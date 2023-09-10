Что в прошлом веке законно делали родители с детьми, а сегодня из-за такого можно сесть в тюрьму

Что можно было официально делать с детьми столетие назад, за что сегодня можно сесть в тюрьму.
Сегодня за жестокое обращение с детьми можно не только лишиться родительских прав, но и в тюрьму угодить. А вот еще сто лет назад родителям было позволено гораздо больше. Чего только они не делали со своими чадами: и в клетках за окном выгуливали, и по почте отправляли, как посылку… Звучит устрашающе, но для того времени все это было в порядке вещей.
Некоторые изобретения родом из прошлого вызывают только один вопрос: «Как до такого можно было додуматься?» Кажется, все это вне здравого смысла, хотя взрослые и тогда хотели, как лучше.
1. Ребенок почтой
В Америке почтальоны доставляли детей, как посылки.
Это звучит кощунственно, но услуга пересылки детей была доступна американцам на протяжении… 7 лет. Почтальонам сдавали ребенка, как посылку, оплачивали доставку по нужному адресу. Разрешалось пересылать до 5 кг, так что обрадовались, в первую очередь, родители совсем маленьких деток. Известно несколько случаев, когда почтальон доставлял малыша по адресу. В случае, если ребенок весил больше установленного лимита, отправители доклеивали нужное количество марок (прямо на одежду) и отпускали его с чистой душой.
Из тех случаев, сведения о которых сохранились до наших дней, зафиксированы следующие: пересылка 8-месячного малыша по штату Огайо от родителей к бабушке, а также отправка двухлетнего ребенка из штата Оклахома в штат Канзас, в этом случае отправителем была бабушка, которая просто устала няньчить внука и решила передать эстафету тете ребенка.
2. Эксплуатация детского труда
Русские крестьяне сто лет назад подходили к воспитанию детей очень строго. С малых лет и мальчиков, и девочек приучали к труду по дому. Сейчас бы мы это назвали эксплуатацией детского труда (что запрещено Конвенцией ООН во всем мире), а тогда это считалось залогом счастливой жизни.
Крестьянские дети рано взрослели.
Мальчики до семи лет осваивали много умений. Они ухаживали за скотом, умели держаться в седле, помогали родителям во время полевых работ и сами себе мастерили игрушки и плели лапти. К 14 годам мальчишки уже работали в поле, знали, как пахать землю и молотить зерно. На Севере и в Сибири юноши занимались охотой и рыбалкой наравне с мужчинами.
Девочки к 10 годам выполняли всю женскую работу по дому.
Девочки в 5-6 лет не только помогали матери в воспитании младших братьев и сестер, но и занимались домашними делами. Они умели прясть, проводили уборку в доме, копошились на огороде, кормили домашнюю птицу. К десяти годам девочки уже считались взрослыми и выполняли все работы наравне с матерью.
3. Медицинский эксперимент на сыне
Эдвард Дженнер тестирует вакцину от оспы на собственном сыне.
Использовать ребенка в качестве подопытного кажется безумием и безответственностью со стороны родителей. Но именно так поступил англичанин Эдвард Дженнер, он протестировал вакцину от оспы на своем сыне. Вначале он заразил мальчика коровьей оспой, чтобы у него выработался иммунитет, а после его выздоровления ввел человеческую оспу. Мальчик не заболел, и Дженнер подтвердил свое предположение о том, как функционирует иммунная система. Так была изобретена вакцина от оспы, на кону стояла жизнь сына гениального ученого.
4. Дети академика Павлова
Академик Павлов проводил жестокие эксперименты над детьми.
Речь пойдет не о сыновьях и дочерях великого ученого, а о тех воспитанниках детдомов, на которых он проводил опыты. Исследования были аналогичны тем, где подопытными выступали собаки. Беспризорники охотно соглашались на такое «сотрудничество», поскольку в качестве оплаты за участие получали богатое угощение - клюкву и шоколад. Такого в детдоме было не достать, и отбоя от ребятни у ученого просто не было.
Правда, в самой лаборатории Павлова проходили болезненные и жестокие эксперименты с хирургическим вмешательством, детей усмиряли физически и воздействуя на них током. На теле у подопытных оставались уродливые шрамы, боль, испытываемая ими, была чудовищной. Результаты таких экспериментов, конечно же, не могли быть преданы огласке, так что и на получение второй Нобелевской премии надеяться не было смысла.
5. Детки в клетке
Детская клетка для *прогулок* на свежем воздухе.
Клетки для выгула детей появились в Лондоне в 1930-х годах и тут же завоевали популярность у родителей. Достаточно было поместить чадо в нее, и можно было заниматься своими делами, пока ребенок дышит свежим воздухом. Это была отличная, по мнению тогдашних родителей, альтернатива многочасовым прогулкам. Да и такой подход помогал освободить жизненное пространство в квартирах. Такие клетки пресса называла «портативными балконами», подчеркивалось, что они совершенно безопасны для детей, надежно крепятся к окну, а сетка не позволяет малышам вернуться в комнату. Таки образом, мамам можно было не волноваться: ребенок находился в полностью контролируемом пространстве.
Мамы без страха оставляли малышей за окном.
Хотя как уж тут не волноваться. У современных мам от вида клетки, висящей в воздухе, дух захватывает и накипает негодование.
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