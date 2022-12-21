Как вырастить свои мандарины

Если вы хотите уже через 2-3 года быть со своими мандаринами, то нужно выращивать его не из косточки (иначе первые плоды будут через 20-30 лет), а ставить прививку.

Причём прививку культурного мандарина можно сделать любому цитрусовому растению: апельсину, мандарину, лайму и т. д.







Для начала вам необходимо купить мандарины на веточках. Их можно без труда найти на рынке. Если вы хотите посадить черенок, то листья нужно обрезать, оставив 1/3. Если же вы планируете привить черенок, то все листья следует удалить. После этого подготовленные черенки обязательно обработать любым хим. средством от паразитов.

А после обработки — оставить на сутки в медовой воде: на 1 стакан воды берётся 1 ч. л. мёда. В таком растворе черенки напитываются влагой и оживают.







Подготовьте всё необходимое для процедуры: у стрейч-плёнки обрежьте кольцо примерно 1 см толщиной. Также возьмите лезвие.







Возьмите любое цитрусовое растение, даже культурное. Вы можете совместить черенок мандарина, например, с лаймом, и у вас получится дерево с двумя видами плодов! Определите, где будет находиться прививка, удалите ненужные листья. Низ обмотайте плёнкой, чтобы потом не тратить на это время.







Обрезать у растения кору с небольшим количеством древесины. Сделать «пяточку», за которую будет цепляться черенок.







Вот так это будет выглядеть:







У черенка мандарина, тем временем, срезать глазок с пяточкой.







Не касайтесь среза руками! Старайтесь делать всё быстро, чтобы черенок не высох.







Вставьте срезанный черенок в пяточку, срез к срезу.







Обмотайте плёнкой.







Затем натяните плёнку, чтобы она стала как нить, и обмотайте ещё туже. Это гарантия того, что прививка будет прочно и намертво прикреплена к растению. Теперь остаётся только наблюдать. Как правило, только 1 из 5 черенков приживаются, однако, это довольно хороший результат!







Подробнее о том, как привить культурный мандарин, смотрите в видео ниже:.



