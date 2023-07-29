15 интересных фактов о мотоциклах, которые знает не каждый

Удивительно, но все это чистейшая правда.

1. Такая себе легенда

Вот тебе и мотоцикл.

2. Парад невиданной щедрости

Подарок коллегам.

3. Старикам тут не место

Настоящий клад.

4. Врачи на мотоциклах

Интересная все-таки идея.

5. Незнание закона не запрещает

Забавно, что не все это знают.

6. Мотоциклетная дискриминация

Только водителем.

7. Закопали колесо войны

Долой состязание.

8. Передачи для слабых

Очень любопытно.

9. Потеряли инновацию

Вот он какой.

10. Кто бы мог подумать

Шлем важен.

11. Патент на рычание

Рычит приятно.

12. Игра смыслов

Отличный мотоцикл.

13. Мотоцикл-ветеран

Выглядит интересно.

14. Шаг к успеху

Упорные японцы.

15. Продвижение инновации

Вот такие дела.