Секс-роботы из Китая

В Китае имеется большой гендерный разрыв и нехватка женщин. Но на помощь приходят китайские компании Doll Sweet Dolls и EX Doll. Они презентовали секс-роботов, которые могут разговаривать, проигрывать музыку и включать посудомоечные машины. В общем, по заверениям разработчиков, выполнять часть домашних обязанностей.



Репортаж 18+.







1. На этаже по производству традиционных секс-кукол покупатели могут выбрать любые параметры — высоту, цвет кожи, размер груди, цвет глаз, цвет волос… Прямо как список опций немецких автоконцернов при покупке автомобиля. (Фото Fred Dufour):







2. Глазки. (Фото Fred Dufour):







3. Но амбиции компании EX Doll в другом — выпускать куклы и искусственным интеллектом и сделать их настолько реалистичными, чтобы они могли заменить женщин, ведь в Китае женщин на 33.6 миллиона меньше, чем мужчин. (Фото Fred Dufour):







4. Компания EX Doll производит 400 таких умных кукол, или секс-роботов в месяц, по сравнению с десятью в 2009 году. Хотя на многомиллиардный Китай это капля в море. Но всё впереди. (Фото Fred Dufour):







5. Сейчас Китай, по разным оценкам, занимает более 80% мирового рынка секс-игрушек. Более миллиона человек заняты в этой сфере деятельности, оборот — около 6.6 млрд долларов. (Фото Fred Dufour):







6. В следующем году компания EX Doll надеется выпустить более продвинутые модели секс-роботов с технологией искусственного интеллекта, сложными выражениями лица и движениями тела, системами распознавания голоса и глазами, которые могут следить за движениями людей. (Фото Fred Dufour):







7. (Фото Fred Dufour):







8. (Фото Fred Dufour):







9. (Фото Fred Dufour):







10. (Фото Fred Dufour):







11. (Фото Fred Dufour):







12. (Фото Fred Dufour):







13. (Фото Fred Dufour):







14. Эксперты полагают, что технологии развиваются настолько стремительно, а люди проводят в виртуальном мире так много времени, что просто станут влюбляться в интеллектуальные машины. Есть мнение, что к 2050 году секс между людьми выйдет из моды, а на смену ему придет сексуальный контакт с роботами. (Фото Fred Dufour):







15. На сегодняшний день это выглядит абсурдным и извращенным, но уже в середине 21 века такие «отношения» никого не будут удивлять. (Фото Fred Dufour):







