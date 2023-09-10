Что в прошлом веке законно делали родители с детьми, а сегодня из-за такого можно сесть в тюрьму

Что можно было официально делать с детьми столетие назад, за что сегодня можно сесть в тюрьму.

1. Ребенок почтой

В Америке почтальоны доставляли детей, как посылки.

2. Эксплуатация детского труда

Крестьянские дети рано взрослели.

Девочки к 10 годам выполняли всю женскую работу по дому.

3. Медицинский эксперимент на сыне

Эдвард Дженнер тестирует вакцину от оспы на собственном сыне.

4. Дети академика Павлова

Академик Павлов проводил жестокие эксперименты над детьми.

5. Детки в клетке

Детская клетка для *прогулок* на свежем воздухе.

Мамы без страха оставляли малышей за окном.