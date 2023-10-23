Как культовый фильм «Основной инстинкт» стоил Шэрон Стоун опеки над сыном: Обратная сторона славы

Сама фамилия знаменитой актрисы Шэрон Стоун (Sharon Stone) звучит уже весьма красноречиво (stone в переводе значит камень). Такова Шэрон и в жизни — несгибаема и сильна, она способна сохранять воистину каменное спокойствие и достоинство, казалось бы, в самых проигрышных для себя ситуациях. Она покорила всех мужчин планеты одной лишь простенькой сценой, благодаря которой фильм «Основной инстинкт» стал культовым. К сожалению, кроме всемирной славы и номинации на престижную кинопремию, эта картина принесла актрисе огромное горе — она лишила её опеки над любимым сыном.
Актриса в «Основном инстинкте» сыграла жестокую убийцу
Молодая Шэрон Стоун.
Картина «Основной инстинкт» вышла в 1992 году. В ней Шэрон Стоун сыграла расчётливую хладнокровную убийцу по имени Кэтрин Трамелл. Партнёром по фильму стал тоже весьма знаменитый актёр, Майкл Дуглас. Он сыграл детектива по имени Ник Карран, который расследовал убийство бывшего молодого человека Кэтрин. Фильм в своё время произвёл настоящую революцию в кинематографе.
Шэрон Стоун в роли писательницы-убийцы Кэтрин Трамелл в триллере 1992 года «Основной инстинкт».
Там было столько деталей, выходящих за рамки общественных норм, но все без исключения зрители, особенно мужская половина аудитории, помнят фильм всего по одной сцене. Героиня Шэрон, сидя на допросе, медленно перекидывает ногу и становится очевидным, что она без белья. Можно бесконечно рассуждать о том, заслужил ли этот эпизод статус культового или нет, но он у него есть. Этот момент вспомнят даже те, кто никогда не видел фильм. Кадр часто используют для создания всевозможных мемов.
Сцена из фильма «Основной инстинкт» с партнёром по съёмкам Майклом Дугласом.
К несчастью для Стоун, картина, которая прославила её на весь мир, сделав легендой, принесла ей множество неприятностей. Кинолента стала главным аргументом против Шэрон в суде, где происходила битва за опеку над её старшим сыном Роаном.
Неприличные фильмы
Во время судебного заседания судья задал её сыну Роану очень неуместный вопрос. Мальчику на то время было всего 8 лет. Судья спросил ребёнка, а знает ли он о том, что его мать снимается голой в фильмах неприличного содержания? Шэрон была невероятно потрясена этим. Кроме того, она откровенно не понимала какое отношение имеет кино к тому, какая она мать. Особенно, если учесть, что это было до брака с Бронштейном и усыновления ими Роана.
Шэрон Стоун и взрослый Роан.
В итоге суд всё же принял сторону её бывшего мужа и опекуном мальчика стал он. Стоун разрешили встречаться с сыном раз в месяц. Актриса была возмущена. В одном из интервью она сказала, что сегодня в прайм-тайм по телевизору могут показывать совершенно голых людей. В «Основном инстинкте» люди видели, может быть, шестнадцатую долю секунды её возможную наготу — и это стало причиной потери сына.
Шэрон Стоун и Фил Бронштейн.
Сердце Шэрон было разбито
Результаты судебной битвы за опеку абсолютно опустошили Шэрон. Разбирательство принесло ей как физические, так и моральные страдания. Потеря сына же и вовсе разбила сердце знаменитой актрисы. Причём в буквальном смысле этого слова. После завершения судебного заседания Стоун попала в клинику Майо с экстрасистолами в верхней и нижней камерах сердца.
Сердце Шэрон было разбито, но она выстояла тогда и теперь счастлива.
Суд шёл почти два года. За это время Шэрон Стоун усыновила ещё двоих детей: Лэрда Вонна Стоун в 2005 году и Куинна Келли Стоун в 2006 году. Интересно, что когда у Фила Бронштейна случился инсульт, то Шэрон не оставила его, она заботилась о муже. Когда же то же самое случилось с самой Шэрон, то супруг даже не дождался завершения процесса реабилитации и подал на развод. Более того, отобрал у неё ребёнка. Повзрослев, Роан смог принимать решения, с кем он хочет жить, и выбрал мать. Прошло долгих 13 лет и вся семья теперь вместе, многодетная актриса счастлива.
Актриса Шэрон Стоун и её сын Роан Джозеф Бронштейн прибывают 16 июля 2021 года на 27-й ежегодный гала-концерт amfAR «Кино против СПИДа» на вилле Эйленрок в Кап-д'Антиб, на юге Франции, в кулуарах 74-го Каннского кинофестиваля.
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