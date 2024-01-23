Лайфхак для крепкой и дружной рассады

Сомневаетесь, прорастут ли семена? Тогда используйте натуральный биостимулятор, который придаст сил и оживит любые, даже старые семена! Рассада вырастет дружной, крепкой, коренастой. А понадобится всего-то пара капель!







Зачем нужен раствор?

Натуральный раствор для проращивания семян

Проращивание семян

Биостимулятор особенно нужен в случае, когда вы проращиваете старые и туговсхожие семена (например, перца, моркови). К тому же даже на свежих семенах могут находиться незаметные глазу патогены, которые препятствуют прорастанию и угнетают росточек. Именно для этого необходимо приготовить натуральный раствор для проращивания любых семян!В 200 мл воды порежьте 2 тонких или 1 толстый лист алоэ. Сюда же отправьте половинку одного зубчика чеснока. И немного натурального мёда — буквально на кончике чайной ложки. Перемешайте и отправьте в блендер.Измельчите до однородности, оставьте на 2 часа. Затем процедите и используйте!Чудо-раствор поможет пробудить любые, даже старые и туговсхожие семена. Положите бумажную салфетку, пропитайте её раствором.Сверху поместите семена. Накройте чем-то, чтобы образовалась мини-тепличка. Поставьте в тёплое место.Совет Для проращивания семян отлично подойдёт порционная ёмкость для соуса.Примерно через 5-7 дней вы увидите ростки! Можно дать им вырасти ещё немного и затем рассаживать по индивидуальным стаканчикам.Высадить ростки следует вместе с кусочком салфетки, в которую врос корешок. Тогда он не будет повреждён! Обязательно попробуйте прорастить семена этим натуральным стимулятором, который заодно обеззараживает и защищает росток!