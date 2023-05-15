Как Третий Рейх копировал театральную культуру древних греков: Тайны нацистских амфитеатров

На землях Баден-Вюртемберг в Германии среди прекрасных лесистых холмов стоит прямо под открытым небом стоит театр. Называется он Thingstätte. Отсюда открывается роскошный вид на близлежащий город Гейдельберг. Построен амфитеатр был нацистами во времена их правления с пропагандистскими целями для представлений и народных собраний. Гитлер таким образом пытался подражать древнегреческой театральной культуре. Могущественная цивилизация прошлого восхищала властную верхушку Третьего Рейха. Какие тайны хранят забытые ныне подмостки гитлеровского режима?
Манипуляции высшего уровня
Амфитеатр в Гейдельберге.
В начале 1930-х годов амфитеатры стали частью движения Thingspiel. По словам Генри Эйхберга, это было важным аспектом манипуляции на самом высшем уровне со стороны тоталитарного государства. Планировалось строительство 400 сооружений, но построили только около четырёх десятков.
Движение Thingspiel зародилось в ответ на глобальный экономический кризис. Он сразу последовал за крахом фондового рынка в 1929 году. В результате без работы и средств к существованию остались многие актеры и культурные деятели. Вильгельм Карл Герст, соучредитель и глава Союза католических театров, начал искать новый медиаформат. В нём он планировал соединить усилия профессионалов и мирян. Сформировать условия в которых они бы вместе могли создавать публичные постановки. Этим Герст надеялся не только обеспечить работой ставших внезапно безработными артистов театра, но и повлиять на общественное мнение подходящими произведениями.
Летние Олимпийские игры в берлинском Вальдбюне, 1936 год.
Берлинский Вальдбюне в 2008 году.
Таким образом, движение Thingspiel стало чем-то средним между политическим митингом и театральным фестивалем. Образцом для этого движения и его предшественником были массовые мероприятия, которые устраивали коммунисты для рабочего класса. Подобные массовые фестивали проводились для рабочих профсоюзов с начала 1920-х годов. Название было позаимствовано из древней традиции германского народа устраивать народные сборища и судилища, собираясь под открытым небом.
Стадион Калкберг расположен в заброшенном карьере в центре Бад-Зегеберга. Игры Карла Мая проводятся здесь каждый год с 1952 года. Фото: Hecki / Wikimedia Commons
Возглавил движение сам Геббельс
После того, как в Германии к власти пришли нацисты, на пропаганду стали смотреть шире. Знаменитый в то время актёр Отто Лаубингер всегда был убеждённым национал-социалистом. По поводу развития движения Thingspiel, он сообщил прессе следующее: «Рейхсминистр общественного просвещения и пропаганды признал молодую ассоциацию. Движение поставлено под защиту RMVP. Возглавит его лично Йозеф Геббельс».
В 30-е годы было запланировано строительство почти четырёхсот театров под открытым небом. На их возведение отводилось шесть лет. За два года было построено около трёх десятков этих Thingstätte. Сотни актеров, иногда даже тысячи, часто принимали участие в пьесах, которые там ставились. Собиралось там всегда очень много людей. К примеру, амфитеатр в Гейдельберге вмещает около восемь тысяч человек, но когда там выступал с трибуны Йозеф Геббельс, умудрились присутствовать более двадцати тысяч зрителей.
Амфитеатр в Гейдельберге.
Сцена под открытым небом в Лорелей. Он всё ещё используется сегодня.
Крах идеи
Thingspiel, как организованное движение довольно скоро закончило своё существование. Сам Адольф Гитлер не являлся таким уж приверженцем возрождения древних германских традиций и обычаев. Кроме того развитию театров под открытым небом мешала обычная для Германии холодная и сырая погода. Идея теряла всякую привлекательность в таких условиях.
Амфитеатр в Brandberge в Галле был первым. Сейчас полностью заброшен.
Построить настолько много новых театров, к тому же в столь сжатые сроки, оказалось совершенно невозможным. Энтузиазм публики тоже довольно быстро поутих. Представления Thingspiele были редки. Драматурги не успевали писать достаточно пропагандистских пьес. Вдобавок ко всему министр пропаганды Йозеф Геббельс считал, что на массы легче влиять посредством кино и радио. Театральные представления ему казались слишком демонстративно идеологически перегруженными и наигранными.
Театр под открытым небом в Кухтале на Санкт-Аннаберге в Верхней Силезии.
Амфитеатр в Виндеке. Тут находится национал-социалистический мемориал в память о погибших в Первой мировой войне.
После войны лишь некоторые из завершённых зданий Thingstätten продолжили использовать в качестве площадок для концертов. Все остальные просто перестали быть нужными и оказались заброшены. Очередная нацистская идея на свалке истории.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии