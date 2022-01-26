Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

В сегодняшней статье расскажем, как сделать шестиугольные «плитки» из фанеры и как облицевать ими стену внутри помещения.
Несмотря на простоту монтажа и дешевизну материала такая декоративная отделка смотрится очень классно.
За счет использования «плиток» разной толщины поверхность получается рельефной, что дает возможность визуально скрыть имеющиеся неровности на стене.
Необходимые материалы:
- фанера толщиной 20 мм;
- морилка (желательно на масляной основе);
- жидкие гвозди;
- полиуретановый лак.
Своим личным опытом изготовления «плитки» из фанеры поделился с нами автор YouTube канала Jackman Works.
Основные этапы работ
На первоначальном этапе необходимо будет определиться с размером шестиугольников и их количеством.
После этого приступаем к вырезанию шестиугольных «плиток» из фанеры. Это можно сделать несколькими способами:
- на фрезерном станке с ЧПУ;
- электролобзиком или ручной дисковой пилой.
Также вырезать шестиугольники можно на ленточной пиле. Даже обычная циркулярная пила тоже вполне сгодится. Но в случае с фрезерным станком работа займет намного меньше времени, а конечный результат будет лучше.
Часть заготовок необходимо распилить на две части вдоль. В итоге у нас получатся заготовки разной толщины и, чередуя их, вы сможете создать рельефную поверхность.
На следующем этапе обрабатываем шестиугольные «плитки» ручным фрезером (по контуру) и при помощи шлифовальной насадки.
После этого надо будет покрасить шестиугольники морилкой.
Для создания классного визуального эффекта лучше использовать несколько разных цветов или их оттенков.
Обратите внимание: в данном случае автор использовал морилку на масляной основе. Но можно взять и на водной основе.
Отделка стены
Сначала необходимо приклеить к стене подложку из тонкой фанеры, которая позволит получить ровную плоскость.
Далее приклеиваем «плитки» на жидкие гвозди к подложке, предварительно продумав, как они на стене будут располагаться.
В завершении останется только покрыть «плитки» из фанеры полиуретановым лаком (либо можно взять акриловый лак).
Видео по теме
Пошаговый процесс декоративной отделки стен самодельной «плиткой» из фанеры показан в авторском видеоролике ниже.
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