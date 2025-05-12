Совет, который поможет сделать деревянные столбы для забора почти вечными

Столбы – основа любого забора. Без правильной установки и надлежащего качества опор надёжной ограды не получится, ведь именно на столбах (вот ведь неожиданность) держится вся остальная конструкция. И именно поэтому каждый хозяин обязан уделять совершенно особенное внимание именно этому элементу, особенно если столб забора выполнен не металла или камня, а из старого-доброго дерева.

Проблема заключается в том, что последнее по сути является самым уязвимым материалом.Дерево — один из лучших материалов.Дерево – отличный материал: относительно доступный и эстетически привлекательный. Нет ничего удивительно в том, что многие сограждане выбирают именно дерево для создания внешней ограды дачного участка. Вот только установив забор из дерева, дачнику предстоит столкнуться лицом к лицу с такими серьезными противниками, как вода, солнце, сырость, плесень, разложение и перепады температуры! Пускай, какое-нибудь железо ржавеет, однако со всем перечисленным оно справляется куда лучше. Хотя, конечно, выглядит оно (чаще всего) не так эстетично, а стоит гораздо дороже. Поэтому решив установить деревянную ограду с такими же столбами, дачнику придётся учесть два момента. Первый – это порода и возраста дерева. Второй – это его обработка.С деревом всё не просто.Что касается возраста и породы дерева, то здесь всё достаточно просто, хотя и не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего, если хотите, чтобы заборный столб стоял как можно дольше – забудьте о молодом дереве. Обязательно выбирайте сухостой. Чем лучше дерево высохло – тем лучше. Что же касается породы, то здесь выбор не так широк, как многим из нас хотелось бы. Оптимальным вариантом станут: дуб, сосна, берёза, лиственница и акация. Почему перечень именно такой? Всё просто – перечисленные породы лучше всего сопротивляются плесени и разложению еще без всякой обработки. А потому, для максимизации защиты, свой выбор стоит остановить именно на них.Ставить забор не просто.Теперь, что касается обработки. В первую очередь обрабатывается та часть столба, что будет погружаться в землю. Аналогичной обработке в обязательном порядке подвергается еще 20-30 см столба, что будут возвышаться над землёй. Самым простым вариантом станет использование отработанного масла. Наносится оно 2-3 слоями с периодичностью от 12 до 24 часов. Если есть возможность раздобыть гудрон – обработайте основание столбов им. Так же повысить защитные качества дерева можно предварительным обжигом, однако его, как не сложно догадаться, нужно осуществлять до использования масла или гудрона. Наконец, перед установкой столба настоятельно рекомендуется обложить стенки лунки (ямки) глиной. При этом при установке столб настоятельно рекомендуется залить бетоном. Последний обеспечит не только наилучшую устойчивость, но и защиту близкую к абсолютной.Лучше всего использовать отработку.Что же касается оставшейся части столба, то здесь какого-либо особенного подхода не требуется. Чаще всего будет вполне достаточно защитить деревом любым доступным средством: краской, лаком или же оставшимся машинным маслом. Чтобы столб не загнивал в макушке, на его вершину рекомендуется поместить какую-нибудь крышку из металла или пластика.Не повредит обжечь.