Что хорошего в узких грядках и почему они так популярны

Огороднику важно собрать в конце сезона большой урожай. Чтобы этого добиться, ему приходится тратить немало усилий, правда, результат не всегда оказывается радостным.

Но есть способ, который помогает даже начинающему земледельцу получить много полезных овощей. Главное — знать, как создавать грядки по Митлайдеру.







Какие бывают виды?

Бортовые грядки

Плюсы и минусы методики

Кому подойдут?

Как грамотно располагать посадки?

Как самостоятельно соорудить?

Благодаря узким грядкам можно получить хороший урожай. На них допустимо выращивать практически все овощи: морковь, помидоры, картофель, кабачки, капусту или огурцы. Существует два типа грядок.Без ограждений (по Митлайдеру)В таком случае культуры выращивают на земле, не используя бортиков. По Митлайдеру рекомендуется делать длинные грядки, не менее 9 м. Их ширина должна составлять 0,45 м. Почву перед посадкой овощей требуется хорошо выравнивать.Нельзя перекапывать землю между рядами, иначе это приведет к ее деградации, появления в ней возбудителей заболеваний, а также вредителей. Кроме того, нужно придерживаться севооборота.При обустройстве узких грядок перепады земли не должны быть более 3 см. От этого зависит правильность распределения влаги. Дистанция между лунками — 30–35 см. Для разметки грядок применяют веревки и колышки.Особенность такой технологии — широкий промежуток между рядами.Делают проходы не менее 105 см. Если участок небольшой, то разрешено оставлять 75 см, не меньше. В противном случае овощи будут испытывать недостаток света, из-за чего перестанут расти: разросшиеся рядом посевы станут затенять друг друга.Иногда бессмысленно выравнивать участок для обустройства огорода по Митлайдеру: процесс чересчур трудоемкий. Однако без этого узких грядок не создать. Из такой ситуации есть один выход — изготовление деревянных коробов. На конструкцию нужно обрабатывать антисептиком. Помимо дерева, для сооружения бортиков подойдут шифер, пластик, металл, строительные блоки либо кирпичи.Короб сначала устанавливают на землю, а потом выравнивают опорами. В полученный ящик засыпают искусственный грунт. Размер таких грядок варьируется от 35–150 см.В деревянных коробах период вегетации увеличивается, поскольку весной земля прогревается быстрее, а осенью — дольше охлаждается. Чтобы ускорить и продлить срок сбора овощей, можно установить парник.Если высаживать овощные культуры в узких грядках, то можно добиться хороших результатов. Такой способ обладает многими достоинствами:Меньше вредных компонентов. Овощи, которые растут в ограниченном пространстве, имеют компактную корневую систему, способную охватить лишь небольшую площадь. Поэтому овощи не могут впитать в себя много вредных веществ.Привлекательный внешний вид. Огород с узкими грядками выглядит внешне опрятно, эстетично.Хорошая урожайность. Кажется, что на таких грядках растет мало овощей. Но это заблуждение — при правильном поливе, подкормке, а также уходе за посадками можно получить намного больше урожая, нежели на простом огороде.Экономия удобрений и воды. Растения на узких грядках не нуждаются в частых подкормках и поливе.Применение нитратов в небольшом количестве. По методу Митлайдера во время выращивания растений обязательно нужно удобрять молибденом и магнием. Эти компоненты преобразуют нитраты в белки, аминокислоты, которые нужны для роста овощей. По замыслу автора методики, органику использовать не рекомендуется.При таком способе посадки овощей легче осуществлять севооборот. Грядку, на которой в прошлом сезоне, росла капуста либо морковь, можно засеять луком.Собрать высокий урожай получится не только на плодородном, но и на истощенном грунте.К недостаткам такой технологии стоит отнести расходы на материалы для создания короба. Вдобавок организация узких грядок является не лучшим вариантом для затемненных и заболоченных участков.Размечать территорию для высадки овощных культур при помощи способа Митлайдера стоит тем, у кого достаточно места. На узких грядках солнечный свет будет падать на растения со всех сторон. Идеально подойдет такой метод не только для открытого грунта, но и для парников, теплиц.малоплодородный грунт на участке;неподходящий климат для выращивания культуры;огород расположен в затапливаемом месте.Желательно делать грядки с востока на запад, чтобы обеспечить растениям достаточно света. Но возможен и другой подход. Низкорослые растения допустимо сажать в южной части участка, а высокорослые — в северной.Крупные овощи располагают в 1 ряд, соблюдая дистанцию между посадками не менее 30–35 см. Невысокие растения сажают в 2 ряда, прибегая к шахматному порядку. Между посадками расстояние составляет 5–10 см.Обратите внимание! Применяют одну узкую грядку не более 5 лет, потом ее перемещают на междурядье.Вначале нужно выбрать место для обустройства узкой грядки. Затем подготавливают инструменты:лопату;колышки;вилы и грабли;рулетку; шпагат; строительный уровень.Огород тщательно очищают от сорняков. Лучше его перекопать, используя вилы, чтобы удалить все ненужные корни растений. Затем поверхность выравнивают при помощи грабель и лопаты. Сильных уклонов и перепадов высоты оставаться не должно.После этого можно переходить к разметке будущей конструкции. Для наметки контура грядки по углам вставляют колышки и натягивают веревку. Ширину лучше делать в пределах 45 см, а длину не менее 3 м. Расстояние междурядья — 75–105 см. Затем мастерят бортики. Короб заполняют почвосмесью или землей, сверху добавляют немного опилок.Грунт между проходами стоит просто уплотнить, а не мостить плиткой или засыпать щебенкой. Иначе корни сорняков могут остаться в земле и навредить высаженным растениям.Строительным уровнем надо проверять ровность поверхности грядок. Недопустимы никакие наклоны. После выполненных работ можно приступать к высаживанию рассады.Если придерживаться всех правил по созданию узких грядок, то даже в неблагоприятных условиях получится добиться хорошей урожайности. Важно только не забывать подкармливать и поливать посаженые овощи.