Откройте любую банку только руками

Откройте любую банку — хоть покупную, хоть домашнюю закрутку — только руками! Никаких дополнительных приспособлений вам не понадобится.







Сложите руки в замок. Именно так вы будете открывать банку. Давить руками нужно на торцевую часть крышки.







Притом нижней частью ладони.







Итак, сложите руки в замок и давите нижней частью ладоней на торцевую часть крышки банки. Надавили немного, поверните банку немного и снова надавите.







После 2-3 раз вы услышите характерный звук. Банка откроется легко и без усилий!







Подробнее о том, как открыть банку только руками, смотрите в видео ниже:



