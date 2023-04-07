Лучший способ посадки томатов для большого урожая

Помидоры – одна из основных овощных культур, которую дачники и огородники выращивают как в теплицах, так и в открытом грунте.

Для получения хорошего урожая важно не только иметь крепкую рассаду, но и правильно организовать посадку. Томаты не привередливы, и если на старте учесть все особенности, то они обязательно отблагодарят отменным урожаем.







В идеале помидоры следует сажать на рыхлых, хорошо пропускающих влагу почвах. Отлично будут чувствовать себя помидоры, посаженные после зеленого лука, редиса, шпината, салата и прочих подобных культур. А вот после перца, баклажанов и картофеля их лучше не сажать.

Для получения хорошего урожая заглубить рассаду в грунт придется на 2/3 вне зависимости от того, какой метод посадки решено использовать траншейный или отдельными лунками. А все потому, что попавшая в землю часть ствола образует дополнительные корни, соответственно куст сможет получать больше питания. В идеале длина готовой к высадке рассады должна быть в пределах 15-30 см, но может быть и больше. В таком случае придется выкопать более глубокие лунки.







Дополнительно в лунки или траншею при посадке можно добавить компост, перепревший навоз или другую органику. Использование ямочного метода глубокой посадки целесообразно только тогда, когда почва достаточно рыхлая и мягкая. Помимо того, что придется выкопать глубокие лунки, нужно учесть и то, что в плотной земле корневая система будет развиваться менее интенсивно и не сможет дать большого количества ответвлений. Именно поэтому предпочтительнее траншейный метод глубокой посадки. Глубина траншеи здесь меньше, это компенсируется тем, что рассада укладывается на бок, а затем засыпается землей на 2/3 вместе с частью нижних листьев, обрывать их необязательно. На этапе посадки помидорам обеспечивают обильный полив. Это позволит корням максимально углубиться.







Стоит учесть, что основная масса корней у томатов расположена на глубине около 40-50 см. Гораздо важнее выбрать для грядок солнечное место. Благодаря глубокой посадке растения быстро образуют большее количество корней. После того как рассада в траншее засыпана, аккуратно уплотняем землю, а при необходимости немного подсыпаем. Задача выровнять рассаду не стоит. Помидоры буквально через сутки сами выпрямятся и потянутся к солнцу.







При желании укрепление и более быстрое наращивание корневой системы можно дополнительно стимулировать, используя при поливе иван-чай, разведенные дрожжи или прочие природные стимуляторы.

Чуть позже стоит позаботиться о подпорках, особенно если для посадки выбраны высокорослые или средние по высоте сорта томатов.



