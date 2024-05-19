Оптические иллюзии и работа мозга

Оптические иллюзии показывают, что на самом деле у нас нет прямого доступа к реальности. А также они помогают понять умственную обработку, которая обеспечивает наш опыт видимого мира.
Действительно, именно обработка, происходящая внутри нашего мозга, является основой для многих иллюзий. Вместо того, чтобы просто доставлять информацию из наших глаз в почти необработанной форме, подобно камере, мозг пытается определить, что же на самом деле перед нами — каковы видимые формы и объекты?
А когда информация, попадающая в глаз, неоднозначна, мозгу приходиться давать обоснованные догадки. Три приведенных ниже изображения довольно восхитительно демонстрируют это.
Иллюзия пола
В этой иллюзии Ричарда Рассела одно и то же лицо кажется женским, когда тон кожи становится более светлым (слева) и мужским, когда он темнеет (справа).
Иллюзия происходит из-за того, что изменение тона кожи влияет на контрастность лица — разницу между самыми темными (губы и глаза) и самыми светлыми (кожа) его частями.
Мало кто посчитал бы контрастность лица определяющей чертой какого-либо пола, но на самом деле в среднем контраст у женщин выше, чем у мужчин.
Даже не осознавая этого, наш мозг настроен на разницу в контрастности между полами, и поэтому контрастность — один из способов, который мозг использует для определения пола. Когда других признаков нет, контраст может быть решающим фактором.
Возможно, самое интересное в этой иллюзии заключается в том, что контрастность не просто помогает нам идентифицировать пол лица — она позволяет «видеть» лицо, которое является мужским или женским. Использование контрастности осуществляется бессознательными процессами.
Иллюзия Коффера
Иллюзия Коффера первоначально может быть видна как серия утопленных дверных филёнок, но уже через несколько секунд представление вашего мозга об изображении может «перевернуться», дав возможность увидеть 16 кругов.
Люди были очарованы такими неоднозначными фигурами, по крайней мере, во времена древних римлян.
Иллюзия Коффера использует то, что визуальный мозг очень ориентирован на идентификацию объектов. «Пиксели» сгруппированы для формирования ребер и контуров, фигур и, наконец, объектов.
Иногда, как и в иллюзии Коффера, нет «правильной» группировки, потому что изображение по своей сути неоднозначно. Имеют смысл две разные группировки: один и тот же набор горизонтальных линий может либо образовывать круг, либо быть пересечением двух прямоугольников.
Для большинства людей сначала доминирует группировка в прямоугольники. Это может быть связано с тем, что прямоугольники (в том числе те, которые мы видим в дверных филёнках) в повседневной жизни встречаются чаще, чем круги, и поэтому мозг предпочитает группировку, которая обеспечивает видимость прямоугольных форм.
Маска любви
В иллюзии «Маска любви» Джанни Сарконе в венецианской маске можно увидеть как одно лицо, так и лица двух целующихся людей.
Иллюзия работает аналогично иллюзии Коффера — контуры изображения могут быть сгруппированы по-разному, предоставляя мозгу неопределенность в выборе.
Но разница с предыдущей иллюзией здесь заключается в том, что, по крайней мере для некоторых людей, ни у одной из группировок нет доминирующей роли. Изображение, похоже, свободно «мечется» между двумя правдоподобными альтернативами.
Подобный флиппинг — интересный способ визуального мозга справиться с двусмысленностью. Ведь у других частей мозга существуют механизмы, которые усредняют неоднозначную информацию или просто выбирают наиболее вероятное представление, игнорируя все альтернативы.
Преимущество флиппинга заключается в предоставлении последовательной информации о том, каким может быть изображение, что может быть полезным при разработке способов взаимодействия с миром.
А все вместе эти три иллюзии демонстрируют, что визуальная обработка чрезвычайно ориентирована на определение того, что представляет собой объект.
Представление в нашем уме предназначено для того, чтобы быть функциональным, поэтому вместо того, просто чтобы доставлять беспорядочные пиксели, у нас возникают сложные визуальные впечатления от кругов, прямоугольников, лиц и даже пола лиц.
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