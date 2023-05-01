Каждый луч морской звезды имеет глазное пятно, а это значит, что у одного иглокожего может быть сразу 40 глаз! Устроены пятна у морских звёзд своеобразно: мир они видят совсем не так, как мы.
Глазные пятна звезды покрыты кожей, поэтому рассмотреть их непросто. Выглядят органы зрения, как небольшие красные или чёрные точки на кончиках «рук», которые морская звезда поднимает для изучения обстановки. Такое пятно есть на каждом луче, и это значит, что у пятиконечной звезды пять глаз, а у сорокаконечной – все 40. Однако на качестве зрения количество никак не сказывается.
В глазном пятне звезды есть две сотни светособирающих элементов и по строению он напоминает глаз насекомого. Однако у морской звезды нет линз, которые бы фокусировали свет. Из-за этого она видит только размытые пятна, без чётких очертаний. Кроме того, морские звёзды не в состоянии различать цвета, проще говоря, они – дальтоники. Быстродвижущиеся объекты тоже находятся за пределами их восприятия. Если, скажем, мимо быстро проплывёт рыба, звезда её просто не заметит. «Мощности» глазного пятна достаточно лишь для того, чтобы отличать свет от тьмы и распознавать большие объекты. Это в сочетании с невероятным углом обзора — на все 360 градусов — позволяет морским звёздам безошибочно находить в воде подводные камни и коралловые рифы со вкусными моллюсками.
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У морской звезды глаза на ногах
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