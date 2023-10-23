Как культовый фильм «Основной инстинкт» стоил Шэрон Стоун опеки над сыном: Обратная сторона славы

Актриса в «Основном инстинкте» сыграла жестокую убийцу

Молодая Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун в роли писательницы-убийцы Кэтрин Трамелл в триллере 1992 года «Основной инстинкт».

Сцена из фильма «Основной инстинкт» с партнёром по съёмкам Майклом Дугласом.

Неприличные фильмы

Шэрон Стоун и взрослый Роан.

Шэрон Стоун и Фил Бронштейн.

Сердце Шэрон было разбито

Сердце Шэрон было разбито, но она выстояла тогда и теперь счастлива.

Актриса Шэрон Стоун и её сын Роан Джозеф Бронштейн прибывают 16 июля 2021 года на 27-й ежегодный гала-концерт amfAR «Кино против СПИДа» на вилле Эйленрок в Кап-д'Антиб , на юге Франции, в кулуарах 74-го Каннского кинофестиваля.