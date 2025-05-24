Красноярская ТЭЦ-2 — одну из крупнейших ТЭЦ Сибири, которая входит в Сибирскую Генерирующую компанию. В настоящее время, Красноярская ТЭЦ-2 — теплоисточник для 40% жителей Красноярска. Это одна из самых экономичных станций от Урала до Дальнего Востока по удельному расходу условного топлива на единицу продукции.

Она работает в режиме комбинированной выработки тепла и электроэнергии. Необходимость строительства станции была напрямую связана с растущими запросами интенсивно развивающегося города. Проект Красноярской ТЭЦ-2 разработан Томским отделением института «Теплоэлектропроект». Строительство станции началось в 1973 году. Так жители города и предприятия нуждались в тепле, то в 1976 году были смонтированы два водогрейных котла ПТВМ-180 пиковой котельной. А 29 декабря 1979 года был запущен в промышленную эксплуатацию первый энергоблок станции мощностью 110 МВт. Сейчас установленная мощность станции — 465 МВт, а тепловая — 1405 Гкал/ч. В этом году станция отмечает свой сороколетний юбилей. ТЭЦ-2 обеспечивает централизованное теплоснабжение, в т.ч. паром промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора как на левом , так и на правом берегах Енисея, включая Академгородок. Поэтапно, до 1985 года, были введены в эксплуатацию 4 турбины и 5 котлоагрегатов. Котлоагрегат №6 введен в работу в 2002 году. В котельном отделении Красноярской ТЭЦ-2 установлено шесть угольных паровых котлов. Они объединены поперечными связями и вырабатывают пар давлением 14,0 МПа и температурой 560 °C. В машинном зале установлено четыре турбины с теплофикационными и производственными отборами пара. Циркуляционное водоснабжение прямоточное из Енисея.Каждая турбина — это огромный промышленный комплекс невероятной сложности. Как и каждый паровой котел. Например, высота котлов достигает 52 метров . Одна из систем пожаротушения. Когда я снимал, то производился плановый ремонт четвертой турбины. При мне устанавливали её ротор на место. Машинист котлов Дмитрий Крылов и инженер группы наладки и испытаний ПТО осуществляют наладку режима работы котельного агрегата.С вводом в строй второй дымовой трубы ТЭЦ-2 заработала в режиме, позволяющем даже во время ремонта дымовой трубы обеспечивать город теплом и светом . Раньше зимой, когда на улице устанавливалась очень низкая температура, ТЭЦ, работая на пределе и без резерва основного оборудования, нагревала сетевую воду не более 105-110 градусов Цельсия. Сегодня ушёл в историю эпохальный для Красноярска дефицит тепла.В 1985 году для теплоснабжения левобережной части Красноярска был проложен дюкерный переход (участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки) по дну Енисея длиной 600 м. Интересно, что дюкер заканчивается на острове Посадный и дальше идёт уже по насыпной дамбе . Открытый угольный склад ёмкостью 340 тысяч тонн.На полном запасе угля станция может работать в отопительный период более месяца.Угольный конвейер. Про путь угля я вам расскажу подробнее в репортаже про ТЭЦ-3. Жёлтый бульдозер и чёрный уголь. Они подают вагоны на разгрузку в вагоноопрокидыватель. Как вы думаете , зачем четыре провода?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: