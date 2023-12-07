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Какую найну хранит шедевр загадочной цивилизации этрусков - крылатые кони Тарквинии



Этрусков по праву считают одной из самых удивительных загадок в истории. По сей день учёные не знают точно, откуда этот народ пришёл, на каком языке говорил и куда в итоге исчез. Этой цивилизации свойственен высокий уровень развития. Все передовые технологии, мотивы в искусстве, древние римляне переняли именно у царства Этрурия. Одной из самых захватывающих тайн искусства этой загадочной нации являются легендарные крылатые кони Тарквинии.

Немного о загадочном народе



Особенностью этой древней цивилизации Средиземноморья, помимо всех прочих загадок, является то, что этот народ не оставил потомкам, к сожалению, ни одного письменного документа. Учёные собирали по крупицам данные о них в записях древнегреческого историка Геродота. Также несколько упоминаний об этрусках имеется у Дионисия Галикарнасского.
Царство Этрурия.

Царство Этрурия.

 

Кроме этих скудных свидетельств, созданных столетия спустя после исчезновения таинственной нации, есть ещё различные археологические артефакты. Анализируя эти находки, учёные пришли к выводу, что этруски свято верили в загробную жизнь и с огромным почтением относились к ушедшим в иной мир предкам. Погребальные сооружения на территории, которая некогда была царством Этрурия — это всегда необыкновенной красоты невероятно величественные сооружения. Хоть письменных свидетельств этруски по себе и не оставили, но известно, что алфавит, а соответственно и письменность, у них были. Язык, по мнению историков, представлял собой некую смесь финикийского и греческого.
Саркофаг супругов, этруски, VI век до нашей эры.

Саркофаг супругов, этруски, VI век до нашей эры.

 

Конечно, самой главной особенностью загадочного народа было их прекрасное искусство. Некоторые сохранившиеся шедевры демонстрируют виртуозность этрусских мастеров. Очень многое переняли у этого народа его наследники — римляне.

Прообраз Пегаса


Самые ранние из известных науке изображений крылатых лошадей относятся к 19 веку до нашей эры. Они были найдены на протохеттских рельефах в Анатолии. Оттуда этот мотив перешёл к ассирийцам и к грекам, а затем распространился на остальную часть Средиземноморья. Самым ярким примером является мифологический конь Пегас. Интересной деталью этого мифа является то, что у коня был брат-близнец, который был человеком. Звали его Крисаор.

Самое известное и загадочное из древних изображений крылатых лошадей было найдено на фасаде этрусского храма, Ара делла Регина, что значит - Алтарь королевы, на акрополе этрусского города Тарквиния.
Остатки Ара делла Регина, крупнейшего из известных этрусских храмов, на фронтоне которого были крылатые кони.

Остатки Ара делла Регина, крупнейшего из известных этрусских храмов, на фронтоне которого были крылатые кони.

 

Крылатые кони Тарквинии


Некогда город древних этрусков, а позднее римский город Тарквиния расположен в регионе Лацио (в провинции Витербо к северу от Рима), на длинном плато под названием Ла Чивита. К югу от этого плато находится нынешний город, который изменил своё название в 1922 году. Дело в том, что в средние века город был переименован в Корнето, а ныне историческое название восстановлено.
Крылатые кони Тарквинии.

Крылатые кони Тарквинии.

 

Ара делла Регина представляет собой довольно большой храм. Он имеет 44 метра в длину и 25 метров в ширину. Возведён он был между 4 и 3 веками до нашей эры. Неизвестно, какому божеству он был посвящён. Недавние исследования учёных позволили связать его с богиней, похожей на римскую Диану. Состоит он из деревянных конструкций и каменной кладки из туфа. Декоративные элементы включали в себя тех самых крылатых лошадей, которых историки считают одним из шедевров этрусского искусства.
Вид сбоку на барельеф.

Вид сбоку на барельеф.

 

Крылатые кони располагались на фронтоне храма, самого важного в городе, также известного как Великий храм Тарквинии. Они вырезаны в терракотовой плите размером 1,15 на 1,25 метра. В 1938 году их тщательно отреставрировали. Этот барельеф — это то немногое, что осталось от некогда величественного древнего этрусского храма.

Тайна шедевра


Когда плиту с барельефом нашли археологи, она была расколота более чем на сто частей. Учёные с особой тщательностью реконструировали её. Пара крылатых лошадей поворачивает свои головы влево. Животные стоят копытами на небольшом уступе. Справа сохранилось нечто, что указывает на их принадлежность к колеснице. Плита с ней утеряна. Если к лошадям присмотреться повнимательней, можно заметить некую диспропорцию между телами лошадей и короткими, по сравнению с общей высотой их фигур, ногами. Это сделано скульптором специально, ради создания оптического эффекта, чтобы зритель, обозревающий барельеф снизу, видел фигуры в идеальной пропорции.
Вид спереди на крылатых лошадей Тарквинии.

Вид спереди на крылатых лошадей Тарквинии.

 

Кроме всего прочего, изначально лошади были полихромными. Сейчас удалось восстановить лишь основные цвета: одна лошадь цвета охры, а вторая — красноватого цвета. На фронтоне вместе с лошадьми также была женщина. На это указывает сохранившийся фрагмент её платья, украшенного звёздами и некий закрытый сосуд. Это наводит специалистов на мысли о том, что все три элемента сочетаются друг с другом только как часть композиции. По их мнению она представляет собой апофеоз Геракла, то есть его обожествление и восхождение на Олимп после смерти на костре. Рельеф крылатых коней постоянно экспонируется в Национальном музее Тарквинии, где также предлагается графическая реконструкция его возможной полихромии.
Детали крылатых коней Тарквинии крупным планом.

Детали крылатых коней Тарквинии крупным планом.

 

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