С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    в совдепии подделывали и кофе и шоколад и молоко и масло....... и НИКТО не вякал - брали и радовались - потому как вы...Как проверить кач...
  • Homo Sapiens
    ужас....18 специфических ...
  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...

Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Вся Британия обсуждает 18-летнего Джордана Кокса (Jordon Cox), который сумел слетать в Берлин из Эссекса, преодолев в общей сложности 1017 миль и заплатив за билеты даже на 7,72 фунта стерлингов дешевле, чем если бы он путешествовал на поезде. Юный британец ведёт блог, в котором рассказывает, как ему удаётся экономить и получать необходимые вещи практически задаром.

Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Жизнь Джордана Кокса никогда не была заурядной, но в последнее время о нём заговорили все.

Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Имя самого практичного британца не в первый раз появляется на первых полосах газет.

Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Несколько лет назад, разумно используя ваучеры на скидки, Джордану удалось сократить счёт своей матери из супермаркета со 106 фунтов стерлингов до всего 1,62.

Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

В то время Джордану было 16 лет, и его мигом окрестили Купоном (Coupon Kid). Спустя шесть месяцев подростка ждал очередной триумф. Он прошерстил интернет и журналы и сумел собрать 470 ваучеров на скидки и на возврат наличных денежных средств.

Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Он приобрёл продукты питания на сумму 572,16 фунтов стерлингов всего за 4 пенни и раздал их бедным на Рождество.

Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

На прошлой неделе практичный Джордан заменил одного из поставщиков коммунальных услуг в доме своей матери, что позволит сэкономить 250 фунтов стерлингов в следующем году.



Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Джордан 9 месяцев обучался в Peter Jones Enterprise Academy, учредил фирму, затем расформировал её после ссоры с двумя своими партнёрами, и начал вести блог о том, как экономить деньги, для издания Moneysavingexpert.com.

Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Пока у Джордона Кокса не проснулся сумасшедший азарт к экономии денег, его родители допускали, что острый ум позволит мальчику успешно поступить в университет.

Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Джордан много путешествовал, в основном вместе со своей матерью. Он побывал в Барселоне, Пизе, Флоренции, Париже, Вашингтоне, Северной Каролине, Торонто, Флориде и теперь вот в Берлине.

Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Джордан любит драматургию. Он получил премию NODA за роль Бада Фрампа в театральной постановке «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая».

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх