной электропроводкой, поэтому подключение полноценной электрической плиты, тем более с духовым шкафом, требует участия специалиста. Альтернативой выступают настольные электрические плитки: с ТЭНовой спиралью, диском или более экономичные — индукционные. Но и для них требуется надёжная электропроводка.Компактность. Если у вас небольшая кухня, оптимальным вариантом для вас станет плита с двумя конфорками. Её легко транспортировать и устанавливать, а благодаря малым габаритам, устройство не займёт много места.Удобство. Электрические плиты не требуют дополнительного обслуживания после установки. Особой любовью современных дачников пользуются индукционные плиты. Они быстро нагреваются и просты в использовании.Экологичность и безопасность. При работе плитки, в отличие от газового оборудования, в воздух не выбрасываются вредные продукты горения.Долгий нагрев. Большинство электрических плит, к которым привыкли наши соотечественники, требуют больше времени на готовку, поскольку часть энергии тратится на нагрев. Некоторые дешёвые модели не имеют регулятора мощности.Непредсказуемость. Если на даче есть перебои с электричеством, то семья может остаться без горячего обеда: плитка не будет работать без источника питания. Также, если электросети на даче не в лучшем состоянии, то напряжение в них снижено, и готовить становится затруднительно.Цена. Обычно владельцы электроплит платят больше, чем пользователи баллонного газа. Перед тем, как определиться с выбором, учитывайте и тариф на электричество, и количество человек, и время, которое планируете проводить на даче.Газовый баллон представляет собой сосуд под высоким давлением, в который заправлен газ пропан-бутан. Наиболее востребованы баллоны из стали — из-за своей доступной цены и привычного «дизайна».Удобство во время готовки. Газ знаком большинству жителей городских квартир, а значит и на даче приготовление пищи не вызовет трудностей. Также ваш обед не будет зависеть от состояния электросетей.Скорость. Вода на газовой плите вскипает быстрее, чем на обычной электрической плитке.Снижение нагрузки на электропроводку. Во время готовки на газу можно кипятить электрический чайник, смотреть телевизор или пользоваться другими приборами.Экономичность. Считается, что использование газа экономит семейный бюджет. Но при расчёте необходимо учитывать не только стоимость покупки баллона и его установку, но и периодическую заправку, транспортировку (цену бензина) и монтаж стального шкафа для хранения.Строгие требования к безопасности. С баллоном необходимо быть максимально осторожным: аккуратно перемещать, грамотно эксплуатировать (высок риск искрообразования или утечки), заправлять у проверенных поставщиков. Хранить прибор в жилой части дома, а особенно на кухне, запрещается.Значительный вес. Пустой металлический баллон весит от 4 до 30 кг, что затрудняет его перемещение.Непрозрачность. Количество газа в стальном баллоне невозможно проконтролировать, поэтому велика вероятность, что он закончится в любой неподходящий момент, оставив своих владельцев без горячей пищи и воды. Во избежание проблем, некоторые пользователи держат ещё один баллон про запас.Подверженность коррозии и деформации. Стальные баллоны ржавеют и внутри, и снаружи, если хранятся на улице. Каждые 5 лет баллоны с газом должны проходить техническое освидетельствование.Чтобы перечисленное оборудование не стало обузой и причиной неоправданных расходов, учитывайте все преимущества и недостатки при выборе устройств. Для каждой семьи условия будут индивидуальны. Сегодня вы можете выбрать более удобное, экономичное и безопасное оборудование: заменить электрическую плитку на индукционную или стальной баллон на более современный композитный. Также многие дачники предпочитают использовать в быту и электрические устройства, и газовые, что делает пребывание на даче более комфортным.