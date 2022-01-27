С нами не соскучишься!

8 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Дональд Трамп уже Не переизбран на 2-й срок! Это не в их реальности«Нас всех поработ...
  • Песня
    Целые поколения выросли на манке-пшёнке, а тут вдруг "бесполезные"?! Очень сильно попахивает заказухой. 👎Какие каши самые ...
  • Евгений Натесов
    Вывсёврёте. При Сталине не было коррупции, воровства...История громкой а...

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Есть кирпичные печи, кирпичные камины и даже кирпичные стены. 

Кирпич вообще универсальный материал. Из него много чего можно построить. Например, духовку или правильно будет сказать — духовой шкаф. 

Сегодня расскажем, как сделать кирпичную духовку своими руками. 

Необходимые материалы:

  • кирпич строительный;
  • цемент;
  • песок;
  • глина;
  • профильная труба;
  • листовой металл;
  • арматура.

Своим личным опытом строительства духовки из кирпича поделился с нами автор YouTube канала Good Creative Idea Dmkt. 

Основные этапы работ

Сначала определяемся с местом, где будем строить духовку. 

В идеале это должна быть ровная площадка из бетона. Чертим на основании контуры духового шкафа. Подготавливаем кирпичи. 

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Выкладываем по разметке первые два ряда кирпичей. Засыпаем внутрь песок и утрамбовываем его — делаем песчаную подушку. 

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Сверху песчаной подушки укладываем раствор, приготовленный из цемента и песка. Разравниваем его и укладываем кирпичи. 

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

На следующем этапе необходимо будет сделать отделение топливной камеры, внутри которого будет находиться металлический ящик с углем. 

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Обратите внимание: остальная часть духовки выкладывается на раствор, приготовленный из цемента, песка и глины.

Из уголка свариваем рамку нужного размера и устанавливаем ее.

Потом поднимаем кирпичные ряды до требуемой высоты. 

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Сверху делаем несъемную кирпичную «крышку».

Наносим на поверхность раствор и укладываем плитку. Не забудьте оставить отверстие для выхода дыма. 

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Каркас дверцы можно изготовить из уголка или профильной трубы. 

Снаружи обшиваем дверцу листовым металлом, а с внутренней стороны заполняем пустое пространство глиняным раствором. Привариваем петли и навешиваем дверцу. 

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Внутрь духового шкафа устанавливается стеллаж, сваренный из арматуры. 

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Также необходимо будет изготовить заглушку, чтобы закрывать отверстие, когда прогорят угли в камере. 

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

В завершении останется только встроить в дверцу манометр и изготовить металлический ящик для углей. 

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Духовка из кирпичей: рассказываем, как сделать своими руками

Видео по теме

Подробно о том, как построить своими руками духовку из кирпича, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике ниже. 

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх