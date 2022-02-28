Основа правильного питания

Питаться правильно — вот, что наравне с ежедневным посещением тренажерного зала обещают себе многие, причем делают это каждый понедельник. Но, как и прочие подобные начинания, правильное питание так зачастую и остается невыполнимым прожектом. Всегда находятся отговорки, предоставляющие еще денек-другой позволить себе вредную еду, включая сладкое на ночь и фастфуд на обед.
Между тем, стать адептом правильного питания, совсем не так сложно, как кажется. Достаточно всего лишь с вниманием относится к требованиям своего тела: оно будет радо подсказать вам, что именно требуется для построения мышц в данный момент. Мы решили собрать несколько базовых принципов правильного питания, которые позволят практически любому человеку оставаться в хорошей форме безо всяких сложных диет.
Плотный завтрак
Забудьте о постоянных пропусках завтрака. Опаздываете на работу? Начните вставать раньше, чтобы успеть быстро перекусить. Лучше всего будет есть в течение получаса по пробуждении: небольшая зарядка, умывания и сразу завтрак. Вообще, старайтесь есть каждые три-четыре часа — так организм сможет корректно разделить поступающую энергию на весь день.
Минералы и поливитамины
Обилие витаминов в каждой аптеке приводит к тому, что люди перестают обращать внимание — получают ли они нужные вещества с пищей. Между тем, поливитамины и минералы усваиваются гораздо лучше из натуральных продуктов. Поэтому возьмите себе за правило составлять рацион так, чтобы он обеспечивал вас нужным количеством полезных веществ. Есть, конечно, и такие добавки, которые вполне можно к рациону добавлять. К примеру, ежедневно человек должен употреблять около 10 грамм рыбьего жира — для этого вполне подойдет продаваемый в гранулах продукт.
Пейте много воды
Недостаток воды — вот, что чаще всего кроется за постоянной усталостью и непрекращающимся чувством голода. Кроме того, недостаток воды приводит к тому, что организм начинает вырабатывать стрессовый гормон кортизол. Включите воду в свой ежедневник питания и следите за тем, чтобы пить не меньше полутора литров в день.
Дневник питания
Пожалуй, самое сложное для многих людей будет вести регулярный дневник собственного питания. Помимо всего прочего, такой ежедневник позволит вам дисциплинировать себя, что очень важно для здоровья всего организма в целом. Понимание того, сколько калорий вы потребили сегодня поможет сделать верные выводы и, при необходимости, скорректировать свой рацион в нужную сторону.
Вредная еда
Конечно, не каждому хватит силы воли, чтобы напрочь исключить из рациона вредные продукты, вроде вездесущего фастфуда. Но, все же, постарайтесь свести к минимуму потребление так называемых быстрых углеводов. Белый хлеб, макароны и сладкая сдоба, попкорн и всевозможные чипсы лучше всего забыть как страшный сон — вкусно, но уж очень вредно.
Белковая пища
Богатые белком продукты — лучший строительный материал для крепкого, мускулистого тела. Здесь есть все нужные для роста мышц аминокислоты. Не отказывайте себе в мясе, птице и рыбе. Не нужно фанатично отказывать себе в углеводах в угоду белкам: сбалансированное питание должно содержать и то, и другое.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии