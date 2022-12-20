Паранормальное рядом! Рассказы людей, которые уверены в том, что у них был контакт с потусторонними

Для некоторых паранормальные явления – это просто байка, для других же призраки, демоны, домовые, бесы и так далее – это вполне себе реальные явления, которые присутствуют в жизни человека. Все люди разные, и, как известно, мнения тоже.







Истории людей, которые мы сейчас вам расскажем, весьма интересные, а временами даже пугающие. Итак, представляем вам подборку разных историй людей, которые утверждают, что у них был контакт с потусторонней силой.



«Дым заполонил всю комнату»

«Непонятные всхлипы внутри пустого дома»

«Водитель задавил группу людей на остановке, и я мог бы вообще не родиться»

«Кто-то сорвал мою цепочку с шеи, когда я был дома один»