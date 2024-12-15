Как это было: сарафан, сборник, душегрея и другая праздничная одежда русских крестьян

Праздничная одежда русских крестьян
Яркие костюмы русской праздничной одежды сохраняли традиционные формы в крестьянской среде до начала XX века. Были в русском народном костюме и девичьи венцы, которые напоминали царские короны, и расшитые жемчугом кокошники, которые передавались по наследству, и понева для замужних женщин и самые разнообразные сарафаны.
Сборник
Женский головной убор сборник. Центральная Россия. Конец XVIII в. Парча, ситец, рубчатая шелковая лента с тканым узором, золотные галун и бахрома, бисер, фольга, блестки; низание.
Сборниками на Руси называли группу женских головных уборов. Уже в самом названии отражается особенность их кроя: верхняя часть была оформлена сборками (складками), которые образовывали этакий гребень. Этот гребень не только создавал неповторимый вид головного убора, а имел магический смысл – защита и продолжение рода.
Русский сборник - популярный головной убор.
У сборников в разных регионах России были существенные отличия. В одних областях они походили на кокошники, в других – на повойники. Повойниками называли головные уборы замужних женщин, которые выглядели как мягкая шапочка, под которую убирались волосы, заплетенные в две косы.
"Женский головной убор сборник.
Во многих российских губерниях, особенно в Центральной России и в северных регионах, сборники использовали как свадебный головной убор, который надевали на новобрачную на второй день свадьбы или после венчания.
Понева
Понева как элемент праздничного русского костюма.
Девушки на Руси носили подпоясанные рубахи, а костюм замужней женщины назывался «понева». Так, в Тульской губернии поневу одевали на девушку, когда её засватывали, и она становилась невестой. А в Орловской губернии поневу девушка надевала только на свадьбе.
Традиционная русская понева.
Понева – это, по сути, фартук наоборот, который повязывается сзади, чтобы согревать. Стоит отметить, что функциональность в вопросах моды и раньше не очень учитывалась. Главное – красота. Поневу традиционно делали нарядной и красивой, навевали только по большим церковным праздникам, например, на Пасху. И потом целый год она лежала свёрнутой в сундуке.
Рубахи
Область Уральского казачьего войска. Первая четверть XX века. Рубаха-рукава, сарафан, пояс.
Уральские казаки свято чтили свои старинные порядки и придерживались традиционного быта вплоть до начала XX века. Распространялось это и на одежду. Женщины носили костюмы, которые состояли из сарафана и рубахи.
Наряды уральских казачек.
Наряды уральских казачек.
Такой костюм считается характерным для центральных и северных российских губерний. До середины XIX века уральские казачки носили в качестве головного убора круглые объемные кокошники
Сарафаны
Такие разные русские сарафаны.
Основной одеждой русский северных губерний был сарафан (от иранского sеrāрā – «одетый с головы до ног»). Сарафаны были прямые, распашные, глухие. Так, глухой сарафан шили из одного полотнища ткани, а распашной, популярный в Приуралье, - из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых застёжек или пуговиц. Позднее появился прямой сарафан на лямках.
Русские сарафаны.
Самыми популярными расцветками сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Отдельную нишу занимали свадебные сарафаны, которые шили из шёлка или парчи. Как правило, выбор ткани зависел от достатка семьи.
Душегрея
Душегрея.
Душегрея – так называлась верхняя однобортная женская одежда наподобие кофты, которая одевалась поверх сарафана. Для крестьян это была праздничная одежда, а для знати – повседневная. Душегрейки шили из плотных и дорогих тканей – из бархата и парчи.
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