Самые красивые пирсы мира

Изначально, пирс был предназначен для того, чтобы доставлять пассажиров и грузы из плавательного средства на сушу, не намочив при этом ноги. Сегодня же, скорее, это больше место для приятных прогулок.
Первые прогулочные пирсы появились в Великобритании на самом старте XIX-го столетия. Многие морские курорты в буквальном смысле лишались воды, во время отливов. Поэтому, владельцы курортов и начали строить длинные прогулочные пирсы, чтобы гости могли насладиться бескрайними просторами моря и полезным морским воздухом. На сегодняшний день, рядом с пирсами, а порой и прямо на них, функционируют аттракционы, магазины, рестораны и танцполы. Ниже смотрите самые красивые и примечательные пирсы со всего мира.
Схевенинген пирс, Нидерланды
Райд пирс, остров Уайт, Великобритания
Саутенд пирс, Саутенд-он-Си, Англия
Бланкенберг пирс, Бельгия
Бирнбек пирс, Англия
Прогресо пирс, Мексика
Каструп пирс, Дания
Умланга пирс, ЮАР
Причал Буссельтон, Австралия
Клеведон пирс, Англия
Санкт-Петербург пирс, США
Ротонда Мааре, Италия
Лос-Муэртес пирс, Мексика
Зеллин пирс, остров Рюген, Германия
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