Как сделать так, чтобы унитаз был чистым с приятным запахом

Для того чтобы обеспечить чистоту в ванной комнате, в первую очередь необходимо позаботиться о чистоте унитаза, который является основной причиной неприятного запаха в помещении.

Для того чтобы унитаз всегда был чистым и приятно пах, не нужно покупать дорогие средства, которые крепятся на ободок унитаза. Достаточно приобрести большую упаковку самого дешевого жидкого мыла.







Сделайте в нижней части упаковки мыла небольшое отверстие с помощью канцелярского ножа.







Поставьте бутылку в сливной бак.







Во время смыва небольшое количество мыла будет попадать в воду, создавая ароматную пену. Помимо приятного запаха мыло будет также очищать и дезинфицировать унитаз во время каждого спускания воды.





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