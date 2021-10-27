Как правильно хранить хлеб: Советы профессионалов

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Тема хлеба, который всему голова, вероятно будет актуальна во все времена. Особенную важность она приобретает в тот момент, когда мы пробуем настоящий хлеб, испеченный на закваске, а не на дрожжах и тем более не приготовленный на ваших глазах из замороженного теста.



Тема хлеба, который всему голова, вероятно будет актуальна во все времена. Особенную важность она приобретает в тот момент, когда мы пробуем настоящий хлеб, испеченный на закваске, а не на дрожжах и тем более не приготовленный на ваших глазах из замороженного теста.

Правило №1: Используйте хорошую хлебницу

Храните хлеб в правильной хлебнице, он будет долгое время оставаться свежим и вкусным.

Правило №2: Мешочек из ткани хорошо сохраняет хлеб

В мешочке из льняной или холщовой ткани хлеб будет храниться очень долго.

Правило №3: Хлеб можно хранить в полиэтиленовом пакете с небольшими отверстиями

Если храните хлеб в полиэтиленовом пакете, обязательно проделайте в нем небольшие отверстия.

Правило №4: Холодильник - не лучшее место для хранения хлеба

При хранении в холодильнике хлеб теряет влагу и впитывает посторонние запахи.

Правило №5: Нарезайте хлеб с середины

Чтобы сохранить свежесть хлеба дольше, лучше разрезать его с середины .