Шикарные идеи по декорированию новогоднего стола для создания атмосферы праздника

Красивая сервировка новогоднего стола – неотъемлемая часть праздника, ведь именно за столом мы проводим большую часть чудесного вечера. В этом году не ограничивайтесь декором квартиры и елки, уделите особое внимание декору стола.



В создании особой атмосферы помогут салфетки с зимним принтом, свечи в красивых подсвечниках, дорожки или скатерти. Отличной идеей станет изготовление своими руками оригинальных композиций из хвойных веточек и шишек. Для декора можно использовать деревянные подносы, оформленные шарами и фонариками. Очень красиво смотрятся миниатюрные рождественские венки. Центральным элементом праздничного стола может стать многоуровневое блюдо, на котором красиво будут разложены атрибуты праздника.

Для того чтобы красиво оформить стол не придется тратить много времени и денег, вдохновитесь этими идеями, чтобы восхитить гостей праздничной сервировкой новогоднего стола в этом году!





































































































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