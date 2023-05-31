Как избавиться от следов пота на одежде

Сшейте полезную вещь, которая защитит вас от мокрых подмышек и пятен пота на одежде! Её совершенно не видно, однако, она надёжно защитит вас даже в сильную жару.







Измерьте длину и ширину подмышечной впадины. В примере ниже получилось 10*6 см.







Перенесите размеры на бумагу. Закруглите края. Теперь шаблон перенесите на натуральную хлопковую ткань. Для одного подмышечника вырежьте 2 детали с запасом +1 см по краям для швов.







Для сердцевины возьмите вафельную ткань (как кухонные полотенца). Вырежьте, положите между двумя кусками хлопковой ткани.







Также возьмите резинку, замерьте небходимую длину, перекинув её через плечо.







Вставьте резинку чуть выше середины, сколите всё булавками.







Прошейте первый раз по кругу простым швом, второй раз — зигзагом или на оверлоке.







Вот что у вас получится. Это подмышечник — ткань на резинке, которая будет впитывать излишки пота. Его можно спокойно стирать в машинке.







На фото ниже видно, как его носить. Конечно же, надевать его следует под одежду. Он не соскальзывает с плеча, держится крепко. Отлично впитывает пот. При этом ткань натуральная, не вызывает раздражения на коже.

И его совершенно не видно под одеждой! Нашейте себе много таких подмышечников и носите, чтобы избежать пятен пота и мокрых подмышек!





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