Места, куда недопустимо надевать джинсы

Джинсы давно стали той универсальной вещью, которая объединяет гардероб мужчин и женщин, детей и взрослых, богатых и не слишком. Удобно, просто, легко комбинировать – а что ещё нужно? Но как бы мы не любили столь милую сердцу модель, которая тааак хорошо подчеркивает фигуру, джинсы хороши отнюдь не везде.
Да, многие из нас буквально не вылезают из любимых и таких удобных джинсов. Но всему своё место. И вот на этих событиях, даже по размытым правилам современного этикета, джинсы будут совершенно неуместны.
1. Свадьба
Возможно, вы приглашены на самый счастливый день в жизни будущих супругов. Так что самое простое, что вы можете для них сделать – не портить элегантные фотографии своим уж слишком фривольным «луком» в джинсах.
Что надеть вместо этого: костюм или брюки из костюмной ткани для джентльменов и изящное коктейльное платье для леди.
2. Похороны
Полная противоположность предыдущему событию, но всё так же требующая от вас проявления банального уважения. Джинсам тут – не место.
Что надеть вместо этого: чёрные или тёмные брюки, чёрное платье простого дизайна.
3. Крещение детей и другие события ритуального/религиозного характера
Полагаем, тут и разъяснения лишни, но всё же: появляться в храмовых сооружениях в уж слишком подчёркнуто «мирском» одеянии – всё ещё не самая лучшая идея. Особенно, увы, если речь идёт о женщинах и джинсах. Да и, в конечном счёте, вы же отправляетесь на чей-то праздник, правда?
Что надеть вместо этого: аккуратный костюм и изящное светлое платье, длиной хотя бы до колена, будут хорошим выбором.
4. Собеседование
Вы же хотите получить работу, правда? Тогда важно произвести хорошее деловое впечатление. И деталь, которая может его с легкостью разрушить прямиком с порога – джинсы. Особенно, рваные, слишком узкие или щедро декорированные. Но, несмотря на рабочий дресс-код, из любого правила есть свои исключения. К примеру, стараясь устроиться в начинающий старт-ап или контору, связанную с креативной деятельностью, ваш casual или оригинальный творческий образ может быть вполне уместен.
Что надеть вместо этого: стильный костюм и классическое сочетание «брюки+блузка/рубашка» (для леди) всегда уместны. Главное, чтобы одежда была опрятной, как и ваша причёска/макияж.
5. Важная рабочая презентация
Даже, если в будни джинсы и толстовка – вполне приемлемый в вашем офисе дресс-код, на презентации лучше выглядеть чуть более сдержано и по-деловому. Ведь ваша задача – донести мысль до слушателей. А это будет куда проще сделать, если они не станут отвлекаться на вашу «неформальную» одежду.
Что надеть вместо этого: да всё то же, что и на собеседование. Кстати, для женщин даже в строгом наряде будет вполне уместна яркая помада – психологический трюк, который помогает удерживать внимание слушателя.
6. Знакомство с его/её родителями
Всё та же цель, объясняющая причину неуместности джинсов: вам нужно произвести хорошее впечатление. А для представителей старшего поколения джинсы всё ещё могут выглядеть «как-то несерьёзно». И эта «несерьёзность» может быть спроецирована на вашу личность и намеренья.
Что надеть вместо этого: смокинг и бабочка или «скромное» платье до пола – это явно перебор. Оденьтесь просто, но со вкусом: родители будущей «половинки» хотят разглядеть вас, а не ваши наряды.
7. Театр или опера
Джинсы? Это же целое событие и такой отличный повод «выгулять» одежду, которую каждый день явно не наденешь. Используйте её.
8. Заседание суда
Событие вряд ли будет связано с приятным поводом, и тут важно проявить сдержанность и уважение к судебной системе. Да и просто выглядеть «благонадёжно».
Что надеть вместо этого: сдержанные нейтральные цвета (предпочтение – серый, чёрный, белый и тёмно-синий), женщинам – ничего, что бы излишне подчёркивало фигуру. Волосы лучше собрать, а макияж выполнить в «нюд»-гамме.
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