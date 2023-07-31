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Кухня 1956 года

Дизайнер Нэйтан Чендлер купил дом, в котором не жили более 50 лет. К большому удивлению покупателя, ремонт в доме казался только что сделанным, а кухня 1956 года была в идеальном состоянии.




Столешницы выполнены в розовом цвете. Возможно, в доме и не жили из-за этого неудачного цвета.



Кухня 1956 года кухня, ретро












Кухня 1956 года кухня, ретро







Кухня 1956 года кухня, ретро







На кухне есть все бытовые приборы-новинки 1950-х. Электрическая плита с кнопками

Кухня 1956 года кухня, ретро







Холодильник спрятан в шкафу

Кухня 1956 года кухня, ретро







Духовая печь тоже в розовом цвете

Кухня 1956 года кухня, ретро







Даже сохранилась оригинальная книжка по эксплуатации духового шкафа от General Electric

Кухня 1956 года кухня, ретро







Кухня 1956 года кухня, ретро







Видно, что плитой ни разу не пользовались

Кухня 1956 года кухня, ретро







Кухня 1956 года кухня, ретро







Кухня 1956 года кухня, ретро







Холодильник

Кухня 1956 года кухня, ретро







Посудомоечная машина

Кухня 1956 года кухня, ретро







Кухня 1956 года кухня, ретро







Инструкция по применению и бытовая химия

Кухня 1956 года кухня, ретро







Понимая всю значимость и ценность такой ретро-кухни, Нэйтан перепродал дом.

Кухня 1956 года кухня, ретро





 

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