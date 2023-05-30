3 надежных способа заточить цепь бензопилы без помощи специалиста

Заточка бензопилы – дело непростое. Многие хозяева были бы не прочь обратиться к специалистам за помощью, однако в абсолютном большинстве ситуаций время для этого просто нет. Как, впрочем, и лишних средств на это тоже не бывает. В таком случае приходится браться за дело самостоятельно. Существует три основных способа приведения цепи пилы в чувство. О них сегодня и поговорим.
1. Используем болгарку
Пилой быстрее всего. |Фото: youtube.com.
Очень часто для заточки цепи бензопилы используется болгарка. Данный место является одним из самых популярных на сегодняшний день. Лучше всего установить бензопилу на стол, а ее шину зажать для надежности в тисках. Шлифовальная машинка при этом выставляется на самые низкие обороты. Диск направляется под угол в 30 градусов относительно плоскости зуба. Давить на зуб нужно только легкими движениями. Самое главное при таком способе заточки – не спешить и постоянно следить за температурой затачиваемых зубьев цепи. Их ни в коем случае нельзя перегреть. В противном случае, зуб можно сломать.
А вот так никогда не делайте. |Фото: archive.org.
Некоторые «мастера» рекомендуют зайти с другой стороны и зафиксировать перед началом заточки не цепь и пилу, а саму болгарку. Следует отметить, что фиксация УШМ в тисках или скобах – небезопасна. Никогда не пользуйтесь таким способом.
2. Используем точильный станок
Существует большое количество разных станков. |Фото: bestvix.ru.
Заточный станок – лучший выбор для тех, кто пользует бензопилой с завидной регулярностью. Конечно, придется один раз неплохо потратиться, однако в конечном итоге точильный станок для бензопилы избавит хозяина от огромного количества совершенно ненужных проблем. Инструмент позволяет надежно закрепить цепь, оборудован средствами защиты, а также удобной и понятной системой регулировки. Каждый зуб пилы (как и во всех остальных способах) затачивается по отдельности, с последующим переворачиванием цепи на 180 градусов.
Отличаются ценой, удобством и эффективностью. |Фото: profogorod.ru.
Главное достоинство точильного станка в том, что использовать его может даже самый неопытный оператор. Достаточно хорошенько проштудировать инструкцию и помнить о технике безопасности во время работы.
Сегодня на рынке можно найти много достойных, интересных моделей.
3. В дело идет напильник
Простой и действенный способ. |Фото: prosto-instrumenty.ru.
Самый простой, самый дешевый, самый безопасный, но и самый долгий способ заточки цепи бензопилы реализуется при помощи обычного напильника. Перед тем как начать заточку, пилу придется все также зафиксировать в тисках. Абсолютно не лишним будет также разжиться специальным зажимом для заточки. Стоит он сущие копейки, а работу облегчает (и ускоряет) в разы. Зажим с напильником устанавливается под уже знакомые нам 30 градусов.
Еще лучше разжиться вот такой штукой. |Фото: vodakanazer.ru.
Движения напильника должны быть легкими и последовательными. Если работаем с новым инструментом, то для заточки одной стороны зубца должно будет хватать 5-7 движений. Заточка производится постепенно с каждой стороны цепи.
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