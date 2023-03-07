10 фраз, которые нельзя говорить своему начальнику

Быть честным — лучшая стратегия для поведения на работе. Однако из любого правила есть исключения, и нужно понимать, где проходит коварно тонкая грань между рациональной искренностью и ее злой антагонисткой — беспардонной донельзя откровенностью.



«Важно быть осторожным с тем, что вы говорите своему начальнику, так как даже малейший промах может стоить вам карьеры», — считает Райан Кан (Ryan Kahn), основатель HR-компании The Hired Group.









«Отличная практика — делать небольшую паузу перед тем, как выдать что-нибудь эдакое, о чем вы можете потом пожалеть. А если вы думаете, что впоследствии можете пожалеть о сказанном — скорее всего, так и будет. Лучше немного подождать, пока ваши мысли не сформулируются до такой степени, что будут обрамлены в приемлемую форму и наделены понятным смыслом», — говорит Линн Тэйлор (Lynn Taylor), эксперт в области HR.



Но помимо вполне очевидных — таких как двусмысленные шуточки и скабрезные оскорбления — есть еще кое-какие фразы, которые не следует говорить своему начальнику. Вот они:



Это не входит в мои обязанности

Мне для этого слишком мало платят

Какая мне с этого выгода?

Я уволюсь!

А на прошлой работе мы делали по-другому

Это не моя ошибка, это ошибка Валеры!

Да он же просто придурок!

Ну уж нет, я должен рассказать об этом твоему начальнику!

Просто бомба: сейчас я тебе расскажу, кого мне вчера удалось затащить в постель!

Это что за дела, почему у Леши зарплата выше, а?