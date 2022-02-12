Кровавая жертва: 10 жутких ритуальных обрядов человеческих жертвоприношений у ацтеков

Кадр из фильма Мэла Гибсона «Апокалипсис».
Во времена правления императора Тлэкэелеля в ацтекской империи верховным божеством был провозглашен Уицилопочтли, почитаемый как бог солнца и бог войны. Широко распространенными стали ритуалы с человеческими жертвоприношениями, и многочисленные кровавые обряды унесли жизни сотен тысяч людей. Современным учёным известно, как проходили некоторые из этих страшных ритуалов.
1. Войны ацтеков для захвата пленников
Жуткий ритуал ацтеков: войны для захвата пленников. / Фото: listverse.com
Ненасытным богам требовались все новые и новые жертвы, и уже стало не хватало пленников для принесения в жертву. Тогда ацтеки договорились с правителями соседнего города-государства Тласкала о том, что они будут вести между собой войны лишь с целью захвата пленников. Теперь, когда сражение заканчивалось, воины побежденной армии понимали, какая участь их ждет, но, тем не менее, безропотно подчинялись врагу.
2. Добровольное сомопожертвование
Жуткий ритуал ацтеков: добровольное принесение себя в жертву. / Фото: listverse.com
У ацтеков считалось за честь быть принесенными в жертву богам. На жертвенный алтарь добровольно приносили свои жизни пленники, преступники и должники. Пленные ацтеки, которых испанцы однажды собрались отпустить, пришли от этого в ярость, поскольку их лишали возможности достойно умереть. Проститутки также жертвовали собой в честь Богини любви. В периоды длительных засух многие были вынуждены продавать своих детей в рабство, получая за них 400 кукурузных початков. Детей, которые плохо работали, хозяева имели право перепродать. А дважды перепроданный раб уже вполне мог быть отправлен на жертвенный алтарь.
3. Праздник Тошкатль
Жуткий ритуал ацтеков: праздник Тошкатль. / Фото: listverse.com
Праздник Тошкатль (от слова toxcahuia – засуха) в честь бога Тескатлипоки проводился в пятом месяце ацтекского календаря в честь собранного урожая и был призван обеспечить хороший урожай в будущем. За год до праздника выбирали молодого красивого юношу, обычно из числа пленных воинов, которого надлежало весь следующий год почитать почти, как бога. Избранник жил во дворце, учился пению, игре на флейте, ораторскому искусству. А в день праздника на вершине пирамиды совершался ритуальный обряд - на длинном жертвенном камне жрецы вскрывали несчастному грудную клетку, вырывали бьющееся сердце, а тело сбрасывали вниз толпе, где его обезглавливали. И начиналось празднество, сопровождающееся поеданием мяса жертвы и танцами.
4. Жертвоприношения на камне
Жуткий ритуал ацтеков: человеческое жертвоприношение. / Фото: atlasobscura.com
Обычно эта церемония совершалась на длинном жертвенном камне на вершине пирамиды. Жертву укладывали на камень, жрец вскрывал грудную клетку и вырывал из нее еще бьющееся сердце. Затем сердце разрывали на куски и укладывали на жертвенник, в дальнейшем его съедали жрецы. Cамо же тело сбрасывали с пирамиды вниз, там его обезглавливали, расчленяли, а из мяса готовили блюда для предстоящего пиршества.
5. Ритуальное людоедство
Жуткий ритуал ацтеков: людоедство. / Фото: theinfong.com
Мясо жертв использовали для приготовления различных блюд для жрецов и знати. Чаще всего готовили мясо, запеченное с кукурузой. Кости шли на изготовление инструментов, оружия, предметов домашней утвари. Рецепт одного из таких блюд - супа позоле, который готовили для императора из бедра жертвы, - дошёл до наших дней, только сейчас для его приготовления используют свинину. Заменить человеческое мясо на свинину ацтеков заставили христиане.
6. Массовое жертвоприношение в Теночтитлане
Жуткий ритуал ацтеков: массовое жертвоприношение в Теночтитлане./фото: kino-zadrot.net
Во времена правления ацтеков в Мексике каждый год приносилось в жертву около 250 тысяч человек. Но самое массовое из известных жертвоприношений было совершено на праздновании завершения строительства Великой Пирамиды в Теночтитлане. Много лет строился этот священный храм, и 1487 году он был возведен. За 4 дня празднования убили невероятно большое число людей – 84 тысячи.
7. Праздник Сдирания кожи с людей
Жуткий ритуал ацтеков: праздник Сдирания кожи с людей./фото: listverse.com
Тлакашипеуалицтли – один из самых страшных ацтекских праздников, проводимых в честь бога Шипе-Тотека, “господина- без-кожи”. За 40 дней до начала праздника выбирали несколько пленных воинов и рабов, одевали их в дорогие одежды, и жили они после этого в роскоши, но только 40 дней. А в первый день праздника, длящегося 20 дней, происходило массовое жертвоприношение, во время которого с них живьем сдирали кожу. Первый день был полностью занят снятием кожи, а второй - расчленением тел. Тела в дальнейшем поедались, а кожу в течение 20 дней носили на себе жрецы, после чего ее отдавали им на хранение, и жрецы использовали ее во время своих ритуальных плясок.
8. Гладиаторские бои
Жуткий ритуал ацтеков: гладиаторские бои./фото: listverse.com
Во время праздника Снятия кожи некоторым жертвам давали шанс спастись. Для этого им нужно было победить вооруженных до зубов знаменитых ацтекских воинов, имея в руках всего лишь деревянный меч, что, конечно, не давало им ни малейшего шанса на победу. Бои проходили на круглом жертвенном камне Темалакатль. Но согласно легенде, одному из пленников все же удалось, убив 8 воинов, одержать победу в этом бою. Ацтеки были настолько поражены таким исходом, что победителю в качестве награды предложили командовать армией. Но он их предложение не принял, посчитав его оскорбительным для себя, и предпочел достойно умереть, будучи принесенным в жертву богам.
9. Отношение ацтеков к близнецам
Жуткий ритуал ацтеков: отношение ацтеков к близнецам./фото: listverse.com
Ацтеки очень неоднозначно относились к близнецам. В одних мифах они представлены, как герои или даже божества, а в других - как жуткие убийцы. Однако в реальной жизни к близнецам однозначно относились с отвращением, считая их уродами. Покровителем близнецов считался бог Шолотль, бог грозы и смерти, который, имея очень неприятную внешность, сам был одним из двух богов-близнецов. Считалось, что рождение близнецов представляет собой угрозу жизни для их родителей. Поэтому зачастую в живых оставляли лишь одного из близнецов, а второго отдавали в качестве жертвы богам.
10. Жертвоприношения детей
Жуткий ритуал ацтеков: жертвоприношения детей./фото: listverse.com
Ацтеки в угоду своей религии не щадили даже детей. В одном из храмов в честь бога Тлалоку, управляющего силами дождя, грома и молний, во время засухи совершался самый ужасный ритуал. Для того, чтобы вымолить у бога дождь, в храм в качестве жертв приводили детей и убивали их там. Многие из детей не хотели идти и громко плакали, поднимаясь по лестнице на вершину храма. Тех, кто не плакал сам, заставляли это делать, поскольку их плач был необходимой частью ритуала. На вершине пирамиды детям отрезали головы, а их тела вывозили за город и хранили в специальной яме под открытым небом. Это делали, чтобы на них тоже мог пролиться благодатный дождь.
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