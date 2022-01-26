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Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

В сегодняшней статье расскажем, как сделать шестиугольные «плитки» из фанеры и как облицевать ими стену внутри помещения. 

Несмотря на простоту монтажа и дешевизну материала такая декоративная отделка смотрится очень классно.

За счет использования «плиток» разной толщины поверхность получается рельефной, что дает возможность визуально скрыть имеющиеся неровности на стене. 

Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

Необходимые материалы:

  • фанера толщиной 20 мм;
  • морилка (желательно на масляной основе);
  • жидкие гвозди;
  • полиуретановый лак. 

Своим личным опытом изготовления «плитки» из фанеры поделился с нами автор YouTube канала Jackman Works.

Основные этапы работ

На первоначальном этапе необходимо будет определиться с размером шестиугольников и их количеством. 

После этого приступаем к вырезанию шестиугольных «плиток» из фанеры. Это можно сделать несколькими способами:

  • на фрезерном станке с ЧПУ;
  • электролобзиком или ручной дисковой пилой. 

Также вырезать шестиугольники можно на ленточной пиле. Даже обычная циркулярная пила тоже вполне сгодится. Но в случае с фрезерным станком работа займет намного меньше времени, а конечный результат будет лучше. 

Часть заготовок необходимо распилить на две части вдоль. В итоге у нас получатся заготовки разной толщины и, чередуя их, вы сможете создать рельефную поверхность.

На следующем этапе обрабатываем шестиугольные «плитки» ручным фрезером (по контуру) и при помощи шлифовальной насадки. 

Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

После этого надо будет покрасить шестиугольники морилкой.

Для создания классного визуального эффекта лучше использовать несколько разных цветов или их оттенков. 

Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

Обратите внимание: в данном случае автор использовал морилку на масляной основе. Но можно взять и на водной основе.

Отделка стены

Сначала необходимо приклеить к стене подложку из тонкой фанеры, которая позволит получить ровную плоскость. 

Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

Далее приклеиваем «плитки» на жидкие гвозди к подложке, предварительно продумав, как они на стене будут располагаться.

Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

В завершении останется только покрыть «плитки» из фанеры полиуретановым лаком (либо можно взять акриловый лак). 

Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

Видео по теме

Пошаговый процесс декоративной отделки стен самодельной «плиткой» из фанеры показан в авторском видеоролике ниже. 

 

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