Эрвин Блюменфельд - фотограф, одержимый женским телом, а прославился карикатурами на фюрера

Эрвин Блюменфельд. Всегда тонкий юмор и хороший вкус./Фото: vogue.it
В юности он был потрясен картинами Боттичелли и уже тогда начал делать первые шаги, из обыденного создавая мистическое. Он работал с Марлен Дитрих и Одри Хепберн. Именно с его лёгкой руки на обложке Vogue появилась первая темнокожая модель. Но всемирно известным он стал после того, как начал создавать коллажи, в которых высмеивал Гитлера. Именно благодаря этим коллажам Эрвин Блюменфельд стал самым модным и дорогим фотографом мира.
Знаковый подарок
На десятилетие Эрвину подарили фотоаппарат./Фото: allday1.com
Конец января 1897 года был ознаменован для берлинской семьи Блюменфельд рождением сына Эрвина. Родители мальчика, Альберт и Эмма, по происхождению были евреями. Но с немецкой точностью каждые выходные водили детей в театр, музеи и на выставки. Кроме того, они выписывали множество журналов, многие из которых пестрели яркими снимками мастеров-фотографов. Эрвин с удовольствием рассматривал прессу, но особым открытием для него стали картины в стиле “ню”, увиденные на выставках живописи. На десятилетие мальчику подарили фотоаппарат.
Эрвин Блюменфельд. Автопортрет. 1932 год./Фото: art1.ru
Тогда никто не подозревал, что эта вещь окажется не простой игрушкой, а станет судьбоносной для Блюменфельда. Эрвин не питал особого восторга по поводу учебы. Когда его отец умер от венерического заболевания, и эта весть достигла стен гимназии, где мальчик учился, началась настоящая травля сына сифилитика. Только один товарищ поддержал юного Блюменфельда. Это был Пауль Ситрун, который через несколько лет возглавит Амстердамскую Академию искусств и навсегда останется лучшим другом Эрвина.
Пол Ситроен. Автопортрет. 1930 год./Фото: moma.org
Блюменфельд тяжело переживал насмешки одноклассников и с трудом окончил школу. О высшем образовании мечтать не приходилось, так как в семье начались финансовые трудности. Тогда молодой человек пошел работать в магазин модной женской одежды. В свободное время он занимался фотографией. Синтезируя вырезки из своих снимков и журналов, Эрвин создавал немыслимые коллажи.
Один из самых известных портретов Блюменфельда, на котором он совместил анфас и профиль.
Делая фотопортреты, он умело использовал игру света и тени, используя наложение лиц, а иногда и животных. Он был первым, кто совместил фото анфаса и профиля, создав свой знаменитый автопортрет. Позже он не раз запечатлеет свой образ, создавая эпатажные фото то грудой бумажных пакетов на голове, то невообразимыми масками. И каждый снимок будет наполнен такой интригой, что его будут сравнивать с полотнами Пикассо.
Дезертир
Эрвин Блюменфельд. Автопортрет. 1940 год./Фото: newspad.msk.ru
Это была эпоха новых художественных направлений. Футуризм и кубизм представляли вновь появившиеся молодые таланты. Эрвин и его верный друг Пауль тоже производили дерзкие эксперименты в области фотографии. Их работы относили к так называемому дадаизму, который явился прародителем постмодерна. Молодые люди часто посещали кафе, в котором собирались авангардисты от импрессионизма.
Там Блюменфельд и познакомился с художником Гроссом и музыкантом Вальденом, которые впоследствии сыграют не последнюю роль в судьбе фотографа. Вскоре Эрвина забрали в армию, а его друга Ситруна отправили в Амстердам в качестве корреспондента журнала “Дер Штурм”. Тогда молодым людям только исполнилось двадцать лет.
Эрвин и его камера./Фото: agentofstyle.com
На фронте Эрвин перепробовал разные профессии: водителя, медбрата, бухгалтера. Казалось, той войне не будет конца, и у новобранца с первых же дней родилась идея дезертировать из армии. Он даже поделился ею с матерью в одном из писем. Но по иронии судьбы первым это послание прочел его брат и, будучи немецким наци, сдал Эрвина в полицию.
хххх./Фото: static.diary.ru
Чудом молодому фотографу удалось избежать трибунала. За него вступился бывший командир, и Блюменфельда не только не осудили, а наградили Крестом за смелость, проявленную в боях. После войны он не вернулся в Берлин, а уехал в Амстердам и женился на родственнице своего друга Пауля. Все это время не было ни дня, чтобы Блюменфельд не взял в руки фотоаппарат.
Новатор формы
Эрвин Блюменфельд за работой./Фото: erwinblumenfeld.com
В начале 20-х годов Эрвин открыл магазин женских кожаных аксессуаров. В подсобке он оборудовал маленькую студию, где фотографировал самых ярких покупательниц. Кое-какие фото он выставлял в витринах в качестве рекламы. Именно эти снимки снискали ему первую славу фотографа, и теперь Эрвину стали поступать заказы не как продавцу. Вскоре Эрвин организовал выставку своих работ, часть которых были опубликованы в известном французском журнале.
Лиза Фонсангривс на Эйфелевой башне. Париж. Франция. 1939 год./Фото: culture.ua
Блюменфельда пригласили во Францию, где он быстро прославился в качестве фотопортретиста. Теперь к нему обращались известные персоны, в числе которых был Матисс. В 1939-ом Эрвин начал сотрудничать с журналом “Вог”. Это были годы, когда талантливый фотограф преподнес миру рекламу как искусство. Он считал, что снимать для рекламы кукольно красивых девушек с пустым взглядом - это кощунство.
Лицо Гитлера с элементами черепа./Фото: old2.booknik.ru
Некоторые работы теперь уже мэтра от фотографии просто шокировали зрителя. Фурор произвело лицо Гитлера, соединенное с элементами черепа. Это был смелый поступок по тем временам, и он грозил семье Эрвина большими неприятностями. Казалось, Блюменфельды уже стоят на пороге лагеря смерти, но в самый последний момент им удалось ускользнуть от расправы.
Фетиши его жизни
Inhocsignovinces (Под этим знаком ты победишь). 1967./Фото: artguide.com
Не раз великий Эрвин признавался, что у него в жизни две слабости - фотография и женщины. Внешностью он не отличался, скорее, даже наоборот: тонкие губы, огромный нос. Но какая харизма была у этого человека! Женщины не могли устоять перед его обаянием, и романам мэтра не было числа.
Свет и Цвет глазами Мастера./Фото: foto-video.ru
Его жена с пониманием относилась к изменам мужа, считая, что гению необходимы новые источники вдохновения. Однажды он, как мальчишка, влюбился в свою ассистентку, и сбежал с девушкой в Италию, покинув семью. Впечатления от нового приключения быстро погасли, и осталась пустота, отягощенная старостью и болезнью.
Эрвин Блюменфельд. Автопортрет./Фото: otveklik.com
В жаркий полдень Блюменфельд принял однозначное решение: он намеренно несколько раз прошел вверх и вниз по длинной Испанской лестнице. Его сердце перестало биться. Он был волшебником причудливых форм и линий, света и тени. А еще он знал, где надо поставить точку…
БОНУС
Эрвин Блюменфельд, коллаж Дада (Чарли Чаплин), 1921 год./Фото: ubugallery.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии