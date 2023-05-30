3 надежных способа заточить цепь бензопилы без помощи специалиста

1. Используем болгарку

Пилой быстрее всего. |Фото: youtube.com.

А вот так никогда не делайте. |Фото: archive.org.

2. Используем точильный станок

Существует большое количество разных станков. |Фото: bestvix.ru.

Отличаются ценой, удобством и эффективностью. |Фото: profogorod.ru.

3. В дело идет напильник

Простой и действенный способ. |Фото: prosto-instrumenty.ru.

Еще лучше разжиться вот такой штукой. |Фото: vodakanazer.ru.