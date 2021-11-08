12 бытовых страхов, которые преследуют всех и каждого день ото дня

Типичные страхи, которые время от времени тревожат всех взрослых людей.
Страх - это естественное чувство. Однако и бояться нужно в меру, чтобы сомнения и опасения не превратились в фобии. Сегодня мы решили собрать 12 распространенных бытовых страхов, которые преследуют всех и каждого день ото дня.
1. Утечка газа
Не выключенный газ или его утечка.
Еще в школьные годы учительница ОБЖ рассказывала историю о том, как одна девочка не до конца закрыла краник на печке. Огонь потух, а газ продолжил поступать. Девочка ушла в школу, а вернувшись включила свет и вся квартира взлетела на воздух. Годы идут, а история по-прежнему остается в памяти, которая то и дело нашептывает: «Перед уходом проверь краники на печке». На самом деле фобий, связанных с газом, великое множество. И это неудивительно, утечка газа - очень серьезно, поэтому перед уходом из дома лучше перепроверить краники печки, а перед длительной поездкой и вовсе перекрыть газовый вентиль.
2. Переполненная раковина
Вода, которая вышла из берегов.
Заболтавшись по телефону или засидевшись у компьютера, легко забыть про воду, набирающуюся в ванну или раковину. Те, кто сталкивался с этим, знают, что в последствие их в лучшем случае ждет многочасовая уборка, а в худшем - недовольные соседи, требующие денег на ремонт. Поэтому такая фобия вполне обоснована. А тем, кто никогда не сталкивался с такой ситуацией, можно посоветовать лишь одно: набирая ванну, находиться поблизости и отложить все «увлекательные» дела на потом.
3. Незапертая входная дверь
Страх оставить квартиру не запертой.
Часто мелкие действия, которые мы совершаем изо дня в день, превращаются в автоматические. Таким образом, наш мозг не «запоминает» их выполнение. В таких случаях обычный вопрос «Ты закрыл дверь?» может стать причиной для паники. Многие в такой ситуации возвращаются обратно, чтобы дернуть за ручку и убедиться, что дверь заперта.
В большинстве случаев, дверь все-таки оказывается закрытой. Если вы часто мучаетесь подобными сомнениями, старайтесь концентрироваться на самом процессе ухода из дома, проговаривайте про себя действия, которые вам нужно совершить, или делайте отметку в своем телефоне.
4. Прорыв трубы
Трубы и их состояние.
К сожалению, проблемы с трубами нельзя спрогнозировать. Даже новую или вполне себе годную трубу может внезапно прорвать. Однажды, столкнувшись с этой проблемой, начинаешь бояться повторения истории. Тогда можно, в буквальном смысле, превратиться в маньяка, который перед уходом мечется по квартире, перекрывая краники и проверяя места возможных поломок.
5. Проверка свежести
Контроль свежести и качества продуктов.
Большинство людей сегодня обеспокоены вопросами своего здоровья и питания. Различные статьи и телепередачи во всю трубят о некачественных продуктах, технологиях хранения и истекших сроках годности, еще сильнее подогревая панику. Все это превращает людей в параноиков, которые по три часа изучают составы продуктов в магазинах, подозрительно принюхиваются к содержимому холодильника и то и дело переставляют продукты с полки на полку, дабы не нарушить товарное соседство. В таком поведении нет ничего удивительного, ведь отравившись однажды, меньше всего хочется повторения истории.
6. Электрообогреватели
Техника безопасности при использовании электрообогревателя.
Несмотря на наличие центрального отопления, в межсезонье многие люди продолжают пользоваться электрообогревателями. Наличие же в доме отопительного прибора такого тип, рождает страх забыть отключить его перед уходом. Стоит отметить, что такие фобии нельзя назвать необоснованными. Всегда есть риск короткого замыкания или внезапного возгорания прибора. Также не забывайте про условия эксплуатации: большинство батарей нельзя накрывать или устанавливать рядом с легковоспламеняющимися тканями, вроде занавесок или одежды.
7. Открытые окна
Страх оставить окна открытыми.
Для современных воров высота - не препятствие. Поэтому страх оставить окна открытыми терзает не только жителей первых этажей. Однако, в последнее время, домушники стали куда более изобретательными, да и новое оборудование позволяет им проникать в квартиры даже сквозь закрытые двери и окна. Так что избавиться от фобии поможет установка современной сигнализации или систем слежения.
8. Захлопнутая дверь
Случайно захлопнувшаяся дверь.
Выйти на лестницу, чтобы выбросить мусор и машинально захлопнуть дверь - поистине комедийная ситуация. Однако те, кто хоть раз оказывались на лестнице в домашнем халате, зная что помощи ждать не от кого, не смеются, а боятся повторения истории. Поэтому впредь осторожничают и не забывают лишний раз перестраховаться.
9. Включенный утюг
Утюг, который забыли выключить.
Если вы перед работой наспех гладили, будьте готовы терзаться вопросом: «А не забыл ли я выключить утюг?». И это неудивительно, ведь чаще всего это действие мы выполняем на автомате. Хотя с другой стороны, иногда лучше перестраховаться, ведь включенный в сеть утюг может привести к серьезному пожару. Так что, если вы страдаете забывчивостью, лучше при случае обзавестись современной моделью, которая имеет датчики движения и может сама отключаться.
10. Не потушенная сигарета
Пожар от не потушенной сигареты.
Всем известно, что курение в квартире может стать причиной пожара. Однако, фобией, связанной с не потушенными сигаретами, чаще страдают люди, которые вообще не курят. Такие мысли нередко посещают владельцев не застекленных балконов, а также тех, кто соседствует с заядлыми курильщиками.
11. Еда на плите
Еда, забытая на включенной плите.
Забыв кастрюльку на включенной плите, можно в лучшем случае остаться без обеда, а в худшем - без жилья и имущества. Такой страх испытывают многие домовладельцы, а также родственники стариков, страдающих забывчивостью. Поэтому, когда готовите что-то, лучше не покидать надолго пределы кухни, а также не оставлять пожилых родственников без присмотра.
12. Включенный свет
Оставить свет включенным.
Наверняка вы тоже хотя бы раз, уходя из дома, забывали выключить свет. А между прочим, горящая долгое время лампочка, может стать причиной короткого замыкания. Конечно, если свет горит лишь до вечера, ничего страшного не произойдет, кроме кругленькой суммы в счете за электричество. Однако, отправляясь в поездку лучше несколько раз перепроверить или вовсе обесточить всю квартиру.
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