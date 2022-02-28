Основа правильного питания

Питаться правильно — вот, что наравне с ежедневным посещением тренажерного зала обещают себе многие, причем делают это каждый понедельник. Но, как и прочие подобные начинания, правильное питание так зачастую и остается невыполнимым прожектом. Всегда находятся отговорки, предоставляющие еще денек-другой позволить себе вредную еду, включая сладкое на ночь и фастфуд на обед.







Между тем, стать адептом правильного питания, совсем не так сложно, как кажется. Достаточно всего лишь с вниманием относится к требованиям своего тела: оно будет радо подсказать вам, что именно требуется для построения мышц в данный момент. Мы решили собрать несколько базовых принципов правильного питания, которые позволят практически любому человеку оставаться в хорошей форме безо всяких сложных диет.







Плотный завтрак

Минералы и поливитамины

Пейте много воды

Дневник питания

Вредная еда

Белковая пища