С помощью этого трюка на смесителе будет меньше налёта, разводов воды и грязи! Напротив, он будет идеально чистым и сверкающим в течение долгого времени!
Очистите смеситель любым способом, вытрите насухо. Нанесите немного вазелина, разотрите по всей поверхности.
Остатки и лишнее удалите салфеткой.
Вот и всё! Смеситель блестит, а разводы и налёт не побеспокоят вас долгое время!
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Зачем нужно нанести вазелин на смеситель
С помощью этого трюка на смесителе будет меньше налёта, разводов воды и грязи! Напротив, он будет идеально чистым и сверкающим в течение долгого времени!
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