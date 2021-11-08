12 бытовых страхов, которые преследуют всех и каждого день ото дня

Типичные страхи, которые время от времени тревожат всех взрослых людей.

1. Утечка газа

Не выключенный газ или его утечка.

2. Переполненная раковина

Вода, которая вышла из берегов.

3. Незапертая входная дверь

Страх оставить квартиру не запертой.

4. Прорыв трубы

Трубы и их состояние.

5. Проверка свежести

Контроль свежести и качества продуктов.

6. Электрообогреватели

Техника безопасности при использовании электрообогревателя.

7. Открытые окна

Страх оставить окна открытыми.

8. Захлопнутая дверь

Случайно захлопнувшаяся дверь.

9. Включенный утюг

Утюг, который забыли выключить.

10. Не потушенная сигарета

Пожар от не потушенной сигареты.

11. Еда на плите

Еда, забытая на включенной плите.

12. Включенный свет

Оставить свет включенным.

Видео-бонус: