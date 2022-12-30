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Откройте любую банку только руками

Откройте любую банку — хоть покупную, хоть домашнюю закрутку — только руками! Никаких дополнительных приспособлений вам не понадобится.

Откройте любую банку только руками

Сложите руки в замок. Именно так вы будете открывать банку. Давить руками нужно на торцевую часть крышки.

Откройте любую банку только руками

Притом нижней частью ладони.

Откройте любую банку только руками

Итак, сложите руки в замок и давите нижней частью ладоней на торцевую часть крышки банки. Надавили немного, поверните банку немного и снова надавите.

Откройте любую банку только руками

После 2-3 раз вы услышите характерный звук. Банка откроется легко и без усилий!

Откройте любую банку только руками

Подробнее о том, как открыть банку только руками, смотрите в видео ниже:


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