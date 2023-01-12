Зачем нужно нанести вазелин на смеситель

С помощью этого трюка на смесителе будет меньше налёта, разводов воды и грязи! Напротив, он будет идеально чистым и сверкающим в течение долгого времени!







Очистите смеситель любым способом, вытрите насухо. Нанесите немного вазелина, разотрите по всей поверхности.







Остатки и лишнее удалите салфеткой.







Вот и всё! Смеситель блестит, а разводы и налёт не побеспокоят вас долгое время!





Читать далее →