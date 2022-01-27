Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Есть кирпичные печи, кирпичные камины и даже кирпичные стены.

Кирпич вообще универсальный материал. Из него много чего можно построить. Например, духовку или правильно будет сказать — духовой шкаф.

Сегодня расскажем, как сделать кирпичную духовку своими руками.

Необходимые материалы:

кирпич строительный;

цемент;

песок;

глина;

профильная труба;

листовой металл;

арматура.

Своим личным опытом строительства духовки из кирпича поделился с нами автор YouTube канала Good Creative Idea Dmkt.

Основные этапы работ

Сначала определяемся с местом, где будем строить духовку.

В идеале это должна быть ровная площадка из бетона. Чертим на основании контуры духового шкафа. Подготавливаем кирпичи.

Выкладываем по разметке первые два ряда кирпичей. Засыпаем внутрь песок и утрамбовываем его — делаем песчаную подушку.

Сверху песчаной подушки укладываем раствор, приготовленный из цемента и песка. Разравниваем его и укладываем кирпичи.

На следующем этапе необходимо будет сделать отделение топливной камеры, внутри которого будет находиться металлический ящик с углем.

Обратите внимание: остальная часть духовки выкладывается на раствор, приготовленный из цемента, песка и глины.

Из уголка свариваем рамку нужного размера и устанавливаем ее. Потом поднимаем кирпичные ряды до требуемой высоты.

Сверху делаем несъемную кирпичную «крышку».

Наносим на поверхность раствор и укладываем плитку. Не забудьте оставить отверстие для выхода дыма.

Каркас дверцы можно изготовить из уголка или профильной трубы.

Снаружи обшиваем дверцу листовым металлом, а с внутренней стороны заполняем пустое пространство глиняным раствором. Привариваем петли и навешиваем дверцу.

Внутрь духового шкафа устанавливается стеллаж, сваренный из арматуры.

Также необходимо будет изготовить заглушку, чтобы закрывать отверстие, когда прогорят угли в камере.

В завершении останется только встроить в дверцу манометр и изготовить металлический ящик для углей.

Видео по теме

Подробно о том, как построить своими руками духовку из кирпича, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике ниже.