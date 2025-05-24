Красноярская ТЭЦ-2 — одну из крупнейших ТЭЦ Сибири, которая входит в Сибирскую Генерирующую компанию. В настоящее время, Красноярская ТЭЦ-2 — теплоисточник для 40% жителей Красноярска. Это одна из самых экономичных станций от Урала до Дальнего Востока по удельному расходу условного топлива на единицу продукции.
Необходимость строительства станции была напрямую связана с растущими запросами интенсивно развивающегося города. Проект Красноярской ТЭЦ-2 разработан Томским отделением института «Теплоэлектропроект». Строительство станции началось в 1973 году. Так жители города и предприятия нуждались в тепле, то в 1976 году были смонтированы два водогрейных котла ПТВМ-180 пиковой котельной. А 29 декабря 1979 года был запущен в промышленную эксплуатацию первый энергоблок станции мощностью 110 МВт. Сейчас установленная мощность станции — 465 МВт, а тепловая — 1405 Гкал/ч. В этом году станция отмечает свой сороколетний юбилей. ТЭЦ-2 обеспечивает централизованное теплоснабжение, в т.ч. паром промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора как на левом, так и на правом берегах Енисея, включая Академгородок. Поэтапно, до 1985 года, были введены в эксплуатацию 4 турбины и 5 котлоагрегатов. Котлоагрегат №6 введен в работу в 2002 году. В котельном отделении Красноярской ТЭЦ-2 установлено шесть угольных паровых котлов. Они объединены поперечными связями и вырабатывают пар давлением 14,0 МПа и температурой 560 °C. В машинном зале установлено четыре турбины с теплофикационными и производственными отборами пара. Циркуляционное водоснабжение прямоточное из Енисея. Каждая турбина — это огромный промышленный комплекс невероятной сложности. Как и каждый паровой котел. Например, высота котлов достигает 52 метров. Одна из систем пожаротушения. Когда я снимал, то производился плановый ремонт четвертой турбины. При мне устанавливали её ротор на место. Машинист котлов Дмитрий Крылов и инженер группы наладки и испытаний ПТО осуществляют наладку режима работы котельного агрегата. С вводом в строй второй дымовой трубы ТЭЦ-2 заработала в режиме, позволяющем даже во время ремонта дымовой трубы обеспечивать город теплом и светом. Раньше зимой, когда на улице устанавливалась очень низкая температура, ТЭЦ, работая на пределе и без резерва основного оборудования, нагревала сетевую воду не более 105-110 градусов Цельсия. Сегодня ушёл в историю эпохальный для Красноярска дефицит тепла. В 1985 году для теплоснабжения левобережной части Красноярска был проложен дюкерный переход (участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки) по дну Енисея длиной 600 м. Интересно, что дюкер заканчивается на острове Посадный и дальше идёт уже по насыпной дамбе. Открытый угольный склад ёмкостью 340 тысяч тонн. На полном запасе угля станция может работать в отопительный период более месяца. Угольный конвейер. Про путь угля я вам расскажу подробнее в репортаже про ТЭЦ-3. Жёлтый бульдозер и чёрный уголь. Они подают вагоны на разгрузку в вагоноопрокидыватель. Как вы думаете, зачем четыре провода?
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