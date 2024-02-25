Самые известные часовые башни: Часы для мамы, памятник погибшим и другие увлекательные истории

Все предметы человеческого быта периодически испытывают на себе тяжелую поступь времени, устаревая и заменяясь другими, более современными. Сами часы, это время отсчитывающие, не становятся исключением. Не так давно наручные часы потеряли для нас свою важность. А вот пару сотен лет назад именно они потеснили по важности башенные часы, сделав их просто украшением городов. Однако часовые башни, как и много лет назад, привлекают наше внимание, так как являются символическим сердцем города.
Цитглогге – европейская старушка
Цитглогге (Zytglogge), Берн, Швейцария
Эта средневековая постройка является одной из самых известных часовых башен в Европе. Построенная еще в начале XIII века как оборонительное сооружение, она за свою долгую историю успела побыть и тюрьмой, пока не стала городским хранителем времени. Башня украшена движущимися механическими фигурами и астролябиями.
Башня Раджабаи в Индии – часы в подарок маме
Часовая башня Раджабаи (Rajabai Clock Tower), Мумбай, Индия
Это наследие колониального прошлого Индии уже около 150 лет отсчитывает время на территории университетского городка в Мумбаи. Спроектировал ее известный английский архитектор Джордж Гилберт Скотт. Большую часть денег на строительство выделил один из богатейших людей Индии 19 века, «хлопковый король» Премчанд Ройчанд. Эти «часики» стали подарком бизнесмена своей слепой матери. Как гласит местное предание, старушка, как последовательница религии джайнизма, не могла есть и пить после захода солнце, и бой башенных часов помог ей ориентироваться во времени. Башня названа в честь этой достойной женщины. Правда, будучи первое время самым высоким зданием в городе, часы привлекали множество самоубийц и были закрыты для посетителей.
Старый Джо – чемпион по высоте среди одиночек
Старый Джо (Old Joe), Университет Бирмингем, Великобритания
100-метровая мемориальная башня Джозефа Чемберлена, прозванная в народе Старым Джо, является самой высокой в мире башней с часами, стоящей отдельно. Она построена в начале XX века в университете Бирмингема и носит имя одного из самых влиятельных политиков Викторианской Англии. Вероятно, это название хранит в себе частицу истинно английского юмора, так как успешный фабрикант и мэр Бирмингема Джозеф Чемберлен был единственным членом кабинета министров Великобритании, не имевшим университетского образования.
Башня Мира – вечная память погибшим
Башня Мира (Peace Tower), часть здания Парламента, Оттава, Канада
Это здание было возведено в 1922 году в память о всех людях, погибших на фронтах Первой мировой войны. В ней хранятся 7 книг с именами канадцев, павших в этой войне. Каждый день ровно в 11 часов утра (время окончания войны) в книгах переворачивается по одной странице.
Биг-Бен – самая известная в мире
Биг-Бен (башня Елизаветы), Вестминстерский дворец, Лондон, Великобритания
Это сооружение - одна из самых узнаваемых достопримечательностей в мире. Сами часы долгое время были рекордсменами - самыми большими четырехсторонними часами с боем, но сейчас им принадлежит почетное третье место в мире. Диаметр их составляет 7 метров, а общий вес 5 тонн. Биг-Беном на самом деле называется самый большей из пяти колоколов Вестминстерского дворца, но объяснить туристам это практически невозможно, так что англичане в последнее время, кажется, смирились с народным названием своей достопримечательности. Правильно она сейчас называется «Башня Елизаветы».
Королевская башня Абрадж аль-Бейт – самая высокая в мире
Королевская башня комплекса Абрадж аль-Бейт, Мекка, Саудовская Аравия
Имея высоту 601 метр, на сегодняшний день эта башня является абсолютным рекордсменом среди «стражей времени» во всем мире и самым высоким зданием в Саудовской Аравии. Следующая за ней японская ДоКоМо Йойоги Билдинг (NTT Docomo Yoyogi Building) ниже в 2,5 раза, так что вряд ли этот рекорд скоро будет побит. Диаметр циферблата составляет 43 метра.
Спасская башня – главные часы нашей страны
Спасская башня, Московский Кремль, Россия
Самые главные часы нашей страны, ставшие символом Нового года, тоже имеют богатую историю и являются одними из древнейших в мире. Кстати, слово «куранты», которое большая часть нашего населения, несомненно, относит именно к этим часам, является просто старинным названием башенных часов или даже комнатных напольных с боем. Спасская построена еще в XV веке, и по старинной традиции в первом варианте часы обозначались буквами. На более современный европейский манер их переделали по указу Петра Первого. Современные куранты были установлены в 1852 году и в настоящее время являются единственными полностью механическими. За время своей долгой службы часы исполняли очень разные мелодии: "Ах, мой милый Августин", "Марш Преображенского Полка", "Интернационал", "Патриотическая песня" и, наконец, государственный гимн Российской Федерации.
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