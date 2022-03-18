Экскурсия на китайскую фабрику игрушек

Китай производит большинство товаров, которые продаются во всем мире. По данным The Economist, в 2015 году в Китае было произведено 25% мировой продукции.









В 2013 году, когда Чэн Ченг, в настоящее время являющаяся стажером графической команды Business Insider, была на факультете фотографии в Лондоне, у нее возникла идея визуализировать массовое производство. Родом из провинции Цзянсу в Китае, она решила, что место, из которого она приехала, станет лучшим местом для реализации задумки.



Внутри фабрики игрушек в провинции Цзянсу она увидела, как рабочие создают игрушки.







Завод обычно закрыт для прессы, и немногие ее представители могут попасть внутрь.







Чуть более месяца Чэн оставалась на заводе с утра до вечера, документируя жизни рабочих. Их рабочий день начинался в 8 утра и обычно заканчивался в 8 часов вечера. Также отводился час на обед в середине дня.







Работа проста, но интенсивна», — сказала фотограф.







На этой фабрике, которая открылась в 1991 году, работает более 500 человек.







Завод специализируется на плюшевых игрушках, которые экспортируются в США, Европу и Россию.







Большинство рабочих, с которыми Чэн говорила, не были знакомы с персонажами, которых они создавали







«Они не знали персонажей, которых они делали», — сказала Чэн.

«Они никогда не видели мультфильмов . Они считают, что игрушки выглядят странно, потому что они понятия не имеют, откуда берутся эти истории, или что такое Дисней».Чэн сказала, что она считает, что жизнь рабочих улучшилась Многие из рабочих имеют семью.Для тех, кто живет далеко от фабрики, предоставляется общежитиеВремя отдыха также является важной частью рабочего дня. «У них есть такая политика, которая заставляет работников поспать один час», — сказала Чэн.Многие спят прямо среди материала.Или среди игрушек.Ченг хочет, чтобы эта серия помогла людям понять, откуда взялись многие из игрушек в магазинах.За каждой игрушкой стоит тяжелый труд.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)