Дом на пляже: комфортное жилище, перестроенное из промышленной площадки

Bay House - дом, переделанный из промышленной площадки.
На одном из солнечных пляжей Калифорнии (США) на берегу океана находится оригинальный жилой дом, первоначально выполнявший функции промышленной площадки. Группа дизайнеров превратила полуразрушенную конструкцию в жилое пространство. Полученный дом прекрасно вписался в экзотический ландшафт.
Архитекторский проект дизайн-студии Razvan Barsan + Partners.
Румынская дизайн-студия Razvan Barsan + Partners превратила бывшую промышленную площадку в замечательный жилой дом на берегу океана под названием Bay House. Жилище имеет промышленный каркас, дополненный местными строительными материалами. Чтобы полностью реализовать концепцию «дома у океана» дизайнеры дополнили жилище «палубами», собственным причалом и небольшим островком.
Bay House - дом, перестроенный из конструкции промышленного назначения.
Работая над переделкой конструкции, дизайнеры старались оставить «честную архитектуру», т. е. не скрывать сущность промышленной постройки, а подстроить ее под жилые стандарты. Широкие застекленные поверхности открыли потрясающий вид на океан, а большое количество переходов-«мостиков» пригодились при обустройстве лаунж-зоны.
Bay House - дом с собственным островком.
Местная древесина, тростник и бамбук, использованные при перестройке, позволили новому жилому пространству интегрироваться в экзотический пейзаж.
Bay House - оригинальный дом на пляже Калифорнии.
Промышленную конструкцию превратили в оригинальный жилой дом.
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