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Как избавиться от следов пота на одежде

Сшейте полезную вещь, которая защитит вас от мокрых подмышек и пятен пота на одежде! Её совершенно не видно, однако, она надёжно защитит вас даже в сильную жару.

Как избавиться от следов пота на одежде

Измерьте длину и ширину подмышечной впадины. В примере ниже получилось 10*6 см.

Как избавиться от следов пота на одежде

Перенесите размеры на бумагу. Закруглите края. Теперь шаблон перенесите на натуральную хлопковую ткань. Для одного подмышечника вырежьте 2 детали с запасом +1 см по краям для швов.

Как избавиться от следов пота на одежде

Для сердцевины возьмите вафельную ткань (как кухонные полотенца). Вырежьте, положите между двумя кусками хлопковой ткани.

Как избавиться от следов пота на одежде

Также возьмите резинку, замерьте небходимую длину, перекинув её через плечо.

Как избавиться от следов пота на одежде

Вставьте резинку чуть выше середины, сколите всё булавками.

Как избавиться от следов пота на одежде

Прошейте первый раз по кругу простым швом, второй раз — зигзагом или на оверлоке.

Как избавиться от следов пота на одежде

Вот что у вас получится. Это подмышечник — ткань на резинке, которая будет впитывать излишки пота. Его можно спокойно стирать в машинке.

Как избавиться от следов пота на одежде

На фото ниже видно, как его носить. Конечно же, надевать его следует под одежду. Он не соскальзывает с плеча, держится крепко. Отлично впитывает пот. При этом ткань натуральная, не вызывает раздражения на коже.
И его совершенно не видно под одеждой! Нашейте себе много таких подмышечников и носите, чтобы избежать пятен пота и мокрых подмышек!

Как избавиться от следов пота на одежде
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