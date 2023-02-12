Для того чтобы обеспечить чистоту в ванной комнате, в первую очередь необходимо позаботиться о чистоте унитаза, который является основной причиной неприятного запаха в помещении.
Для того чтобы унитаз всегда был чистым и приятно пах, не нужно покупать дорогие средства, которые крепятся на ободок унитаза. Достаточно приобрести большую упаковку самого дешевого жидкого мыла.
Сделайте в нижней части упаковки мыла небольшое отверстие с помощью канцелярского ножа.
Поставьте бутылку в сливной бак.
Во время смыва небольшое количество мыла будет попадать в воду, создавая ароматную пену. Помимо приятного запаха мыло будет также очищать и дезинфицировать унитаз во время каждого спускания воды.
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Как сделать так, чтобы унитаз был чистым с приятным запахом
Для того чтобы обеспечить чистоту в ванной комнате, в первую очередь необходимо позаботиться о чистоте унитаза, который является основной причиной неприятного запаха в помещении.
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