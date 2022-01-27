Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Есть кирпичные печи, кирпичные камины и даже кирпичные стены.
Кирпич вообще универсальный материал. Из него много чего можно построить. Например, духовку или правильно будет сказать — духовой шкаф.
Сегодня расскажем, как сделать кирпичную духовку своими руками.
Необходимые материалы:
- кирпич строительный;
- цемент;
- песок;
- глина;
- профильная труба;
- листовой металл;
- арматура.
Своим личным опытом строительства духовки из кирпича поделился с нами автор YouTube канала Good Creative Idea Dmkt.
Основные этапы работ
Сначала определяемся с местом, где будем строить духовку.
В идеале это должна быть ровная площадка из бетона. Чертим на основании контуры духового шкафа. Подготавливаем кирпичи.
Выкладываем по разметке первые два ряда кирпичей. Засыпаем внутрь песок и утрамбовываем его — делаем песчаную подушку.
Сверху песчаной подушки укладываем раствор, приготовленный из цемента и песка. Разравниваем его и укладываем кирпичи.
На следующем этапе необходимо будет сделать отделение топливной камеры, внутри которого будет находиться металлический ящик с углем.
Обратите внимание: остальная часть духовки выкладывается на раствор, приготовленный из цемента, песка и глины.
Из уголка свариваем рамку нужного размера и устанавливаем ее. Потом поднимаем кирпичные ряды до требуемой высоты.
Сверху делаем несъемную кирпичную «крышку».
Наносим на поверхность раствор и укладываем плитку. Не забудьте оставить отверстие для выхода дыма.
Каркас дверцы можно изготовить из уголка или профильной трубы.
Снаружи обшиваем дверцу листовым металлом, а с внутренней стороны заполняем пустое пространство глиняным раствором. Привариваем петли и навешиваем дверцу.
Внутрь духового шкафа устанавливается стеллаж, сваренный из арматуры.
Также необходимо будет изготовить заглушку, чтобы закрывать отверстие, когда прогорят угли в камере.
В завершении останется только встроить в дверцу манометр и изготовить металлический ящик для углей.
Видео по теме
Подробно о том, как построить своими руками духовку из кирпича, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике ниже.
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