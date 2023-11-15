15 самых таинственных находок под водой

Наша планета на 70% покрыта водой. И только 7% всего мирового океана исследовано! Подумать только сколько же секретов хранит в себе подводный мир. Иногда такие тайны становятся явью. Водолазы частенько находят непонятные и таинственные предметы на дне океана. Мы покажем вам самые свежие и загадочные находки.

1. Подводный Стоунхедж

2. Парк скульптур

3. Древний город

4. Правительственное собрание

5. Обломки «Аполло 11»

Совсем недавно обнаружили останки от Аполло 11 на дне Атлантического океана

6. Серебряные слитки времен Второй мировой войны

7. Бездонные колодцы

8. Заросшие ракушками статуи

9. Таинственные скелеты

10. Кладбище автомобильных шин

11. Сервированный стол

12. Странные скульптуры

13. Подводные реки

Подводные реки образуются, когда пресная и соленая вода пересекаются.

14. Пирамиды Йонагуни (Япония)

15. Пауки

Этот паук называется паук-серебрянка. Очень интересный житель океана, он плетет из своей паутины своеобразную воздушную сферу, наполняет её пузырьками воздуха и свободно передвигается в воде. Вот это изобретение! Додумался ведь.