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Основа правильного питания

Питаться правильно — вот, что наравне с ежедневным посещением тренажерного зала обещают себе многие, причем делают это каждый понедельник. Но, как и прочие подобные начинания, правильное питание так зачастую и остается невыполнимым прожектом. Всегда находятся отговорки, предоставляющие еще денек-другой позволить себе вредную еду, включая сладкое на ночь и фастфуд на обед.

Основа правильного питания

Между тем, стать адептом правильного питания, совсем не так сложно, как кажется. Достаточно всего лишь с вниманием относится к требованиям своего тела: оно будет радо подсказать вам, что именно требуется для построения мышц в данный момент. Мы решили собрать несколько базовых принципов правильного питания, которые позволят практически любому человеку оставаться в хорошей форме безо всяких сложных диет.

Основа правильного питания

Плотный завтрак


Забудьте о постоянных пропусках завтрака. Опаздываете на работу? Начните вставать раньше, чтобы успеть быстро перекусить. Лучше всего будет есть в течение получаса по пробуждении: небольшая зарядка, умывания и сразу завтрак. Вообще, старайтесь есть каждые три-четыре часа — так организм сможет корректно разделить поступающую энергию на весь день.

Основа правильного питания

Минералы и поливитамины


Обилие витаминов в каждой аптеке приводит к тому, что люди перестают обращать внимание — получают ли они нужные вещества с пищей.
Между тем, поливитамины и минералы усваиваются гораздо лучше из натуральных продуктов. Поэтому возьмите себе за правило составлять рацион так, чтобы он обеспечивал вас нужным количеством полезных веществ. Есть, конечно, и такие добавки, которые вполне можно к рациону добавлять. К примеру, ежедневно человек должен употреблять около 10 грамм рыбьего жира — для этого вполне подойдет продаваемый в гранулах продукт.

Основа правильного питания

Пейте много воды


Недостаток воды — вот, что чаще всего кроется за постоянной усталостью и непрекращающимся чувством голода. Кроме того, недостаток воды приводит к тому, что организм начинает вырабатывать стрессовый гормон кортизол. Включите воду в свой ежедневник питания и следите за тем, чтобы пить не меньше полутора литров в день.

Основа правильного питания

Дневник питания


Пожалуй, самое сложное для многих людей будет вести регулярный дневник собственного питания. Помимо всего прочего, такой ежедневник позволит вам дисциплинировать себя, что очень важно для здоровья всего организма в целом. Понимание того, сколько калорий вы потребили сегодня поможет сделать верные выводы и, при необходимости, скорректировать свой рацион в нужную сторону.

Основа правильного питания

Вредная еда


Конечно, не каждому хватит силы воли, чтобы напрочь исключить из рациона вредные продукты, вроде вездесущего фастфуда. Но, все же, постарайтесь свести к минимуму потребление так называемых быстрых углеводов. Белый хлеб, макароны и сладкая сдоба, попкорн и всевозможные чипсы лучше всего забыть как страшный сон — вкусно, но уж очень вредно.

Основа правильного питания

Белковая пища


Богатые белком продукты — лучший строительный материал для крепкого, мускулистого тела. Здесь есть все нужные для роста мышц аминокислоты. Не отказывайте себе в мясе, птице и рыбе. Не нужно фанатично отказывать себе в углеводах в угоду белкам: сбалансированное питание должно содержать и то, и другое.

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