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Самые красивые пирсы мира

Изначально, пирс был предназначен для того, чтобы доставлять пассажиров и грузы из плавательного средства на сушу, не намочив при этом ноги. Сегодня же, скорее, это больше место для приятных прогулок.

Самые красивые пирсы мира


Первые прогулочные пирсы появились в Великобритании на самом старте XIX-го столетия. Многие морские курорты в буквальном смысле лишались воды, во время отливов. Поэтому, владельцы курортов и начали строить длинные прогулочные пирсы, чтобы гости могли насладиться бескрайними просторами моря и полезным морским воздухом. На сегодняшний день, рядом с пирсами, а порой и прямо на них, функционируют аттракционы, магазины, рестораны и танцполы. Ниже смотрите самые красивые и примечательные пирсы со всего мира.

Схевенинген пирс, Нидерланды


Самые красивые пирсы мира

Самые красивые пирсы мира

Райд пирс, остров Уайт, Великобритания


Самые красивые пирсы мира

Самые красивые пирсы мира

Самые красивые пирсы мира

Саутенд пирс, Саутенд-он-Си, Англия


Самые красивые пирсы мира

Бланкенберг пирс, Бельгия


Самые красивые пирсы мира

Бирнбек пирс, Англия


Самые красивые пирсы мира

Самые красивые пирсы мира

Прогресо пирс, Мексика


Самые красивые пирсы мира

Самые красивые пирсы мира

Каструп пирс, Дания


Самые красивые пирсы мира

Умланга пирс, ЮАР


Самые красивые пирсы мира

Самые красивые пирсы мира

Причал Буссельтон, Австралия


Самые красивые пирсы мира

Клеведон пирс, Англия


Самые красивые пирсы мира

Самые красивые пирсы мира

Санкт-Петербург пирс, США


Самые красивые пирсы мира

Самые красивые пирсы мира

Ротонда Мааре, Италия


Самые красивые пирсы мира

Лос-Муэртес пирс, Мексика


Самые красивые пирсы мира

Самые красивые пирсы мира

Зеллин пирс, остров Рюген, Германия


Самые красивые пирсы мира

Самые красивые пирсы мира

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