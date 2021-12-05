Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Вся Британия обсуждает 18-летнего Джордана Кокса (Jordon Cox), который сумел слетать в Берлин из Эссекса, преодолев в общей сложности 1017 миль и заплатив за билеты даже на 7,72 фунта стерлингов дешевле, чем если бы он путешествовал на поезде. Юный британец ведёт блог, в котором рассказывает, как ему удаётся экономить и получать необходимые вещи практически задаром.







Жизнь Джордана Кокса никогда не была заурядной, но в последнее время о нём заговорили все.







Имя самого практичного британца не в первый раз появляется на первых полосах газет.







Несколько лет назад, разумно используя ваучеры на скидки, Джордану удалось сократить счёт своей матери из супермаркета со 106 фунтов стерлингов до всего 1,62.







В то время Джордану было 16 лет, и его мигом окрестили Купоном (Coupon Kid). Спустя шесть месяцев подростка ждал очередной триумф. Он прошерстил интернет и журналы и сумел собрать 470 ваучеров на скидки и на возврат наличных денежных средств.







Он приобрёл продукты питания на сумму 572,16 фунтов стерлингов всего за 4 пенни и раздал их бедным на Рождество.







На прошлой неделе практичный Джордан заменил одного из поставщиков коммунальных услуг в доме своей матери, что позволит сэкономить 250 фунтов стерлингов в следующем году.

Джордан 9 месяцев обучался в Peter Jones Enterprise Academy, учредил фирму, затем расформировал её после ссоры с двумя своими партнёрами, и начал вести блог о том, как экономить деньги, для издания Moneysavingexpert.com.Пока у Джордона Кокса не проснулся сумасшедший азарт к экономии денег, его родители допускали, что острый ум позволит мальчику успешно поступить в университет.Джордан много путешествовал, в основном вместе со своей матерью. Он побывал в Барселоне, Пизе, Флоренции, Париже, Вашингтоне, Северной Каролине, Торонто , Флориде и теперь вот в Берлине.Джордан любит драматургию. Он получил премию NODA за роль Бада Фрампа в театральной постановке «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)