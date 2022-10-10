Золотой век Грузии: правление легендарной царицы Тамары

Конец XII века во всемирной истории ознаменован междоусобицами русских князей, крестовыми походами на Иерусалим. И только для Грузии наступает благодатное время, названное Золотым веком. Именно в этот период у власти находится царица Тамара. Эта легендарная правительница сумела не только удержаться на троне, но и расширить государственные границы.











Царица Тамара. Фреска из монастыря Вардзиа.



Царица Тамара (или Тамар) взошла на трон по настоянию отца Георгия III в 1178 году, когда ей едва исполнилось 14 лет. Государственный совет побоялся воспротивиться воле правителя, заявив, что «исчадие льва одинаково, будь то самец или самка». Через несколько лет Георгий III умер, и вот здесь аристократическая верхушка решила отыграться на юной девушке. Тамаре пришлось пойти на большие уступки придворным, чтобы удержаться на троне.







До 20 лет царица Тамара правила Грузией единолично. Она проявила себя как мудрая правительница: зря никого не наказывала, но, при необходимости, лишала провинившихся земель, привилегий, титулов. И все-таки придворный совет решил, что царице необходимо выйти замуж, т. к. войсками должна управлять сильная мужская рука. Выбор пал на Юрия Русского, сына Андрея Боголюбского. Царица не очень обрадовалась выбору правящей верхушки и заявила: «Мы не знаем ни о поведении этого чужеродца, ни о его делах, ни о его воинской доблести, ни о правах. Дайте мне переждать, пока не увижу достоинства или недостатки его». Но ей пришлось выйти замуж.







Женщина оказалась права: муж прослыл пьяницей и неверным нечестивцем. Через два года брака Тамара велела отсыпать Юрию золота и выпроводила из страны. Муж не согласился с таким поворотом событий, собрал войско и пошел против Тамары. Царица, встав во главу своего войска, напрочь разбила Юрия. Больше сомнений в полководческом таланте Тамары не осталось ни у кого.







Царица Тамара. Фреска из монастыря Вардзиа. Примерно XIII-XIV вв.



Находясь у власти, царица способствовала развитию христианства, всячески покровительствовала философам, поэтам и художникам, уменьшила налоги для простого народа.



Истории известен факт, когда султан Нукардин прислал письмо Тамаре, в котором он требовал ее принять ислам, чтобы затем взять ее в жены. В противном случае он угрожал сделать ее своей наложницей. Когда та ответила отказом, султан пошел с войском на Грузию, но был бесславно разбит.







Шота Руставели преподносит свою поэму «Вепхис ткаосани» царице Тамаре (с картины М. Зичи).



Помимо исторических фактов, имя царицы Тамары окутано многочисленными легендами. Так, очень популярна версия о трагической любви Тамары и поэта Шота Руставели, который написал «Витязя в тигровой шкуре», сделав прообразом главной героини мудрую царицу. Тамара даже сделала поэта министром финансов, но не более…







Лик Святой Тамары.



В следующий раз, когда царица собралась замуж, супруга она выбирала себе уже без посторонней помощи. Мужем Тамары стал грузинский царевич Давид Сослани. Вместе они прожили долгую жизнь.



После смерти Тамары, Грузия начала стремительно сдавать свои позиции на международной арене и терять прежний авторитет. Эпоха Золотого века для этой страны окончилась.



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