Эрвин Блюменфельд - фотограф, одержимый женским телом, а прославился карикатурами на фюрера

Эрвин Блюменфельд. Всегда тонкий юмор и хороший вкус./Фото: vogue.it

Знаковый подарок

На десятилетие Эрвину подарили фотоаппарат./Фото: allday1.com

Эрвин Блюменфельд. Автопортрет. 1932 год./Фото: art1.ru

Пол Ситроен. Автопортрет. 1930 год./Фото: moma.org

Один из самых известных портретов Блюменфельда, на котором он совместил анфас и профиль.

Дезертир

Эрвин Блюменфельд. Автопортрет. 1940 год./Фото: newspad.msk.ru

Эрвин и его камера./Фото: agentofstyle.com

хххх./Фото: static.diary.ru

Новатор формы

Эрвин Блюменфельд за работой./Фото: erwinblumenfeld.com

Лиза Фонсангривс на Эйфелевой башне. Париж. Франция. 1939 год./Фото: culture.ua

Лицо Гитлера с элементами черепа./Фото: old2.booknik.ru

Фетиши его жизни

Inhocsignovinces (Под этим знаком ты победишь). 1967./Фото: artguide.com

Свет и Цвет глазами Мастера./Фото: foto-video.ru

Эрвин Блюменфельд. Автопортрет./Фото: otveklik.com

Эрвин Блюменфельд, коллаж Дада (Чарли Чаплин), 1921 год./Фото: ubugallery.com