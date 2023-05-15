Как Третий Рейх копировал театральную культуру древних греков: Тайны нацистских амфитеатров

Манипуляции высшего уровня

Амфитеатр в Гейдельберге.

Летние Олимпийские игры в берлинском Вальдбюне, 1936 год.

Берлинский Вальдбюне в 2008 году.

Стадион Калкберг расположен в заброшенном карьере в центре Бад-Зегеберга. Игры Карла Мая проводятся здесь каждый год с 1952 года. Фото: Hecki / Wikimedia Commons

Возглавил движение сам Геббельс

Амфитеатр в Гейдельберге.

Сцена под открытым небом в Лорелей. Он всё ещё используется сегодня.

Крах идеи

Амфитеатр в Brandberge в Галле был первым. Сейчас полностью заброшен.

Театр под открытым небом в Кухтале на Санкт-Аннаберге в Верхней Силезии.

Амфитеатр в Виндеке. Тут находится национал-социалистический мемориал в память о погибших в Первой мировой войне.