Кухня 1956 года
Дизайнер Нэйтан Чендлер купил дом, в котором не жили более 50 лет. К большому удивлению покупателя, ремонт в доме казался только что сделанным, а кухня 1956 года была в идеальном состоянии.
Столешницы выполнены в розовом цвете. Возможно, в доме и не жили из-за этого неудачного цвета.
На кухне есть все бытовые приборы-новинки 1950-х. Электрическая плита с кнопками
Духовая печь тоже в розовом цвете
Даже сохранилась оригинальная книжка по эксплуатации духового шкафа
от General Electric
Видно, что плитой ни разу не пользовались
Инструкция по применению и бытовая химия
с
Понимая всю значимость и ценность такой ретро-кухни, Нэйтан перепродал дом.
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