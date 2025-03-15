Зачем в Китае, Японии и Корее делают странные изогнутые крыши

В Китае, Японии, Корее, а также в странах Юго-Восточной Азии широко распространены странные изогнутые крыши. Сегодня такие здания уже почти не строят, однако в старину буквально каждая постройка обладала кровлей с загадочным изгибом. Наверняка многим интересно для чего такие крыши делались и почему они встречаются только в этом регионе планеты Земля?
1. Местный климат
Дожди всему виной. /Фото: cashadvance6online.com.
В первую очередь пологие «китайские» крыши в Азии начали делать по причине местного климата. Дожди во многих регионах Китая, Кореи, Японии, Вьетнама и ряда других стран - явление часто. Более того, тропические ливни могут иметь чудовищную силу и идти буквально по несколько суток. В таких условиях есть прямой интерес, чтобы вода не задерживалась на крыше постройки, а как можно быстрее скатывалась с нее.
На самом деле хитрое решение. /Фото: kryshikrovli.ru.
С точки зрения математики древние азиатские строители попали в яблочко. Они умудрились придумать крыши, основанные на принципе кривой быстрейшего спуска – брахистохроны. Брахистохрона в математике – это такая дуга, которая обеспечивает наискорейший спуск объекта из точки «А» в точку «Б» под действием сил гравитации. Само интересно, что в Европе данный принцип открыли только в 1696 году. А вот древние азиаты додумались до него (судя по всему) чисто эмпирическим образом.
Кранная линия - брахистохрона. /Фото: википедия.
2. Сейсмическая активность
Намного лучше держат землетрясения. /Фото: pxhere.com.
Азиатская крыша – это не просто пологая кровля, но еще и сложнейшая система перекладин и держателей. Выполнены они так, чтобы обеспечивать максимальную гибкость и устойчивость конструкции в случае землетрясения. Достигается такой эффект при помощи многочисленных перекладин, которые соединены друг с другом специфическим образом.
3. Религиозные воззрения
Все по фэншую. /Фото: gamespot.com.
Закономерным образом архитектура (как и все остальные аспекты жизни предков народов Азии) была пронизана религиозной рефлексией на окружающий мир. Согласно местным поверьями было принято считать, что только такие крыши является единственном правильными с точки зрения фэншуя, так как изогнутая форма способствует лучшей передаче позитивной энергии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии