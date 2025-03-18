Какие модели телевизоров были популярны в СССР, и Почему люди ходили «телек» смотреть к соседям

Люди настолько привыкли к телевизорам, что, кажется, они были всегда. А ведь это относительно недавнее изобретение. Когда в прошлом веке появилось такое чудо, дающее возможность смотреть кинофильмы, не выходя из дома, это стало настоящим событием. Люди старались достать телевизор любыми путями. Читайте в материале, какими были первые советские модели телевизоров, чем они знамениты и как люди в СССР собирались на просмотр телепередач.
Первые ласточки
Первые телевизоры в СССР были громоздкими и имели маленькие экраны.
Первый советский телевизор — ТК-1. Он появился в 1938 году и был сделан на заводе имени Козицкого в Ленинграде по импортной лицензии. Это была очень большая тумба, кинескоп при этом был вертикальный, а экран горизонтальный. Чтобы посмотреть фильм, следовало пользоваться зеркалом, которое крепилось внутри крышки тумбы. Регулировка проводилась с помощью 14 ручек. ТК-1 можно было увидеть в общественных местах (красный уголок, рабочий клуб, дворец культуры).
Ещё один мамонт — телевизор Б-2. Экран у него был всего-навсего 3x4 сантиметра. Выпускался в Ленинграде, на заводе «Коминтерн» и стоил невероятно дорого, около 10000 рублей. Это если учесть, что зарплаты составляли не более нескольких сотен.
Еще одна модель — «Москвич-Т1», который выпустили в 1946 году. Отличался великолепной четкостью в 625 срок и имел УКВ-ЧМ приёмник встроенного типа. Цена была очень высокая, около 3500 рублей. Это был предмет роскоши.
В 1949 году был создан КВН-49 с микроэкраном (105x140 мм). Чтобы смотреть такой телевизор, требовалась специальная линза, ее ставили перед телевизионным экраном. Принимал три канала. Такой телевизор смотрел сам Сталин. A c начала 50-х годов в Воронеже стали выпускать телевизор «Рекорд». Он показывал уже пять каналов, а в 1956 году даже стал призёром Брюссельской выставки.
Надежный «Рассвет» и доступный «Рубин»
Самыми популярными в Советском Союзе были «Рубин» и «Рассвет. /Фото: rw6ase.narod.ru
Очень популярным телевизором был «Рассвет». Эта модель появилась в середине семидесятых годов, и, несмотря на то, что уже выпускались цветные телевизоры (а «Рассвет» был чёрно-белым), стал самым выпускаемым в Советском Союзе за всю историю существования государства. Представьте, его купили не менее восьми миллионов раз! Почему же «Рассвет» так любили: дело в том, что он был надёжным. Агрегат практически не ломался, чего нельзя сказать об остальных моделях, а его стоимость было гораздо меньше, чем у цветных телевизоров.
«Рубин» можно назвать действительно самым распространённым и народным телевизором. Его начали выпускать в конце пятидесятых годов. Цена на аппарат была доступной (конечно, относительно, но всё же), и за время существования модели было продано не менее 1000000 экземпляров. Речь в данном случае идет о чёрно-белой модели. Когда «Рубин» только появился в продаже, счастливые обладатели аппарата становились невероятно популярными в доме и даже во дворе. Когда вечером начинался фильм, в квартире такого счастливца могло собраться немало людей. Сегодня подобную ситуацию представить сложно, скорее всего даже невозможно. А в советские времена это считалось абсолютно нормальным. Люди с удовольствием смотрели вместе телепередачи, весело и приятно проводили время, вспоминали об этом и делились впечатлениями. Ну а как ещё, если в подъезде многоквартирного дома было, например, всего три телевизора. Владелец смирялся с обстоятельствами и предоставлял свою жилище соседям сверху, снизу, просто по лестнице. Очень часто люди «расплачивались» за просмотр разными вкусностями, которые и съедали все вместе во время обсуждения интересного фильма. В семидесятые годы появился цветной «Рубин», который тоже был очень популярен в народе и активно покупался.
«Электрон» и «Весна», которые делали на Украине
Модели Днепропетровского завода отличались хорошим качеством.
Моделью, которая производилась на Украине, была «Весна». Конечно, дотянуться до «Рубина» и «Рассвета» ей не удалось, но в конце семидесятых-начале восьмидесятых годов такой «телик» был очень популярен, особенно на Украине. «Весна» появилась в Днепропетровске в 1960 году. Последней востребованной моделью днепропетровского завода стала «Весна-346», которая производилась с 1983 года. Последующие телевизоры не смогли подняться так высоко.
И ещё один украинский аппарат — «Электрон», пик популярности которого пришёлся на 80 годы, поскольку эта модель стала самой лучшей из цветных в СССР. Потребителей привлекало неплохое качество изображения, отменная надежность, интересный дизайн и небольшое потребление электроэнергии. Надо сказать, что «Электрон» выпускается и сегодня, конечно же, потеряв свои позиции на фоне огромного количества качественных и не слишком дорогих российских и зарубежных моделей.
«Юность», который обожали рыбаки
Переносные модели нравились многим, так во времена СССР не было мобильных телефонов и ноутбуков, которые можно взять куда угодно. /Фото: i.ytimg.com
Особого внимания заслуживают переносные модели. Они были просто супер популярны в Советском Союзе, поскольку это очень удобно — прихватить с собой за город, на пикник, на рыбалку переносной телик. К сожалению, модели переносного типа были очень ненадежны и часто ломались. Тут лидером, несомненно, была «Юность». Этот телевизор был более надежен, реже ломался, и к тому же выдавал достаточно качественную картинку.
Телевизоры в СССР полюбили не сразу, но со временем этот предмет стали считать чуть ли не членом семьи. Порой к такой покупке готовились годами, собирая деньги и мечтая о том, как будут наслаждаться любимыми фильмами. Это была культовая вещь. Современным людям, особенно молодым, понять такое сложно, да и не нужно. А те, кто жили в советские времена, с улыбкой вспоминают неуклюжие и тяжелые телевизоры, которые собирали перед собой целые семьи.
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