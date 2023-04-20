С яблоками, беконом и творогом: 5 аппетитных рецептов фаршированных перцев

Лето – это не только прохладные напитки, мороженое, салаты, фрукты и ягоды, а и фаршированный перец, который одним лишь своим ароматом буквально сражает наповал, тем более, когда выбор начинки настолько велик, что хочется попробовать всё и сразу. Специально для такого случая, нам удалось собрать самые вкусные и оригинальные рецепты.
1. С грибами и чечевицей
Перец, фаршированный грибами. \ Фото: tobyandroo.com.
Перец, фаршированный грибами и чечевицей – блюдо, которое сочетает в себе все самые лучшие и питательные ингредиенты. Так что, не перегружая организм, сможете насытиться на весь день.
Ингредиенты:
• Перец болгарский красный или жёлтый - 4 шт;
• Чечевица зелёная - 1 стакан;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Грибы шампиньоны - 300 г;
• Масло подсолнечное - 8 ч.л;
• Бульон овощной из кубика - 1 стакан;
• Шпинат свежий - 1 небольшой пучок;
• Соль - по вкусу;
• Итальянские травы - 1 ст.л;
• Перец чили молотый - 0,5 ч.л;
• Перец чёрный молотый - 0,5 ч.л;
• Сыр - для украшения.
С грибами и чечевицей. \ Фото: lentejas-usa.com.
Способ приготовления:
• Чечевицу вымыть под холодной проточной водой;
• Затем отварить до полной готовности;
• Слить воду;
• Остудить;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и сердцевину с семенами;
• Лук очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или измельчить;
• Обжарить три-четыре минуты вместе с луком на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Грибы вымыть;
• Зачистить;
• Просушить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Добавить к луку с чесноком;
• Перемешать;
• Готовить две-три минуты;
• Затем добавить овощной бульон;
• Довести до кипения;
• Тушить около пяти минут;
• Шпинат вымыть;
• Измельчить;
• Отправить в сковородку к грибам;
• Добавить чечевицу;
• Приправить солью, чили, перцем, травами;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить около трёх минут;
• Получившейся начинкой нафаршировать перцы;
• Сверху посыпать тёртым сыром;
• Выложить перец на противень, застеленный пергаментом;
• Накрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на двадцать минут;
• Затем снять фольгу и готовить ещё десять минут;
• Перед подачей при желании можно посыпать свежей рубленной петрушкой.
2. С мясом и помидорами
Перец, фаршированный мясом и помидорами. \ Фото: fearlesshomemaker.com.
Сочные томаты и не менее сочный фарш – то, что нужно для идеальной начинки. И пусть весь мир подождёт, ведь перед таким фаршированным перцем нереально устоять, даже когда он подан в холодном виде.
Ингредиенты:
• Фарш (на ваш выбор) - 300 г;
• Перец сладкий крупный - 2-3 шт;
• Лук репчатый средний - 1 шт;
• Петрушка свежая - 1 маленький пучок;
• Молоко - 0,5 стакана;
• Батон - пара ломтиков;
• Помидоры крупные - 1 шт;
• Сыр твёрдый - 50 г;
• Вода - 0,5 стакана;
• Соль - по вкусу;
• Молотый перец чёрный - по вкусу;
• Майонез - 4 ч.л.
Перец с томатами и фаршем. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Мякушку батона замочить в молоке;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Петрушку вымыть;
• Просушить;
• Листья оборвать;
• И мелко нарезать;
• Выложить в миску;
• Добавить фарш;
• Слегка перемешать;
• Добавить размоченную в молоке мякушку батона (предварительно отжав);
• Приправить солью, перцем;
• Перемешать;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Разрезать на две равные части, чтобы получились лодочки;
• Наполнить каждую половинку начинкой;
• В миске смешать мелконарезанные помидоры с майонезом и тёртым сыром;
• Перемешать;
• Получившийся соус аккуратно распределить поверх мясной начинки;
• Половинки перца выложить в форму для запекания;
• Добавить воду;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• Перед подачей при желании посыпать свежей зеленью и пропущенным через пресс чесноком.
