17 цветных открыток Константинополя в последние дни Османской империи

Цветные открытки столицы Османской империи.

1. Взгляд на Йени-Джами со стороны Босфорского пролива

Архитектурное здание ошеломляет своим великолепием.

2. Новый мост

Галатский мост имеет второе название-мост Валиде.

3. Замысел Султана Ахмета

Фонтан строился с целью напоить путешественников, которые плыли Босфором .

4. Обычный день возле мечети

Люди зарабатывают на жизнь.

5. Площадь перед министерством

Облагораживание территории.

6. Старое кладбище

Старые надгробия могут многое поведать нам про историю этой страны.

7. Работа кипит

Профессия парикмахера была уважаема, так как длина бороды указывала на положение в обществе.

8. Пролив Золотой рог

Предание гласит о том, что на дне залива лежит огромное количество золотых монет, которые были выброшены жителями чтобы не достаться янычарам .

9. Вид с моря на Константинополь

Своими богатствами и роскошью Стамбул привлекал огромное количество людей с разных уголков земли.

10. В центре города

В предместье Скутари или Ускюдар, второе название района, проживает огромное количество людей .

11. Сад возле маяка

Фенербахче в лучах вечернего солнца умиротворяет душу.

12. Галатский мост и мечеть

Мост Валиде, как он раньше назывался,пережил 5 реконструкций начиная с 1453 года.

13. Две крепости

Румельская крепость (Румелихисар) и Анатолийская крепость (Анадолухисары) расположены на берегу Босфора в самом узком месте пролива.

14. Торговля на улице

Жители Стамбула славились искусством приготовления пищи.

15.Комплекс Коджа Синан-Паши

Всеми уважаемый Сенан-паша при жизни был великим человеком, который 5 раз занимал должность великого визиря при правлении разных султанов.

16. Один из районов Стамбула-Ускюдар

Именно на этой уличке в Ускюдаре заканчивался всеми известный Золотой путь.

17. Главная бухта Константинополя

Берега гавани густо заселены жилыми постройками,верфями, банями, мечетями.