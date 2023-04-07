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Лучший способ посадки томатов для большого урожая

Помидоры – одна из основных овощных культур, которую дачники и огородники выращивают как в теплицах, так и в открытом грунте.
Для получения хорошего урожая важно не только иметь крепкую рассаду, но и правильно организовать посадку. Томаты не привередливы, и если на старте учесть все особенности, то они обязательно отблагодарят отменным урожаем.

Лучший способ посадки томатов для большого урожая

В идеале помидоры следует сажать на рыхлых, хорошо пропускающих влагу почвах. Отлично будут чувствовать себя помидоры, посаженные после  зеленого лука, редиса, шпината, салата и прочих подобных культур. А вот после перца, баклажанов и картофеля их лучше не сажать.
Для получения хорошего урожая заглубить рассаду в грунт придется на 2/3 вне зависимости от того, какой метод посадки решено использовать траншейный или отдельными лунками. А все потому, что  попавшая в землю часть ствола образует дополнительные корни, соответственно куст сможет получать больше питания.  В идеале длина готовой к высадке рассады должна быть в пределах 15-30 см, но может быть и больше. В таком случае придется выкопать более глубокие лунки.

Лучший способ посадки томатов для большого урожая

Дополнительно в лунки или траншею при посадке можно добавить компост, перепревший навоз или другую органику. Использование ямочного метода глубокой посадки целесообразно только тогда, когда почва достаточно рыхлая и мягкая. Помимо того, что придется выкопать глубокие лунки, нужно учесть и то, что в плотной земле корневая система  будет развиваться менее интенсивно и не сможет дать большого количества ответвлений. Именно поэтому предпочтительнее траншейный метод глубокой посадки. Глубина траншеи здесь меньше, это компенсируется тем, что рассада укладывается на бок, а затем засыпается землей на 2/3 вместе с частью нижних листьев, обрывать их необязательно. На этапе посадки помидорам обеспечивают обильный полив. Это позволит корням максимально углубиться.

Лучший способ посадки томатов для большого урожая

Стоит учесть, что основная масса корней у томатов расположена на глубине около 40-50 см. Гораздо важнее выбрать для грядок солнечное место. Благодаря глубокой посадке растения быстро образуют большее количество корней.  После того как рассада в траншее засыпана, аккуратно уплотняем землю, а при необходимости немного подсыпаем. Задача выровнять рассаду не стоит. Помидоры буквально через сутки сами выпрямятся и потянутся к солнцу.

Лучший способ посадки томатов для большого урожая

При желании укрепление и более быстрое наращивание корневой системы можно дополнительно стимулировать, используя при поливе иван-чай, разведенные дрожжи или прочие природные стимуляторы.
Чуть позже стоит позаботиться о подпорках, особенно если для посадки выбраны высокорослые или средние по высоте сорта томатов.

Лучший способ посадки томатов для большого урожая

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Помидорыпосадка

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