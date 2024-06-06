С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Поддерживаю проЭкт ! Надо запретить "в мировом масштабе" разливать напитки, вкл. пиво, в алюминиевые банки. Можно ...Как тратить меньш...
  • Владимир Вечтомов
    Пидарас сбежал к своим...Скандальный «прыж...
  • Наталья Бушуева
    Большинство из описанного есть и у нас в крупных супемаркетах, во всяком случае цветы, дегустации, хот-доги (вообще л...Напитки в огромны...

Дом на пляже: комфортное жилище, перестроенное из промышленной площадки


Bay House - дом, переделанный из промышленной площадки.

Bay House - дом, переделанный из промышленной площадки.

На одном из солнечных пляжей Калифорнии (США) на берегу океана находится оригинальный жилой дом, первоначально выполнявший функции промышленной площадки. Группа дизайнеров превратила полуразрушенную конструкцию в жилое пространство. Полученный дом прекрасно вписался в экзотический ландшафт.

Архитекторский проект дизайн-студии Razvan Barsan + Partners.

Архитекторский проект дизайн-студии Razvan Barsan + Partners.

Румынская дизайн-студия Razvan Barsan + Partners превратила бывшую промышленную площадку в замечательный жилой дом на берегу океана под названием Bay House. Жилище имеет промышленный каркас, дополненный местными строительными материалами. Чтобы полностью реализовать концепцию «дома у океана» дизайнеры дополнили жилище «палубами», собственным причалом и небольшим островком.
Bay House - дом, перестроенный из конструкции промышленного назначения.

Bay House - дом, перестроенный из конструкции промышленного назначения.

Работая над переделкой конструкции, дизайнеры старались оставить «честную архитектуру», т. е. не скрывать сущность промышленной постройки, а подстроить ее под жилые стандарты. Широкие застекленные поверхности открыли потрясающий вид на океан, а большое количество переходов-«мостиков» пригодились при обустройстве лаунж-зоны.
Bay House - дом с собственным островком.

Bay House - дом с собственным островком.

Местная древесина, тростник и бамбук, использованные при перестройке, позволили новому жилому пространству интегрироваться в экзотический пейзаж.
Bay House - оригинальный дом на пляже Калифорнии.

Bay House - оригинальный дом на пляже Калифорнии.

 
Промышленную конструкцию превратили в оригинальный жилой дом.

Промышленную конструкцию превратили в оригинальный жилой дом.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх