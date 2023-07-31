С нами не соскучишься!

Дизайнер Нэйтан Чендлер купил дом, в котором не жили более 50 лет. К большому удивлению покупателя, ремонт в доме казался только что сделанным, а кухня 1956 года была в идеальном состоянии.









Столешницы выполнены в розовом цвете. Возможно, в доме и не жили из-за этого неудачного цвета.











Столешницы выполнены в розовом цвете. Возможно, в доме и не жили из-за этого неудачного цвета.









На кухне есть все бытовые приборы-новинки 1950-х. Электрическая плита с кнопками







На кухне есть все бытовые приборы-новинки 1950-х. Электрическая плита с кнопками









Духовая печь тоже в розовом цвете







Духовая печь тоже в розовом цвете









Даже сохранилась оригинальная книжка по эксплуатации







Даже сохранилась оригинальная книжка по эксплуатации духового шкафа от General Electric









Видно, что плитой ни разу не пользовались







Видно, что плитой ни разу не пользовались









Холодильник







Холодильник









Посудомоечная машина







Посудомоечная машина









Инструкция по применению и бытовая химия







Инструкция по применению и бытовая химия

