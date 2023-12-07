Как часто нужно стирать наволочки

Последствия редкой стирки наволочек заставят вас отказаться от своих привычек.







Важно знать, как часто необходимо стирать каждый предмет вашего постельного белья, чтобы защитить кожу и даже иммунную систему. Согласно последним исследованиям, в кровати мы проводим около четверти дня (по крайней мере, должны), что приводит к накоплению 500 миллионов мертвых клеток кожи, пота и микробов от любых бактерий и инфекций. Эксперт уверяет, что постоянный контакт с таким постельным бельем скажется на любом человеке не в лучшем смысле.







Специалисты рекомендуют стирать наволочки минимум 1-2 раза в неделю. Но если вы спите с домашним животным, часто едите в постели или у вас повышенная потливость, лучше стирать чаще. Причиной более частой стирки также может стать сильная аллергия или окончание периода заболевания — вы же не хотите после выздоровления спать на наволочке, которой постоянно касались, будучи в болезненном состоянии?



С иммунной системой все понятно. Что касается влияния несвежей наволочки на кожу, именно на белье ложится вся нагрузка от вашего режима ухода за кожей и текущего состояния ваших волос. Проще говоря, вне зависимости от того, как много крема вы наносите на лицо перед сном и насколько грязные ваши волосы, за ночь наволочка впитывает достаточно, чтобы потом вызвать подкожные прыщи и раздражение кожи. Вы не замечали, что особенно неважно выглядит та щека, которая больше всего касается ночью наволочки? Разумеется, если вы спите на боку.







Перед стиркой не забывайте выворачивать наволочку наизнанку — в противном случае постельное белье быстро потеряет насыщенность цвета и высокое качество ткани. Кроме того, следует дождаться полного высыхания белья, чтобы не складывать сырые наволочки во избежание затхлого запаха (поверьте, некоторые до сих пор считают это незначительной ерундой). В борьбе с ним могут дополнительно помочь ароматические саши и отсутствие полиэтиленового пакета для хранения белья: в нем наволочки гарантированно потеряют последний намек на свежесть.

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