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Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

В 1950-х годах Мэрилин Монро, Ричард Никсон, Сальвадор Дали, Софи Лорен и сотни других представителей мировой элиты — политики, ученые, актеры — приняли участие в психологическом исследовании фотографа Филиппа Халсмана.

Экспериментальная область получила название Jumpology. Халсман предположил, что каждая знаменитость могла бы отказаться от притворства и своей публичной роли, если бы во время съемки Филипп уговорил их подпрыгивать вверх. Книга Халсмана Jump Book не печаталась десятилетиями, пока эта жемчужина фотографии не возродилась благодаря издательству Damiani.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

В течение шести лет популярный нью-йоркский фотограф, чьи снимки частенько украшали обложки журнала LIFE, в конце каждой портретной съемки просил своих моделей как можно выше прыгнуть. Филипп фотографировал момент прыжка, используя вспышку.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Актриса Грейс Келли.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Американский физик Роберт Оппенгеймер.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Актриса Одри Хепбёрн.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Актриса и модель Мэрилин Монро.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Художник Сальвадор Дали.

Прыжок, как правило, получался причудливым и смешным, но в то же время отлично отвечал целям художника. Когда человек подпрыгивал, вся «броня», которую он носил на протяжении дня, тут же спадала. Халсман внедрил прыжок в процесс съемок в тот момент, когда сам потерял способность это делать. Фотограф получил трещину подвздошной кости, а эти съемки позволяли ему вновь на миг вернуться в детство.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Герцог и герцогиня Виндзорские.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Американская актриса Ева Мари Сейнт.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Британский актер театра и кино сэр Питер Устинов.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Энтони Перкинс, американский актер.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Актриса и писательница Ширли Маклейн.

Во время первого прыжка люди словно оживали. Например, Мэрилин Монро в первый раз подпрыгнула так, будто была маленькой девочкой. Когда же ее попросили повторить прыжок, она засмущалась и снова начала вести себя более сдержанно.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Певица Жизель Маккензи.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Актриса Брижит Бардо.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Киноактриса Джейн Мэнсфилд.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Певец, актер и шоумен Фрэнк Синатра.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Вальтер Фрис — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста.

Разумеется, были и те, кто считал себя выше подобных экспериментов или по определенным причинам отказывался от участия. «Каждый отказ был душераздирающим, — признавался фотограф, — но на все эти “нет” приходилось множество “да”». Например, французский писатель Ромен Гари после первого прыжка умолял Халсмана повторить эксперимент: «Пожалуйста, можно мне прыгнуть еще раз? Мне кажется, я был недостаточно эмоционален!»

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Актриса Ким Новак.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Танцор Эдвард Вилелла.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Итальянская актриса и певица Софи Лорен.

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Ричард Никсон — 37-й президент США.

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