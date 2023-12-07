Какую найну хранит шедевр загадочной цивилизации этрусков - крылатые кони Тарквинии

Этрусков по праву считают одной из самых удивительных загадок в истории. По сей день учёные не знают точно, откуда этот народ пришёл, на каком языке говорил и куда в итоге исчез. Этой цивилизации свойственен высокий уровень развития. Все передовые технологии, мотивы в искусстве, древние римляне переняли именно у царства Этрурия. Одной из самых захватывающих тайн искусства этой загадочной нации являются легендарные крылатые кони Тарквинии.
Немного о загадочном народе
Особенностью этой древней цивилизации Средиземноморья, помимо всех прочих загадок, является то, что этот народ не оставил потомкам, к сожалению, ни одного письменного документа. Учёные собирали по крупицам данные о них в записях древнегреческого историка Геродота. Также несколько упоминаний об этрусках имеется у Дионисия Галикарнасского.
Царство Этрурия.
Кроме этих скудных свидетельств, созданных столетия спустя после исчезновения таинственной нации, есть ещё различные археологические артефакты. Анализируя эти находки, учёные пришли к выводу, что этруски свято верили в загробную жизнь и с огромным почтением относились к ушедшим в иной мир предкам. Погребальные сооружения на территории, которая некогда была царством Этрурия — это всегда необыкновенной красоты невероятно величественные сооружения. Хоть письменных свидетельств этруски по себе и не оставили, но известно, что алфавит, а соответственно и письменность, у них были. Язык, по мнению историков, представлял собой некую смесь финикийского и греческого.
Саркофаг супругов, этруски, VI век до нашей эры.
Конечно, самой главной особенностью загадочного народа было их прекрасное искусство. Некоторые сохранившиеся шедевры демонстрируют виртуозность этрусских мастеров. Очень многое переняли у этого народа его наследники — римляне.
Прообраз Пегаса
Самые ранние из известных науке изображений крылатых лошадей относятся к 19 веку до нашей эры. Они были найдены на протохеттских рельефах в Анатолии. Оттуда этот мотив перешёл к ассирийцам и к грекам, а затем распространился на остальную часть Средиземноморья. Самым ярким примером является мифологический конь Пегас. Интересной деталью этого мифа является то, что у коня был брат-близнец, который был человеком. Звали его Крисаор.
Самое известное и загадочное из древних изображений крылатых лошадей было найдено на фасаде этрусского храма, Ара делла Регина, что значит - Алтарь королевы, на акрополе этрусского города Тарквиния.
Остатки Ара делла Регина, крупнейшего из известных этрусских храмов, на фронтоне которого были крылатые кони.
Крылатые кони Тарквинии
Некогда город древних этрусков, а позднее римский город Тарквиния расположен в регионе Лацио (в провинции Витербо к северу от Рима), на длинном плато под названием Ла Чивита. К югу от этого плато находится нынешний город, который изменил своё название в 1922 году. Дело в том, что в средние века город был переименован в Корнето, а ныне историческое название восстановлено.
Крылатые кони Тарквинии.
Ара делла Регина представляет собой довольно большой храм. Он имеет 44 метра в длину и 25 метров в ширину. Возведён он был между 4 и 3 веками до нашей эры. Неизвестно, какому божеству он был посвящён. Недавние исследования учёных позволили связать его с богиней, похожей на римскую Диану. Состоит он из деревянных конструкций и каменной кладки из туфа. Декоративные элементы включали в себя тех самых крылатых лошадей, которых историки считают одним из шедевров этрусского искусства.
Вид сбоку на барельеф.
Крылатые кони располагались на фронтоне храма, самого важного в городе, также известного как Великий храм Тарквинии. Они вырезаны в терракотовой плите размером 1,15 на 1,25 метра. В 1938 году их тщательно отреставрировали. Этот барельеф — это то немногое, что осталось от некогда величественного древнего этрусского храма.
Тайна шедевра
Когда плиту с барельефом нашли археологи, она была расколота более чем на сто частей. Учёные с особой тщательностью реконструировали её. Пара крылатых лошадей поворачивает свои головы влево. Животные стоят копытами на небольшом уступе. Справа сохранилось нечто, что указывает на их принадлежность к колеснице. Плита с ней утеряна. Если к лошадям присмотреться повнимательней, можно заметить некую диспропорцию между телами лошадей и короткими, по сравнению с общей высотой их фигур, ногами. Это сделано скульптором специально, ради создания оптического эффекта, чтобы зритель, обозревающий барельеф снизу, видел фигуры в идеальной пропорции.
Вид спереди на крылатых лошадей Тарквинии.
Кроме всего прочего, изначально лошади были полихромными. Сейчас удалось восстановить лишь основные цвета: одна лошадь цвета охры, а вторая — красноватого цвета. На фронтоне вместе с лошадьми также была женщина. На это указывает сохранившийся фрагмент её платья, украшенного звёздами и некий закрытый сосуд. Это наводит специалистов на мысли о том, что все три элемента сочетаются друг с другом только как часть композиции. По их мнению она представляет собой апофеоз Геракла, то есть его обожествление и восхождение на Олимп после смерти на костре. Рельеф крылатых коней постоянно экспонируется в Национальном музее Тарквинии, где также предлагается графическая реконструкция его возможной полихромии.
Детали крылатых коней Тарквинии крупным планом.
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