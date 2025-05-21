Пружинка-радуга и еще 6 игрушек, которые были желанными для любого ребенка «90-х»

Какие игрушки в 90-х были модными. / Фото: sulpak.kg
После распада Советского Союза мир игрушек стал резко меняться. Каждый месяц детям завозили новые интересные игрушки, о которых мечтали девчонки и мальчишки. Сейчас эти штуковины современным детям уже не интересны, а вот миллениалы по сей день в восторге от них.
1. Игрушка «йо-йо»
Дети придумывали разные трюки с этой игрушкой. / Фото: yaplakal.com
В середине 90-х в моду вошли деревянные и пластмассовые игрушки, у которых было запоминающее название «йо-йо». В переводе с филлипинского языка слово означает «туда-обратно». Игрушка состояла из двух одинаковых дисков и крепкой веревочки. Принцип работы заключался на механической инерции вращения дисков. Во время броска веревочка разматывалась до конца, а затем возвращалась на катушку, которая располагалась между дисков. Дети с помощью йо-йо придумывали трюки, а затем демонстрировали их друг другу. У них появились даже специальные названия: маунты, хопы, випы, слэки, хуки, гринды и другие.
2. Кинестетическая игрушка «Лизун»
Если лизун прикрепить к стене, то после него останется жирное пятно. / Фото: darudar.org
У поколения Y также были популярны лизуны — это игрушки с жидкой текстурой. Они могли быть в виде зверей, насекомых, человеческой ладошки, либо однородной текстуры, которая находилась в баночках. Эту игрушку обожали дети, а вот взрослые от нее были не в восторге. Поскольку лизунов часто закидывали на потолок и стены, а после оставались жирные пятна.
3. Каучуковые мячики «Попрыгунчик»
Попрыгунчики придумал калифорнийский химик. / Фото: darudar.org
В продуктовых магазинах 90-х на кассе можно было увидеть пластиковую банку с необычным содержимым. На первый взгляд это были круглые леденцы, но на самом деле — каучуковые мячики «Попрыгунчики». Эти 3-сантиметровые мячи обладали сильным отскоком при ударе о твердую поверхность. Отскок был настолько высоким, что попрыгунчик можно было потерять после первого же удара.
Эту игрушку изобрел химик из Калифорнии Норман Стингли. В начале 60-х он работал на заводе, где нужно было сжимать резиновые и каучуковые отходы. Однажды он сжал этот материал под давлением три тысячи фунтов и у него получился мячик, который мог прыгать на очень большую высоту. Тогда он его бросил со второго этажа внутри здания и мяч в течение одной минуты прыгал по помещению. Химик запатентовал игрушку и за один год продал больше шести миллионов экземпляров.
4. Игрушка «Пружинка-радуга»
Пружинка завораживающе спускалась по лестнице. / Фото: uz24.uz
Американская игрушка «Пружинка-радуга» также появилась в 90-х в отечественных магазинах. Она привлекала детей яркими цветами и необычной формой. С помощью пружинки можно было выполнять разные трюки. Самым популярным было перемещение на ступеньках. Дети собирались на лестничной площадке в многоквартирных домах и запускали игрушку вниз. Под действием силы тяжести и импульса пружинка медленно левитировала вниз.
Также игрушкой можно было играть в большой компании. Дети вставали в круг, вытягивали руки вперед и запускали пружинку по ладошкам. Так играть можно было очень долго, а кто первый уронил, тот выходил из игры. У игрушки был один существенный минус. Ее нужно было аккуратно ставить на полку, если этого не сделать, то пружинка запутывалась так, что ее можно было распутывать долго.
5. Головоломка «Тетрис»
Тетрис стал первой игровой консолью в 90-х. / Фото: ru.pinterest.com
В Советском Союзе была изобретена программистом Алексеем Пажитновым игра-головоломка «Тетрис». Ее основной принцип был построен на игре «тетрамино». Советский программист создал головоломку на языке Паскаль для компьютера, а вот американская компания уже выпустила саму игровую консоль. Новая игра получила название «Тетрис». Он содержал несколько видов заданий, за выполнение которых давали очки и открывали новые уровни. Самыми популярными играми были тетрамино, танчики и змейку. Тетрис стал культовой игрой. О нем мечтали не только дети, но и взрослые.
6. Кукла Барби
Барби - это сокращенный вариант имени Барбара. / Фото: flickr.com
В середине 90-х в российских магазинах игрушек появились первые американские куклы Барби. Они очень сильно отличались от отечественных — они имели идеальную фигуру с параметрами «90-60-90», красочные наряды, прически и даже бижутерию. Первое время такая кукла даже подвергалась критике со стороны взрослого поколения. Они посчитали ее слишком вульгарной и анорексичной. Но несмотря на протесты родителей, каждая девочка 3-14 лет мечтала получить на праздник модную куклу. Девочки могли часами играть в «Барби». Они шили им одежду, постельное белье, лепили из пластилина столовые сервизы и просили пап изготовить кукольную мебель. А уже к концу 90-х в стране появились уже готовые аксессуары, пластмассовая мебель и наряды для куклы.
Сама же кукла была придумана в 1959 году. Ее создательницей стала Рут Хэндлер. Идея создать куклу, которая похожа на девушку, пришла к ней во время наблюдения за игрой ее дочери. А ее супруг и основатель компании Mattel помог реализовать задуманное.
7. Водная игра с кольцами
Водная игра развивала моторику рук. / Фото: ozon.ru
Первые игры для развития моторики появились уже в 90-х. Одной из таких стала головоломка с кольцами. Эта игра была в виде пластиковой консоли, внутри которой была налита вода. Задача игрока заключалась в том, чтобы с помощью кнопок забросить колечки на специальные столбики. Сделать это было сложно, поскольку воздушные пузырьки постоянно сбивали их вниз.
В водную игру можно было играть одному или устраивать соревнования в компании. Преимущества такой игры заключалось еще в том, что ее можно было брать с собой в поездку.
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