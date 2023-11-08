О чём молчат современные Плюшкины: 10 самых неприятных побочных эффектов накопительства

1. Болезнь накопительства приводит к бедности

Хлама со временем становится так много, что места для жильцов остаётся очень мало.

2. У Плюшкиных есть большая склонность к ожирению

Психологи говорят, что между любовью копить всякий хлам и перееданием существует прямая связь .

3. Привычка копить может быть признаком детской психологической травмы

Все проблемы зачастую родом из детства.

Возможно, отец Плюшкина был ещё тем скрягой.

4. Накопительство = СДВГ?

Иногда могут помочь лекарственные препараты.

5. Накопление может спровоцировать стресс или даже депрессию

Накопительство может привести к глубокой депрессии.

6. Накопительство может спровоцировать неприятности с законом

Соседи Плюшкиных не любят и на это есть масса весомых причин.

7. Накопление может быть не только негигиеничным, но и опасным для жизни

Любители хлама не понимают, что при таком скоплении вещей может произойти возгорание, а бежать будет некуда - всё завалено барахлом.

Пожар в квартире такого «кладовщика».

8. Накопление причиняет вред домашним животным

Содержание животных в таком доме может быть подлинным издевательством над живым существом.

9. Можно остаться без дома

Из-за пагубной привычки можно лишиться дома.

10. Плюшкины опасны для своих собственных детей

У таких нерадивых родителей могут отобрать детей .