О чём молчат современные Плюшкины: 10 самых неприятных побочных эффектов накопительства

Привычка копить кажется на первый взгляд совершенно невинной, но на самом деле за ней скрывается масса неприятностей. Сегодня это довольно распространённая проблема. Наука даже придумала для этого специальный термин - силлогомания или, проще говоря, синдром Плюшкина. Сами Плюшкины отрицают наличие проблемы, но эта пагубная привычка означает не только антисанитарию и отсутствие какой-либо организации - имущество полностью завладевает жизнью человека. И это лишь верхушка айсберга. Далее в обзоре десять ужасных побочных эффектов накопительства, о которых мало кто говорит.
1. Болезнь накопительства приводит к бедности
Кажется, какая может быть связь между бедностью и привычкой копить? Самое интересное, что человек воображает, что он просто бережлив и складывает у себя дома нужные вещи. Незаметно это переходит в разряд «авось, когда-нибудь пригодится». Хлама становится всё больше и больше, вещи складируются друг на друга и превращаются в бесформенные кучи. Постепенно пространство заполняется имуществом настолько, что не остаётся места для обитателей жилища.
Хлама со временем становится так много, что места для жильцов остаётся очень мало.
В результате дом превращается в настоящий бедлам, в котором невозможно найти действительно необходимые вещи: карты, квитанции, документы. Последствия этого могут быть самыми катастрофическими. Отсутствие организации пространства и невозможность найти нужное, влекут за собой лишние финансовые расходы. Чем дальше, тем больше усугубляется эта проблема, ведя к полной нищете.
2. У Плюшкиных есть большая склонность к ожирению
Причин того сразу несколько. Во-первых, в доме настолько много вещей, что места становится очень мало. Плюшкин двигается всё меньше, а сидит всё больше. Во-вторых, есть и психологические причины. У людей, чьей страстью является накопительство, очень часто наблюдается ОКР, то есть обсессивно-компульсивное расстройство. То есть, у них присутствует болезненная потребность хранить вещи, которые другие считают мусором, а им выбрасывать жалко. Такие люди чаще всего становятся рабами переедания, а это приводит к ожирению.
Психологи говорят, что между любовью копить всякий хлам и перееданием существует прямая связь.
3. Привычка копить может быть признаком детской психологической травмы
Все проблемы зачастую родом из детства.
Накопление — это не привычка, которая возникает ниоткуда. Очень часто корни её находятся в детстве. Люди, которые в детстве или даже позднем возрасте столкнулись с насилием, жестоким обращением, гораздо более склонны к развитию привычки копить вещи. Другой причиной возникновения пагубной страсти копить может быть то, что один из родителей был скрягой. Проблемы Плюшкиных всегда гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.
Возможно, отец Плюшкина был ещё тем скрягой.
4. Накопительство = СДВГ?
Накопительство всегда является следствием каких-либо психических расстройств. Очень часто это может быть СДВГ - синдром дефицита внимания и гиперактивности. Симптомы этой проблемы: невнимательность, гиперактивность, импульсивность. Они могут усилить желание что-то собирать и хранить. Таким людям очень трудно расставлять жизненные приоритеты. Связь между СДВГ и накопительством может быть неочевидной, но она существует. Иногда помочь умерить дурную привычку могут лекарства.
Иногда могут помочь лекарственные препараты.
5. Накопление может спровоцировать стресс или даже депрессию
Для многих людей отпустить что-то может быть катарсисом. Это может быть старая обида или кофта, которая не носилась годами. Накопители цепляются за имущество, связывая его со своим счастьем. Множество вещей, складирование которых неизменно ведёт к беспорядку, а в неопрятной обстановке невозможно расслабиться. Повышается уровень стресса. Кроме того, начинаются проблемы с социумом. Плюшкина не понимают его близкие, потом он и сам начинает стремиться к одиночеству. Результатом этого становится абсолютная социальная изоляция, которая в сочетании с высоким уровнем стресса погружает накопителя в глубочайшую депрессию.
Накопительство может привести к глубокой депрессии.
6. Накопительство может спровоцировать неприятности с законом
Как уже упоминалось выше, очень часто любители складировать хлам просто не могут отыскать в этом хаосе нужную вещь. Чаще всего такой вещью могут становиться важные документы. Например, квитанции, завещания, договора, любые другие бумаги ключевой важности. К посторонним, естественно, за помощью никто не обращается и это может привести к самым плачевным юридическим последствиям. Кроме этого на такого «кладовщика» могут подать в суд соседи из-за антисанитарии, запаха и прочих неприятностей. Это тоже грозит определёнными проблемами с законом.
Соседи Плюшкиных не любят и на это есть масса весомых причин.
7. Накопление может быть не только негигиеничным, но и опасным для жизни
Со стороны может показаться, что накопительство – это не так уж и страшно. Многие даже относятся к этой привычке весьма пренебрежительно, а зря. Это небезопасно. Отсутствие уборки ведёт к распространению паразитов, образовании плесени и прочим проблемам, связанным с отсутствием элементарной гигиены жилища. Некоторым кажется смешным, что Плюшкины блокируют своим хламом самим себе доступ к ванне, раковине и даже унитазу. Самое ужасное, что они блокируют входы и выходы. Огромное количество вещей повышает вероятность пожара, а возможные пути спасения отрезает напрочь. Также увеличивается вероятность споткнуться и получить травму.
Любители хлама не понимают, что при таком скоплении вещей может произойти возгорание, а бежать будет некуда - всё завалено барахлом.
Пожар в квартире такого «кладовщика».
8. Накопление причиняет вред домашним животным
Все проблемы со здоровьем у хозяина бедлама автоматически переносятся и на его питомцев, если они у него есть. Это не только аморально, но и часто является преступлением, которое трактуется как жестокое обращение с животными. К сожалению, такой побочный эффект накопительства является весьма распространённым.
Содержание животных в таком доме может быть подлинным издевательством над живым существом.
9. Можно остаться без дома
Когда накопление достигает определённой точки, власти (или домовладельцы) могут добиться через суд выселения накопителя из их дома. Это радикальные меры, но иногда бывает так, что без этого уже не обойтись. В этом случае найти новое жильё может оказаться непосильной задачей. Более того, проблематично даже устроиться в приют для бездомных — там Плюшкиных тоже не любят. В результате улица получает нового бомжа.
Из-за пагубной привычки можно лишиться дома.
10. Плюшкины опасны для своих собственных детей
Конечно, все, кто вынужден жить с Плюшкиным в одном доме, безусловно, страдают. Больше всего в этом плане беззащитны дети. Все опасности такого проживания и очевидный вред для здоровья растущего организма могут привести к тому, что детей у таких «хранителей нужных вещей» попросту отберут. Социальные службы могут счесть условия жизни ребёнка неприемлемыми, и он отправится в детдом. В будущем дети, которые выросли в столь травмирующей среде, могут повторять такое поведение. Другими словами, они перенимают привычки своих родителей. Наверное, привычка копить ненужные вещи - это не самое лучшее, чему могут научить взрослые...
У таких нерадивых родителей могут отобрать детей.
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