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Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Китай производит большинство товаров, которые продаются во всем мире. По данным The Economist, в 2015 году в Китае было произведено 25% мировой продукции.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек


В 2013 году, когда Чэн Ченг, в настоящее время являющаяся стажером графической команды Business Insider, была на факультете фотографии в Лондоне, у нее возникла идея визуализировать массовое производство. Родом из провинции Цзянсу в Китае, она решила, что место, из которого она приехала, станет лучшим местом для реализации задумки.

Внутри фабрики игрушек в провинции Цзянсу она увидела, как рабочие создают игрушки.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Завод обычно закрыт для прессы, и немногие ее представители могут попасть внутрь.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Чуть более месяца Чэн оставалась на заводе с утра до вечера, документируя жизни рабочих. Их рабочий день начинался в 8 утра и обычно заканчивался в 8 часов вечера. Также отводился час на обед в середине дня.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Работа проста, но интенсивна», — сказала фотограф.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

На этой фабрике, которая открылась в 1991 году, работает более 500 человек.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Завод специализируется на плюшевых игрушках, которые экспортируются в США, Европу и Россию.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Большинство рабочих, с которыми Чэн говорила, не были знакомы с персонажами, которых они создавали

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

«Они не знали персонажей, которых они делали», — сказала Чэн.

«Они никогда не видели мультфильмов. Они считают, что игрушки выглядят странно, потому что они понятия не имеют, откуда берутся эти истории, или что такое Дисней».

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Чэн сказала, что она считает, что жизнь рабочих улучшилась.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Многие из рабочих имеют семью.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Для тех, кто живет далеко от фабрики, предоставляется общежитие

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Время отдыха также является важной частью рабочего дня. «У них есть такая политика, которая заставляет работников поспать один час», — сказала Чэн.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Многие спят прямо среди материала.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Или среди игрушек.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Ченг хочет, чтобы эта серия помогла людям понять, откуда взялись многие из игрушек в магазинах.

Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

За каждой игрушкой стоит тяжелый труд.

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