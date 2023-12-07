С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 409 подписчиков

Как часто нужно стирать наволочки

Последствия редкой стирки наволочек заставят вас отказаться от своих привычек.



Важно знать, как часто необходимо стирать каждый предмет вашего постельного белья, чтобы защитить кожу и даже иммунную систему. Согласно последним исследованиям, в кровати мы проводим около четверти дня (по крайней мере, должны), что приводит к накоплению 500 миллионов мертвых клеток кожи, пота и микробов от любых бактерий и инфекций. Эксперт уверяет, что постоянный контакт с таким постельным бельем скажется на любом человеке не в лучшем смысле.
 


Специалисты рекомендуют стирать наволочки минимум 1-2 раза в неделю. Но если вы спите с домашним животным, часто едите в постели или у вас повышенная потливость, лучше стирать чаще. Причиной более частой стирки также может стать сильная аллергия или окончание периода заболевания — вы же не хотите после выздоровления спать на наволочке, которой постоянно касались, будучи в болезненном состоянии?

С иммунной системой все понятно. Что касается влияния несвежей наволочки на кожу, именно на белье ложится вся нагрузка от вашего режима ухода за кожей и текущего состояния ваших волос. Проще говоря, вне зависимости от того, как много крема вы наносите на лицо перед сном и насколько грязные ваши волосы, за ночь наволочка впитывает достаточно, чтобы потом вызвать подкожные прыщи и раздражение кожи. Вы не замечали, что особенно неважно выглядит та щека, которая больше всего касается ночью наволочки? Разумеется, если вы спите на боку. 



Перед стиркой не забывайте выворачивать наволочку наизнанку — в противном случае постельное белье быстро потеряет насыщенность цвета и высокое качество ткани. Кроме того, следует дождаться полного высыхания белья, чтобы не складывать сырые наволочки во избежание затхлого запаха (поверьте, некоторые до сих пор считают это незначительной ерундой). В борьбе с ним могут дополнительно помочь ароматические саши и отсутствие полиэтиленового пакета для хранения белья: в нем наволочки гарантированно потеряют последний намек на свежесть. 
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Наволочкистирка

Картина дня

наверх