3. С беконом и творогом
Перец, фаршированный беконом и творогом. \ Фото: elements.envato.com.
Перец, фаршированный беконом и творогом, понравится всем тем, кто не особо любит творог в чистом виде.
Ингредиенты:
• Перец сладкий крупный - 4 шт;
• Сыр твёрдый - 70 г;
• Творог средней жирности - 200 г;
• Бекон - 4 полоски;
• Яйца - 2 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - несколько веточек.
Перец с беконом и творогом. \ Фото: gdziezjesc.info.
Способ приготовления:
• Петрушку вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Часть отобрать для украшения;
• Остальное переложить в миску;
• Добавить творог;
• Вбить яйца;
• Перемешать и добавить натёртый сыр и мелкорубленный чеснок;
• Сдобрить солью и перцем;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножки и семена;
• Разрезать на две равные части, чтобы получились лодочки;
• Половинки нафаршировать получившейся начинкой;
• Сверху присыпать свежей петрушкой;
• Переложить половинки в форму для запекания, предварительно смазав подсолнечным маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут.
4. С гречкой и фаршем
С гречкой и мясом. \ Фото: izitiendab.com.
Совсем необязательно для фаршировки перца использовать рис, можно взять гречку и мясной фарш. Уж поверьте, такое блюдо получится в разы вкуснее классического варианта.
Ингредиенты:
• Перец сладкий среднего размера - 6 шт;
• Гречка - 100 г;
• Морковка средняя - 1 шт;
• Фарш ассорти мясное - 350 г;
• Масло сливочное - 2 ч.л;
• Вода - 0,5 л;
• Паста томатная - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-5 стеблей.
Перец с фаршем и гречкой. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Обжарить три-четыре минуты на сливочном масле;
• Затем добавить фарш;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить семь-десять минут;
• Гречку промыть под холодной проточной водой;
• Высыпать в сковородку к фаршу;
• Залить водой;
• Приправить солью и перцем;
• Накрыть крышкой;
• Тушить на среднем огне до тех пор, пока вся жидкость полностью не улетучится;
• Снять с огня и остудить;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Срезать верхушки;
• Аккуратно удалить перепонки и семена;
• Нафаршировать перцы получившейся начинкой;
• Накрыть шляпками;
• Выложить перцы в форму для запекания;
• Залить томатной пастой, разведённой в воде;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• Перед подачей посыпать свежей петрушкой.
5. С грецкими орехами и яблоками
Пикантный фаршированный перец. \ Фото: theveganatlas.com.
Пикантный перец, фаршированный зелёными яблоками и грецкими орехами под сырной «шапкой» - блюдо, которое оценят даже истинные гурманы.
Ингредиенты:
• Перец сладкий крупного размера - 4 шт;
• Яблоки зелёные крупные - 2-3 шт;
• Ядра грецких орехов - 1 стакан с горкой;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Чеснок - 1 среднего размера головка;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - 1 маленький пучок.
Перец с грецкими орехами и яблоками. \ Фото: pinterest.com.au.
Способ приготовления:
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и семена с перепонками;
• Разрезать на две равные части, чтобы получились лодочки;
• Яблоки вымыть;
• Удалить сердцевину;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• Ядра орехов измельчить до состояния средней крошки;
• Чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс;
• Петрушку вымыть;
• Просушить и измельчить;
• Сыр натереть на крупную тёрку;
• В миске смешать яблоки с чесноком, частью петрушки, грецкими орехами, солью и перцем;
• Получившейся смесью нафаршировать половинки перца;
• Сверху посыпать тёртым сыром;
• Выложить половинки перца на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на тридцать-сорок минут или до образования лёгкой румяной корочки на перце и сыре;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии